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السلط ينهي عقد مدربه ديان صالح بالتراضي

10/7/2024 2:55:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مصدر مطلع في أدارة نادي السلط، انهاء عقد المدير الفني لفريق كرة القدم ديان صالح رسميا بالتراضي، بسبب تواضع نتائج الفريق في دوري المحترفين.


وصادف عدم التوفيق الفريق وتعرض في عهد صالح، إلى 3 خسائر أمام فرق الأهلي وشباب العقبة والحسين اربد بدوري المحترفين، وحقق فوزا وحيدا على فريق شباب الاردن، وتعادل مع فريق الفيصلي.


وسجل السلط 3 تعادلات في بطولة الدرع، ولم يتذوق طعم الفوز.


وتعاقدت إدارة السلط مع ديان صالح وجهازه المعاون قبل بداية الموسم الحالي.
ولم تحسم الإدارة خياراتها بالنسبة للمدير الفني الجديد.

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