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فريق الأمن العام للجوجتسو يحصد نتائج مميزة في بطولة الدوحه الإقليمية .

10/7/2024 2:55:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حصد نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو نتائج مميزة ضمن مشاركتهم في بطولة الدوحه الاقليمية للجوجتسو والتى أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وتمكن لاعبو الأمن العام من الظفر بعشرة ميداليات ملونة (8ذهبيات ، فضية ، برونزية) وقدموا اداءً مميزاً في البطولة ، التي شهدت منافسة (380) لاعباً يمثلون (44) دولة من أبرزها (الولايات المتحدة الأمريكية ، البرازيل ، روسيا ، انجلترا ، تركيا ، مصر ، أيرلندا ، قطر ، الكويت ، السعودية ، فرنسا،الامارات بالإضافة إلى الأردن) .

وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو الآتي :

١-ذهبية فئة(Gi )وزن تحت (85)كغم عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي .

٢- ذهبية فئة (No,Gi) وزن تحت (94)كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين .

٣- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (94)كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين .

٤- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (69)كغم عن طريق اللاعب محمد عواد .

٥- ذهبية فئة (No,Gi) وزن تحت (85)كغم عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي .

٦- ذهبية فئة (No Gi) وزن تحت (56)كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان .

٧- ذهبية فئة (No,Gi) وزن تحت (69)كغم عن طريق اللاعب محمد عواد .

٨- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (56)كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان .

٩-فضيةفئة (No,Gi) وزن فوق (94)كغم عن طريق اللاعب محمد الخلايلة .

١٠- برونزية فئة (,Gi) وزن تحت(62)كغم عن طريق اللاعب رمزي العبادي .

وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه الرائد حسن الزيود ، ومدرب الفريق الملازم اول محمد الدعجة ، واللاعبون :
١- محمد الخلايلة .

٢- رمزي العبادي .

٣- محمد المقابلة .

٤-عمار شاهين .

٥- نواف عبدالله .

٦-مصعب الشطناوي .

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