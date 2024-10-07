الشبول مديرا فنيا لفريق السلط
التاريخ
10/7/2024 2:55:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أتمت إدارة نادي السلط مساء الاثنين، إجراءات التعاقد مع المدرب هيثم الشبول، ليتولى الإشراف على تدريب فريق الكرة الأول.
ويأتي التعاقد مع الشبول بعد فسخ عقد المدرب السابق ديان صالح، عقب سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية.
MENAFN07102024000072011014ID1108754443
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.