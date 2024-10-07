الحسين إربد والوحدات يلتقيان معان والجزيرة بالدرع اليوم

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من مسابقة درع اتحاد كرة القدم، بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى، حيث يواجه معان برصيد نقطة واحدة، نظيره الحسين إربد صاحب الرصيد 6 نقاط، عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء الذي يستضيف البطولة كافة، ويلتقي الجزيرة برصيد نقطة واحدة، مع الوحدات الذي يملك 3 نقاط عند الساعة الثامنة والنصف.

الرمثا ينشد نقاط الصريح وشباب الأردن يواجه العقبة في درع الاتحاد



وكانت مباريات الجولة الثالثة، شهدت فوز الفيصلي على الأهلي 2-1، والصريح على الرمثا 2-1، وشباب الأردن على شباب العقبة 3-1، وتعادل السلط مع مغير السرحان 1-1 .



وتقام منافسات البطولة من دون لاعبي المنتخب وبتوزيع فرق دوري المحترفين على مجموعتين، إذ تضم كل مجموعة 6 فرق، حيث يخوض كل فريق 5 مباريات في دور المجموعات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.



معان × الحسين إربد

يرنو فريق الحسين إلى مواصلة مسلسل انتصاراته في البطولة، حيث إنه الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين، على الرغم من غياب 8 من لاعبيه عن التشكيلة الأساسية بسبب مشاركتهم منتخب النشامى، ويملك "الأصفر"، خيارات فنية متنوعة قادرة على نتفيذ أفكار المدير الفني الجديد موتا، الذي يقود الفريق في أول مباراة بالدرع، بعدما قاده في الدوري والبطولة الآسيوية.



ويسعى موتا لحسم المباراة في وقت مبكر من خلال استغلال الفرص وترجمتها لأهداف، وينتظر أن يدفع بتشكيلة تضم كلا من: محمود الكواملة، سليم عبيد، يوسف حسان، أدهم القرشي، سيلفا، وسيم ريالات، أحمد ثائر، أحمد صبرة، عبد الجليل اجاغون، سيف درويش، مجدي العطار، وعبد العزيز اندي، ورزق بني هاني، وهذه الكوكبة من الأسماء تملك الأفضلية في الجانبين الدفاعي والهجومي، وتعرف طريق المرمى من مختلف المحاور، خصوصا مع التنوع في الخيارات الفنية من الاختراقات عبر العمق والأطراف.



فريق معان الذي يسعى لوقف تقدم منافسه فريق الحسين من خلال إغلاق مناطقه الدفاعية، وعدم منح حرية الحركة للاعبي الحسين، وسيعمل على تحقيق التوازن في منطقة العمليات بزيادة المدافعين، والاعتماد على الهجمة المرتدة، ويبني معان خطته على اللعب بشكل جماعي من خلال الاعتماد على الحارس وليد عصام، خالد الردايدة، علي المصري، يزن غرابلة، أحمد الياس، سليمان أبو زمع، إبراهيم الرواد، خضر الحاج، شاهر شلباية.



الوحدات × الجزيرة

يدخل لاعبو الوحدات اللقاء بمعنويات مرتفعة وإصرار على الخروج بالفوز، خصوصا بعد النتيجة الإيجابية في دوري أبطال آسيا والتعادل مع فريق الشارقة على أرض الأخير، ويدرك مديره الفني رأفت علي مدى تأثير غياب عدد من لاعبيه المنضمين للمنتخب، خصوصا وأنه يواجه فريق الجزيرة الذي يملك لاعبين مميزين ويقوده للمرة الأولى "ابن الوحدات"، محمود شلباية الذي يعرف قدرات وإمكانيات الوحدات، وسيعمل على إيجاد الطرق المناسبة لإيقافها.



الأفضلية الفنية من حيث الأسماء والروح المعنوية تميل لصالح الوحدات، لكن لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة، أثبتت أن الجزيرة يقدم أفضل عروضه أمام الوحدات، وهو يبحث عن إيجاد حل لمشكلة الأخطاء الدفاعية، وعدم ترجمة الفرص أمام المرمى.



ويبرز من الوحدات أحمد جعيدي، فراس شلباية، إيشاكا ديارا، عرفات الحاج، مصطفى كمال، محمود شوكت، صالح راتب، مروان إفلاح، محمد موالي، أوسينو سيزار وبهاء فيصل، فيما يعول الجزيرة على قتيبة دعسان، أنس بدوي، أحمد الصغير، عمر أبو عاقولة، وجدي نبهان، خالد صياحين، محمد صندوقة، زيد أبو عابد، أحمد أبو شعيرة، عدي القرا ودييجو كالديرون.