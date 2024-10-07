الأردن والإمارات.. صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

عمان - أكد خبراء اقتصاديون أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات من شأنها أن تساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد الأردني ورفع قدراته التصديرية وزيادة حجم الاستثمارات المتدفقة للأردن، وتمكينه من تحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى دعم عملية التكامل الاقتصادي بين البلدين، بما يحقق رؤيتهم المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.









وبحسب هؤلاء الخبراء، تشكل هذه الاتفاقية فرصة ثمينة أمام القطاع التجاري لزيادة حجم التبادل التجاري الحر والاستفادة من شروط قواعد المنشأ وسهولة تنقل السلع بين البلدين، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية لقطاعي الصناعة والخدمات، فضلا عن مضاعفة حجم التدفق الاستثماري إلى الأردن لا سيما في ظل تضمن الاتفاق إنشاء مجلس استثماري هو الأول من نوعه بين الأردن ودولة أخرى.

وبقصد تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي لهذه الاتفاقية، دعا الخبراء إلى ضرورة بلورة الاتفاقية على أرض الواقع وتعزيز استفادة الاقتصاد الأردني من مجلس الاستثمار المشترك وجذب استثمارات نوعية ذات صلة بالأولويات الوطنية في رؤية التحديث.

ويقدر حجم لاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والأردن بحوالي 22.5 مليار دولار، وتعد الإمارات أكبر مستثمر دولي في الأردن، وتتوسع هذه الاستثمارات في قطاعات خدمية وتجارية واسعة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والامارات ما يقارب 1.9 مليار دولار في عام 2023، حيث باتت الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا للأردن والخامس عالميا، إذ تشكل حصة المملكة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية 8 %.

وكان الأردن والإمارات، قد وقعا الأحد الماضي اتفاقيتين اقتصاديتين بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتفاقية الأولى هي "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات"، والتي هدفت إلى تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية والتعاون الاقتصادي في عدد من المجالات التي تربط البلدين بفعالية مع الأسواق العالمية.

أما الاتفاقية الثانية فهي "التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الأردن والإمارات" وتفضي إلى تطوير التشريعات الجمركية، خدمة للمصالح الاقتصادية للبلدين، ولتبادل المعلومات بين السلطتين الجمركيتين فيهما، بما يضمن تطبيق إجراءات جمركية مُثلى، وفقًا للأطر التشريعية الضامنة لسلامة الإجراءات الجمركية.

ويمر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والإمارات في حالة تطور، مستمر إذ سبق للإمارات أن وقعت حزمة مشاريع استثمارية مع الأردن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي بقيمة 5.5 مليون دولار، كما وقعت الإمارات في الرابع من أيلول(سبتمبر) الماضي، مذكرة استثمار بقيمة 2.3 مليار دولار، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير، إن توقيع أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة على صعيد التعاون العربي المشترك بين بلدين هما الأردن والإمارات، دلالة واضحة على مستوى العلاقات المتميزة المدفوعة من قبل قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتعكس عمق الأواصر الأخوية والإستراتيجية المتبادلة والنموذج الذي يحتذى به على صعيد التكامل الاقتصادي العربي.

وأكد الجغبير، أن أهمية الاتفاقية الكبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل التجاري الاستثماري بين البلدين، تأتي من كونها ستعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحسن سلاسل التوريد، وتسرع نمو القطاعات ذات الأولوية، ولا بد من أن يكون لها تأثير مباشر على معدلات وحجم التجارة البينية خاصة بعد تسجيل التجارة الثنائية بين الأردن والإمارات نموًا بنسبة 36.8 % خلال النصف الأول من العام الحالي، لكن على الرغم من هذا النمو إلا أن الميزان التجاري يميل بوضوح لصالح الإمارات ونأمل من خلال هذا الإتفاقية تحقيق دفعة أكبر لصادرات الأردن وتعزيز الميزان التجاري وحضور المنتجات الأردنية في السوق الإقليمي.

ولفت الجغبير إلى أن الاتفاقية ستلعب دورا كبيرا في تحسين حركة التجارة الأردنية من خلال التحسينات المتوقعة على الإدارة الجمركية، ما يعزز فرص الصادرات الوطنية وانسيابها من جانب، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الإماراتية إلى القطاعات الصناعية الواعدة وتعزيز فرص إنجاز المستهدفات في رؤية التحديث الاقتصادي من جانب آخر.

وشدد الجغبير على أنه من شأن الاتفاقية أن تساهم في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية في الأردن وخاصة القطاع الصناعي، مما يعقد عليه الآمال في فتح آفاق التصدير والمنافذ التسويقية وجذب الاستثمار، داعيا إلى ضرورة بلورة الاتفاقية على أرض الواقع وتعزيز استفادة الاقتصاد الأردني من مجلس الاستثمار المشترك وجذب استثمارات نوعية ذات صلة بأولوياتنا الوطنية في رؤية التحديث.

