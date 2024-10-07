اختار الصعب.. طريق ميسي الذي رفضه رونالدو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زاد ليونيل ميسي من الفجوة بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد البطولات التي حصل عليها كل لاعب مع الفرق والمنتخبات التي لعبا لها طيلة مسيرتهما.
جاء هذا بعدما حسم فريق إنتر ميامي لقب "درع المشجعين"، والتي يحصل عليها الفريق الأكثر جمعًا للنقاط في مجموعتي الدوري الأمريكي للمحترفين الشرقية والغربية.
وصل ميسي إلى البطولة رقم 46 في مسيرته الكروية الرائعة، بينما توقف كريستيانو رونالدو عند البطولة رقم 33 منذ سنوات بعيدة ولم يتحرك من بعدها.
ما السبب في الاتساع المستمر في تلك الفجوة حتى بعد رحيل ليونيل ميسي للولايات المتحدة وكريستيانو رونالدو للملكة العربية السعودية؟ ذلك ما نناقشه في التقرير الآتي.
اختيار رونالدو الصعب
كانت اختيارات كريستيانو رونالدو تتسم بالمخاطرة منذ أن قرر أن يرحل عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018 ليترك الفريق الأنجح الذي لعب معه، واستبدله بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.
تصرف رونالدو تسبب بشكل مباشر في تراجع كبير بعدد البطولات التي يحصل عليها النجم البرتغالي بشكل سنوي، فمن التتويج بثلاث بطولات متتالية في دوري أبطال أوروبا إلى الخروج 3 مرات من دور الـ16 للبطولة نفسها أمام أسماء متواضعة.
ولم يكن ذلك هو الخيار الوحيد الصعب لرونالدو، فبعد يوفنتوس بدلًا من الانضمام لمانشستر سيتي وضمان عدة ألقاب انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد وخرج من الباب الضيق لاحقًا.
ثم اختار الدوري السعودي الأصعب في التنافس من نظيره الأمريكي ووجد نفسه يواجه عمالقة الاتحاد والهلال ويحاول أن يخطف ولو لقبا واحدا منهم.
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