الحسين إربد والوحدات يلتقيان معان والجزيرة بالدرع اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من مسابقة درع اتحاد كرة القدم، بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى، حيث يواجه معان برصيد نقطة واحدة، نظيره الحسين إربد صاحب الرصيد 6 نقاط، عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء الذي يستضيف مباريات البطولة كافة، ويلتقي الجزيرة برصيد نقطة واحدة، مع الوحدات الذي يملك 3 نقاط عند الساعة الثامنة والنصف.
الرمثا ينشد نقاط الصريح وشباب الأردن يواجه العقبة في درع الاتحاد
وكانت مباريات الجولة الثالثة، شهدت فوز الفيصلي على الأهلي 2-1، والصريح على الرمثا 2-1، وشباب الأردن على شباب العقبة 3-1، وتعادل السلط مع مغير السرحان 1-1 .
وتقام منافسات البطولة من دون لاعبي المنتخب وبتوزيع فرق دوري المحترفين على مجموعتين، إذ تضم كل مجموعة 6 فرق، حيث يخوض كل فريق 5 مباريات في دور المجموعات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي.
معان × الحسين إربد
يرنو فريق الحسين إلى مواصلة مسلسل انتصاراته في البطولة، حيث إنه الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين، على الرغم من غياب 8 من لاعبيه عن التشكيلة الأساسية بسبب مشاركتهم منتخب النشامى، ويملك "الأصفر"، خيارات فنية متنوعة قادرة على نتفيذ أفكار المدير الفني الجديد موتا، الذي يقود الفريق في أول مباراة بالدرع، بعدما قاده في الدوري والبطولة الآسيوية.
ويسعى موتا لحسم المباراة في وقت مبكر من خلال استغلال الفرص وترجمتها لأهداف، وينتظر أن يدفع بتشكيلة تضم كلا من: محمود الكواملة، سليم عبيد، يوسف حسان، أدهم القرشي، سيلفا، وسيم ريالات، أحمد ثائر، أحمد صبرة، عبد الجليل اجاغون، سيف درويش، مجدي العطار، وعبد العزيز اندي، ورزق بني هاني، وهذه الكوكبة من الأسماء تملك الأفضلية في الجانبين الدفاعي والهجومي، وتعرف طريق المرمى من مختلف المحاور، خصوصا مع التنوع في الخيارات الفنية من الاختراقات عبر العمق والأطراف.
فريق معان الذي يسعى لوقف تقدم منافسه فريق الحسين من خلال إغلاق مناطقه الدفاعية، وعدم منح حرية الحركة للاعبي الحسين، وسيعمل على تحقيق التوازن في منطقة العمليات بزيادة المدافعين، والاعتماد على الهجمة المرتدة، ويبني معان خطته على اللعب بشكل جماعي من خلال الاعتماد على الحارس وليد عصام، خالد الردايدة، علي المصري، يزن غرابلة، أحمد الياس، سليمان أبو زمع، إبراهيم الرواد، خضر الحاج، شاهر شلباية.
الوحدات × الجزيرة
يدخل لاعبو الوحدات اللقاء بمعنويات مرتفعة وإصرار على الخروج بالفوز، خصوصا بعد النتيجة الإيجابية في دوري أبطال آسيا والتعادل مع فريق الشارقة على أرض الأخير، ويدرك مديره الفني رأفت علي مدى تأثير غياب عدد من لاعبيه المنضمين للمنتخب، خصوصا وأنه يواجه فريق الجزيرة الذي يملك لاعبين مميزين ويقوده للمرة الأولى "ابن الوحدات"، محمود شلباية الذي يعرف قدرات وإمكانيات الوحدات، وسيعمل على إيجاد الطرق المناسبة لإيقافها.
الأفضلية الفنية من حيث الأسماء والروح المعنوية تميل لصالح الوحدات، لكن لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة، أثبتت أن الجزيرة يقدم أفضل عروضه أمام الوحدات، وهو يبحث عن إيجاد حل لمشكلة الأخطاء الدفاعية، وعدم ترجمة الفرص أمام المرمى.
ويبرز من الوحدات أحمد جعيدي، فراس شلباية، إيشاكا ديارا، عرفات الحاج، مصطفى كمال، محمود شوكت، صالح راتب، مروان إفلاح، محمد موالي، أوسينو سيزار وبهاء فيصل، فيما يعول الجزيرة على قتيبة دعسان، أنس بدوي، أحمد الصغير، عمر أبو عاقولة، وجدي نبهان، خالد صياحين، محمد صندوقة، زيد أبو عابد، أحمد أبو شعيرة، عدي القرا ودييجو كالديرون.
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