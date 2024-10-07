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مانشستر يونايتد في مرمى الانتقادات مجددا بعد تعادل مخيب مع أستون فيلا

10/7/2024 2:55:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - انتقد لاعب مانشستر يونايتد السابق بول سكولز، صفقات الانتقالات في النادي الإنجليزي، وتكتيكات المدرب إريك تين هاج، بعد التعادل الممل (0-0) مع أستون فيلا أول من أمس.
وحصل مانشستر يونايتد على 8 نقاط من 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أسوأ بداية للفريق على الإطلاق في الدوري.
وعلى الرغم من إنفاق 180 مليون جنيه إسترليني في الصيف على ماتيس دي ليخت، ليني يورو، نصير مزراوي، مانويل أوجارتي وجوشوا زيركزي، لم يتغير شكل الفريق على الإطلاق.
وقال سكولز لشبكة "سوبر سبورت": "زيركزي، ما هو؟ هل هو رقم 9 أم رقم 10؟ هل سيسجل لك 20 هدفا؟ لا أعتقد ذلك. راسموس هويلوند جيد.. لكن هل سيسجل لك 20 هدفًا؟ لا أعتقد ذلك".
وأضاف: "أعتقد أنهم يعتمدون على الأمل أكثر من الجودة الفعلية المثبتة، وأنفقوا الكثير من المال أيضا. "إنه مبلغ كبير من المال وبعض اللاعبين لا يستطيعون اقتحام تشكيلة الفريق".
وتابع: "أفكر في أوجارتي الذي جاء إلى النادي وكان من المفترض أن يغير خط الوسط، لم يلعب أساسيا (أمام أستون فيلا). دي ليخت، 50 مليون جنيه إسترليني ولم يبدأ المباراة. شارك جوني إيفانز في سن 36 عامًا بدلاً منه".
وأردف: "(ليساندرو) مارتينيز، تين هاج جلبه إلى النادي. ما الذي يفكر فيه؟ جوني إيفانز يشارك إلى جانب هاري ماجواير، وشارك فيكتور ليندلوف كبديل قبله، إنها مجرد فوضى في التعاقدات".
كما انتقد سكولز "تكتيكات البقاء" التي اتبعها تين هاج أمام أستون فيلا، وقال: "إن الافتقار إلى الهوية يؤدي إلى معاناة تعاقداته الجديدة".
وواصل: "عندما لا يكون لديك أسلوب لعب ولا تعرف كيف تلعب، أو لا تعرف الطريقة التي تريد اللعب بها، يكون من الصعب جدًا اختيار اللاعبين".
وزاد: "إنها نقطة لمانشستر يونايتد، الذهاب إلى ملعب صعب تحت الكثير من الضغط، لم أشعر قط أنهم ذهبوا إلى هناك لمحاولة الفوز بالمباراة. لقد كان الأمر أشبه بتكتيك البقاء أكثر من أي شيء آخر".
أيمري يشيد بلاعبيه
أثنى الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، على أداء لاعبيه خلال تعادل الفريق من دون أهداف مع ضيفه مانشستر يونايتد.
ويرى إيمري في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء، أن نتيجة التعادل تبدو عادلة بالنظر لأداء الفريقين في المباراة.
وقال إيمري: "إنها ليست نتيجة سيئة، لكنها ليست الأفضل خصوصا وأن المباراة جرت على ملعبنا. أعتقد أن التعادل عادل لكلا الفريقين بالنظر لأداء كل منهما. ربما في الشوط الثاني سيطرنا أكثر منهم، لكنهم سددوا أيضا كرة في العارضة".
وأوضح إيمري: "لقد افتقدنا بعض الطاقة، لكنني سعيد لأن التعادل لم يكن أسوأ نتيجة، وفي الشوط الثاني قمنا بتصحيح بعض الأشياء لفرض سيطرتنا على المباراة".
وتابع: "ربما لأن لدينا بعض اللاعبين المصابين. (ليون) بايلي يتحسن لكنه ليس لائقا تمامًا. بعض اللاعبين الآخرين يتعافون أيضا. هذه هي الفكرة التي لدينا".
وشدد مدرب أستون فيلا: "بالطبع خضنا مباراة صعبة في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع. حاولنا اللعب بالطاقة نفسها وفرض هيمنتنا، لكننا ضد مانشستر يونايتد. التوقعات التي كانت لدي من المباراة هي ما حدثت إلى حد ما".
