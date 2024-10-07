السلط ينهي عقد مدربه ديان صالح بالتراضي



وصادف عدم التوفيق الفريق وتعرض في عهد صالح، إلى 3 خسائر أمام فرق الأهلي وشباب العقبة والحسين اربد المحترفين، وحقق فوزا وحيدا على فريق شباب الاردن، وتعادل مع فريق الفيصلي.



وسجل السلط 3 تعادلات في بطولة الدرع، ولم يتذوق طعم الفوز.



وتعاقدت إدارة السلط مع ديان صالح وجهازه المعاون قبل بداية الموسم الحالي.

ولم تحسم الإدارة خياراتها بالنسبة للمدير الفني الجديد.