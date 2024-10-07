السلط ينهي عقد مدربه ديان صالح بالتراضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد مصدر مطلع في أدارة نادي السلط، انهاء عقد المدير الفني لفريق كرة القدم ديان صالح رسميا بالتراضي، بسبب تواضع نتائج الفريق في دوري المحترفين.
وصادف عدم التوفيق الفريق وتعرض في عهد صالح، إلى 3 خسائر أمام فرق الأهلي وشباب العقبة والحسين اربد بدوري المحترفين، وحقق فوزا وحيدا على فريق شباب الاردن، وتعادل مع فريق الفيصلي.
وسجل السلط 3 تعادلات في بطولة الدرع، ولم يتذوق طعم الفوز.
وتعاقدت إدارة السلط مع ديان صالح وجهازه المعاون قبل بداية الموسم الحالي.
ولم تحسم الإدارة خياراتها بالنسبة للمدير الفني الجديد.
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