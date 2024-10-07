بينهم 3 نجوم عرب.. ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في القرن الـ21 (فيديو)



ويسمى تسجيل ثلاثية كاملة "هاتريك"، فيما يطلق اسم "سوبر هاتريك" على إحراز 4 أهداف، و"دوبل هاتريك"على 6 أهداف وهي حالة نادرة تقريبًا.



ونجح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمس الأحد في تسجيل هاتريك في شباك ديبورتيفو ألافيس لحساب الجولة التاسعة وهو الهاتريك الأول في الليغا خلال موسم 2024 ـ 2025.



وفي العام 1858، قام كريكيت إنجليزي يدعى ستيفنسون برفع قبعته عندما سجل ثلاث نقاط متتالية في مباراة دولية قاد بها بلاده للفوز على فرنسا ليصبح الأمر بعد ذلك عادة لدى لاعبي إنجلترا في الكريكت وكرة القدم، لتتحول تلك العبارة إلى واحدة من الكلمات الرسمية في قاموس كرة القدم.

ويعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر لاعب سجل هاتريك في كرة القدم خلال القرن الـ21، إذ يبدو ذلك أمرًا سهلًا على النجم البرتغالي سواء مع منتخب بلاده أو مع الأندية التي حمل ألوانها وآخرها النصر السعودي فريقه الحالي.



ويتصدر رونالدو قائمة تضم العديد من أساطير الكرة في العصر الحديث ومن بينهم 3 لاعبين عرب.



كما تتضمن القائمة أيضًا عدد المباريات التي خاضها كل لاعب، وهو ما يسمح باكتشاف معدل تحقيق الهاتريك حسب عدد المباريات، إذ يملك النجم النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي "أسبقية" في ذلك المؤشر.



وفي التقرير الآتي قائمة بأكثر 15 لاعبًا أحرزوا "الهاتريك" في مسيرتهم الكروية:

1 ـ البرتغالي كريستيانو رونالدو: 66 هاتريك في 1234 مباراة.

2 ـ الأرجنتيني ليونيل ميسي 57 هاتريك في 1097 مباراة.

3 ـ المالديفي على أشفق 35 هاتريك في 617 مباراة.

4 ـ البولندي روبرت ليفاندوفسكي 32 هاتريك في 934 مباراة.

5 ـ الأوروغواياني لويس سواريز: 30 هاتريك في 944 مباراة.

6 ـ الإماراتي علي مبخوت: 27 هاتريك في 464 مباراة.

7 ـ الإستوني فياشيسلاف زاهوفايكو 26 هاتريك في 409 مباراة.

8 ـ النرويجي إيرلينغ هالاند 24 هاتريك في 325 مباراة.

9 ـ الويلزي مارك لويد ويليامز: 24 هاتريك في 576 مباراة.

10 ـ الإنجليزي هاري كين: 24 هاتريك في 653 مباراة.

11 ـ البوسني ألكسندر دوريتش: 22 هاتريك في 653 مباراة.

12 ـ المغربي عبد الرزاق حمد الله: 21 هاتريك في 379 مباراة.

13 ـ الإماراتي سيباستيان تيغالي 21 هاتريك في 420 مباراة.

14 ـ البرزايلي نيمار جونيور: 21 هاتريك في 632 مباراة.

15ـ النيوزيلندي غريغ درابر: 20 هاتريك في 371 مباراة.

16 ـ السوري فراس الخطيب: 20 هاتريك في 507 مباريات.

17 ـ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 20 هاتريك في 949 مباراة.