بدوره اعتبر رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن، خليل حاج توفيق أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الأردن والإمارات، تعد اتفاقية استثنائية وفريدة من نوعها في المنطقة بين بلدين، مؤكدا أنها ستنعكس إيجابا على اقتصاد البلدين وخاصة الاقتصاد الأردني المتعطش للاستثمارات.

وبين حاج توفيق أن أهمية هذه الاتفاقية تنبع من المزايا التي تتمتع بها والتي ستعظم من العائد الاقتصاد والتنموي لها ومن هذه المزايا شروط قواعد المنشأ إضافة إلى ميزة التبادل التجاري الحر، إذ سيكون لذلك انعكاس على تعزيز الصادرات وحجم التبادل التجاري بين البلدين.

ويضاف إلى ذلك تضمن الاتفاقية مبادرة خاصة بقطاع الخدمات الذي يعد نقطة القوة للاقتصاد الأردني، مما سيفتح المجال أمام تصدير الكثير من الخدمات، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا والمعلومات والبرمجة، والاتصالات والنقل وغيرها.

وأشار إلى أن ما يميز هذه الاتفاقية تضمنها إنشاء مجلس استثمار بين الأردن والإمارات وهو الأول من نوعه بين الأردن ودولة عربية، وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية المتدفقة للمملكة.

وأكد حاج توفيق أن القطاع التجاري سيكون هو القطاع الأكثر استفادة من الاتفاقية الموقعة بين البلدين، خاصة مع سعي الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين المناطق الحرة بين البلدين إضافة إلى تعزيز حقوق الملكية.

من جانبه، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة، إن الاتفاقية الشاملة بين الأردن والإمارات تعتبر خطوة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وخاصة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا.

وأكد الرواجبة أن هذه الشراكة ستساعد في توفير فرص هائلة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا، مما يساهم في تسريع التحول الرقمي وتحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين، عدا تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني من خلال تبني أحدث التقنيات وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وأوضح الرواجبة، أن الإمارات تمثل شريكا اقتصاديا قويا في المنطقة، وهذه الاتفاقية ستفتح المجال لفرص كبيرة في مجالات الاتصالات، التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي وهذا يعزز من قدرة البلدين على تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب.

ولفت الرواجبة إلى أن تضمن الاتفاقية مبادرات في مجال التجارة الرقمية سيتيح فرصا كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية بين الأردن والإمارات، إذ يمكن الاستفادة من هذه المبادرات من خلال تطوير منصات رقمية مشتركة تربط بين الشركات في كلا البلدين، مما يسهل عمليات التبادل التجاري بشكل أسرع وأقل تكلفة.

كما يمكن الاستفادة من هذه الاتفاقية لتعزيز أمن البيانات وحماية المعلومات المتبادلة في التجارة الإلكترونية، وهو جانب مهم لتشجيع الثقة بين المستثمرين والمستهلكين. من خلال تبني معايير مشتركة في مجالات الدفع الإلكتروني، الشحن الرقمي، وإدارة البيانات، يمكن تحفيز المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا وتقليل الحواجز أمام الشركات الناشئة في هذا المجال.

إلى ذلك، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن العلاقات الأردنية الإماراتية هي علاقة اقتصادية راسخة في تحقيق الرؤى الاقتصادية المشتركة ومبنية على شراكات اقتصادية إستراتيجية في ظل صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظهم الله، حيث تجمع البلدين آفاق اقتصادية واعدة ترفد المصالح الاستثمارية والتجارية المشتركة وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأشار حجازي إلى أن الأردن والإمارات تجمعهم العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي ومذكرات التفاهم بينها حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 5.5 مليار دولار بموجب مذكرات التفاهم التي وقعت العام الماضي، والشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيتين الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ولفت حجازي إلى أن توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والإمارات، ستحقق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة المتجددة وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لتعزيز تنافسية السوق الأردني والإماراتي مع الأسواق العالمية، وإدارة المخاطر الجمركية والعوائق الحدودية و تعزيز حجم التبادل التجاري الحر بين البلدين من خلال إزالة الحواجز التجارية.

ويرى حجازي أن من شأن الاتفاقية، تعزيز قطاع الاستثمار بين البلدين بتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إضافة إلى تنشيط ريادة الأعمال وتطوير مشاريع استثمارية ذكية مبنية على تطوير خدمات وصناعات تقنية تتماشى مع المعايير الدولية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما ستعزز الاتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار بين البلدين والالتزام بأعلى المعايير العالمية، علاوة على تعزيز تنافسية القطاعات الخدمية أهمها قطاعي الصحة والسياحة من خلال إزالة القيود للعديد من القطاعات مما يتيح فرصا استثمارية أكبر، حيث تعد الإمارات المستثمر الأول عالميا في المملكة.

وأكد حجازي، أن تأسيس مجلس الاستثمار المشترك وإذا ما تم بمشاركة القطاع الخاص فإنه سيعمل على وضع خطط وبرامج عمل لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات والتي ستساعد بشكل كبير على تدفق الاستثمارات البينية بشكل منتظم وواضح وقائم على المنفعة المتبادلة للبلدين.