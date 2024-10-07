بينهم 3 نجوم عرب.. ترتيب أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في القرن الـ21 (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يُعد تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في كرة القدم مهمة صعبة للغاية، إذ يملك المهاجمون الذين يسجلون ثلاثية في أقل من 90 دقيقة إنجازًا كبيرًا تحتفظ به سجلات الكرة.
ويسمى تسجيل ثلاثية كاملة "هاتريك"، فيما يطلق اسم "سوبر هاتريك" على إحراز 4 أهداف، و"دوبل هاتريك"على 6 أهداف وهي حالة نادرة تقريبًا.
ونجح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمس الأحد في تسجيل هاتريك في شباك ديبورتيفو ألافيس لحساب الجولة التاسعة وهو الهاتريك الأول في الليغا خلال موسم 2024 ـ 2025.
وفي العام 1858، قام لاعب كريكيت إنجليزي يدعى ستيفنسون برفع قبعته عندما سجل ثلاث نقاط متتالية في مباراة دولية قاد بها بلاده للفوز على فرنسا ليصبح الأمر بعد ذلك عادة لدى لاعبي إنجلترا في الكريكت وكرة القدم، لتتحول تلك العبارة إلى واحدة من الكلمات الرسمية في قاموس كرة القدم.
ويعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر لاعب سجل هاتريك في كرة القدم خلال القرن الـ21، إذ يبدو ذلك أمرًا سهلًا على النجم البرتغالي سواء مع منتخب بلاده أو مع الأندية التي حمل ألوانها وآخرها النصر السعودي فريقه الحالي.
ويتصدر رونالدو قائمة تضم العديد من أساطير الكرة في العصر الحديث ومن بينهم 3 لاعبين عرب.
كما تتضمن القائمة أيضًا عدد المباريات التي خاضها كل لاعب، وهو ما يسمح باكتشاف معدل تحقيق الهاتريك حسب عدد المباريات، إذ يملك النجم النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي "أسبقية" في ذلك المؤشر.
وفي التقرير الآتي قائمة بأكثر 15 لاعبًا أحرزوا "الهاتريك" في مسيرتهم الكروية:
1 ـ البرتغالي كريستيانو رونالدو: 66 هاتريك في 1234 مباراة.
2 ـ الأرجنتيني ليونيل ميسي 57 هاتريك في 1097 مباراة.
3 ـ المالديفي على أشفق 35 هاتريك في 617 مباراة.
4 ـ البولندي روبرت ليفاندوفسكي 32 هاتريك في 934 مباراة.
5 ـ الأوروغواياني لويس سواريز: 30 هاتريك في 944 مباراة.
6 ـ الإماراتي علي مبخوت: 27 هاتريك في 464 مباراة.
7 ـ الإستوني فياشيسلاف زاهوفايكو 26 هاتريك في 409 مباراة.
8 ـ النرويجي إيرلينغ هالاند 24 هاتريك في 325 مباراة.
9 ـ الويلزي مارك لويد ويليامز: 24 هاتريك في 576 مباراة.
10 ـ الإنجليزي هاري كين: 24 هاتريك في 653 مباراة.
11 ـ البوسني ألكسندر دوريتش: 22 هاتريك في 653 مباراة.
12 ـ المغربي عبد الرزاق حمد الله: 21 هاتريك في 379 مباراة.
13 ـ الإماراتي سيباستيان تيغالي 21 هاتريك في 420 مباراة.
14 ـ البرزايلي نيمار جونيور: 21 هاتريك في 632 مباراة.
15ـ النيوزيلندي غريغ درابر: 20 هاتريك في 371 مباراة.
16 ـ السوري فراس الخطيب: 20 هاتريك في 507 مباريات.
17 ـ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: 20 هاتريك في 949 مباراة.
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