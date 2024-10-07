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اختار الصعب.. طريق ميسي الذي رفضه رونالدو

10/7/2024 2:55:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زاد ليونيل ميسي من الفجوة بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد البطولات التي حصل عليها كل لاعب مع الفرق والمنتخبات التي لعبا لها طيلة مسيرتهما.


جاء هذا بعدما حسم فريق إنتر ميامي لقب "درع المشجعين"، والتي يحصل عليها الفريق الأكثر جمعًا للنقاط في مجموعتي الدوري الأمريكي للمحترفين الشرقية والغربية.


وصل ميسي إلى البطولة رقم 46 في مسيرته الكروية الرائعة، بينما توقف كريستيانو رونالدو عند البطولة رقم 33 منذ سنوات بعيدة ولم يتحرك من بعدها.


ما السبب في الاتساع المستمر في تلك الفجوة حتى بعد رحيل ليونيل ميسي للولايات المتحدة وكريستيانو رونالدو للملكة العربية السعودية؟ ذلك ما نناقشه في التقرير الآتي.

اختيار رونالدو الصعب
كانت اختيارات كريستيانو رونالدو تتسم بالمخاطرة منذ أن قرر أن يرحل عن صفوف ريال مدريد في صيف 2018 ليترك الفريق الأنجح الذي لعب معه، واستبدله بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.


تصرف رونالدو تسبب بشكل مباشر في تراجع كبير بعدد البطولات التي يحصل عليها النجم البرتغالي بشكل سنوي، فمن التتويج بثلاث بطولات متتالية في دوري أبطال أوروبا إلى الخروج 3 مرات من دور الـ16 للبطولة نفسها أمام أسماء متواضعة.


ولم يكن ذلك هو الخيار الوحيد الصعب لرونالدو، فبعد يوفنتوس بدلًا من الانضمام لمانشستر سيتي وضمان عدة ألقاب انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد وخرج من الباب الضيق لاحقًا.


ثم اختار الدوري السعودي الأصعب في التنافس من نظيره الأمريكي ووجد نفسه يواجه عمالقة الاتحاد والهلال ويحاول أن يخطف ولو لقبا واحدا منهم.

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