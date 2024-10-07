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الشبول مديرا فنيا لفريق السلط

10/7/2024 2:55:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أتمت إدارة نادي السلط مساء الاثنين، إجراءات التعاقد مع المدرب هيثم الشبول، ليتولى الإشراف على تدريب فريق الكرة الأول.

ويأتي التعاقد مع الشبول بعد فسخ عقد المدرب السابق ديان صالح، عقب سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الماضية.

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