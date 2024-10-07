فريق الأمن العام للجوجتسو يحصد نتائج مميزة في بطولة الدوحه الإقليمية .

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حصد نشامى فريق الأمن العام للجوجيستو نتائج مميزة ضمن مشاركتهم في بطولة الدوحه الاقليمية للجوجتسو والتى أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.
وتمكن لاعبو الأمن العام من الظفر بعشرة ميداليات ملونة (8ذهبيات ، فضية ، برونزية) وقدموا اداءً مميزاً في البطولة ، التي شهدت منافسة (380) لاعباً يمثلون (44) دولة من أبرزها (الولايات المتحدة الأمريكية ، البرازيل ، روسيا ، انجلترا ، تركيا ، مصر ، أيرلندا ، قطر ، الكويت ، السعودية ، فرنسا،الامارات بالإضافة إلى الأردن) .
وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو الآتي :
١-ذهبية فئة(Gi )وزن تحت (85)كغم عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي .
٢- ذهبية فئة (No,Gi) وزن تحت (94)كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين .
٣- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (94)كغم عن طريق اللاعب عمار شاهين .
٤- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (69)كغم عن طريق اللاعب محمد عواد .
٥- ذهبية فئة (No,Gi) وزن تحت (85)كغم عن طريق اللاعب مصعب الشطناوي .
٦- ذهبية فئة (No Gi) وزن تحت (56)كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان .
٧- ذهبية فئة (No,Gi) وزن تحت (69)كغم عن طريق اللاعب محمد عواد .
٨- ذهبية فئة (Gi) وزن تحت (56)كغم عن طريق اللاعب نواف الحمدان .
٩-فضيةفئة (No,Gi) وزن فوق (94)كغم عن طريق اللاعب محمد الخلايلة .
١٠- برونزية فئة (,Gi) وزن تحت(62)كغم عن طريق اللاعب رمزي العبادي .
وشاركت مديرية الأمن العام في البطولة بوفد ترأسه الرائد حسن الزيود ، ومدرب الفريق الملازم اول محمد الدعجة ، واللاعبون :
١- محمد الخلايلة .
٢- رمزي العبادي .
٣- محمد المقابلة .
٤-عمار شاهين .
٥- نواف عبدالله .
٦-مصعب الشطناوي .
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