وكان أستون فيلا تغلب 1-0 على ضيفه بايرن ميونخ الألماني، في منتصف الأسبوع الماضي بالجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وفيما يتعلق بإصابة إزري كونسا، لاعب الفريق، التي تعرض لها في المباراة، صرح إيمري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لا أعرف، آمل ألا تكون طويلة. آمل في أن يتمكن من الراحة في رزنامة المباريات الدولية المقبلة".
وأردف: "يمكننا الحصول على بعض أيام الراحة (في فترة التوقف الدولي)، حتى نتمكن من استعادة طاقتنا ومحاولة الدفع باللاعبين المصابين في الشهر المقبل".
يذكر أن أستون فيلا، الذي سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي بالمسابقة، يتواجد في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.
ماريسكا واثق من جاهزية كولويل ومادويكي
لا يعتقد إنزو ماريسكا، مدرب فريق تشيلسي، أن هناك سببا للقلق بشأن جاهزية ليفي كولويل ونوني مادويكي، لاعبي الفريق، بعد استبدالهما خلال لقاء النادي اللندني مع ضيفه نوتنجهام فورست.
وعجز تشيلسي عن مواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي استمرت في مبارياته الثلاث الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع نوتنجهام أول من أمس، في المرحلة السابعة للمسابقة.
ومن المقرر أن ينضم كولويل ومادويكي لمعسكر منتخب إنجلترا خلال الساعات المقبلة، استعدادا لمباراتي اليونان وفنلندا خلال رزنامة المباريات الدولية المقبلة، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك رغم عدم إكمالهما 90 دقيقة في مواجهة نوتنجهام.
وخرج مادويكي في وقت متأخر من المباراة وتبعه كولويل بعد فترة وجيزة، بعد أن لعبا معظم الشوط الثاني وهما يعانيان من عدم الراحة.
وحينما سُئل ماريسكا في مؤتمره الصحفي بعد المباراة عن جاهزية الثنائي رد قائلا: "أعتقد أنهما بخير عندما دخلا (غرفة تبديل الملابس). سنرى ولكن لا أعتقد أن هناك أي مشكلة".
وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن مواجهة نوتنجهام، التي شهدت تأخر الفريق بهدف في الدقيقة 49 عن طريق كريس وود، قبل أن يحرز مادويكي هدف التعادل سريعا لتشيلسي في الدقيقة 57.
وشهدت المباراة عددا من البطاقات الصفراء، كان من بينها للثنائي ويسلي فوفانا ومارك كوكوريلا، اللذان سيغيبان عن لقاء تشيلسي المرتقب مع مضيفه ليفربول بعد فترة رزنامة المباريات الدولية، إثر حصولهما على 5 بطاقات صفراء في المسابقة هذا الموسم.
وشدد ماريسكا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لتشيلسي "كل نادٍ لديه حوالي 25 لاعباً، لذا فإن نظام تناوب المشاركة بين اللاعبين ليس مجرد شيء خاص بنا، ولكنها الطريقة التي حاولنا بها تقاسم الدقائق بين جميع اللاعبين، والسبب وراء ذلك هو أنهم يستحقون اللعب فعلا".
يذكر أن تشيلسي يتواجد في المركز الرابع حاليا في ترتيب المسابقة، برصيد 14 نقطة.
جوارديولا يتمسك بإيدرسون
أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تمسكه باستمرار الحارس البرازيلي إيدرسون خلال الصيف الماضي.
وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية: "لم نكن نريد أن يرحل إيدرسون في الصيف".
وتابع: "لم يصلنا أي عرض حقيقي.. حسنا، لقد قدموا عرضا، لكن الحارس الذي فاز بـ4 بطولات دوري إنجليزي متتالية له سعر أيضا. خلاف ذلك، لا يمكنه المغادرة! وهذا ما حدث بالفعل".
ونوه: "بالطبع كنت قلقا بشأن رحيل إيدرسون، إنه شخصية مهمة في فريقنا، ونحن محظوظون بوجوده معنا".
وأتم: "نأمل في أن يكون إيدرسون سعيدا. يجب أن نكون دائما مستعدين، فأنت لا تعرف أبدا ما قد يحدث، سواء أراد اللاعبون الرحيل أم لا".
وحاول النصر واتحاد جدة، الظفر بخدمات الحارس البرازيلي في الصيف الماضي، لكنهما لم يتوصلا لاتفاق مع مانشستر سيتي. -(وكالات)

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