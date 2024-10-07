مانشستر يونايتد في مرمى الانتقادات مجددا بعد تعادل مخيب مع أستون فيلا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - انتقد لاعب مانشستر يونايتد
السابق بول سكولز، صفقات
الانتقالات في النادي الإنجليزي، وتكتيكات المدرب إريك تين هاج، بعد التعادل الممل (0-0) مع أستون فيلا أول من أمس.
وحصل مانشستر يونايتد
على 8 نقاط من 7 مباريات
في الدوري
الإنجليزي الممتاز، وهي أسوأ بداية للفريق على الإطلاق في الدوري.
وعلى الرغم من إنفاق 180 مليون جنيه إسترليني في الصيف على ماتيس دي ليخت، ليني يورو، نصير مزراوي، مانويل أوجارتي وجوشوا زيركزي، لم يتغير شكل الفريق على الإطلاق.
وقال سكولز لشبكة "سوبر سبورت": "زيركزي، ما هو؟ هل هو رقم 9 أم رقم 10؟ هل سيسجل لك 20 هدفا؟ لا أعتقد ذلك. راسموس هويلوند جيد.. لكن هل سيسجل لك 20 هدفًا؟ لا أعتقد ذلك".
وأضاف: "أعتقد أنهم يعتمدون على الأمل أكثر من الجودة الفعلية المثبتة، وأنفقوا الكثير من المال أيضا. "إنه مبلغ كبير من المال وبعض اللاعبين لا يستطيعون اقتحام تشكيلة الفريق".
وتابع: "أفكر في أوجارتي الذي جاء إلى النادي وكان من المفترض أن يغير خط الوسط، لم يلعب أساسيا (أمام أستون فيلا). دي ليخت، 50 مليون جنيه إسترليني ولم يبدأ المباراة. شارك جوني إيفانز في سن 36 عامًا بدلاً منه".
وأردف: "(ليساندرو) مارتينيز، تين هاج جلبه إلى النادي. ما الذي يفكر فيه؟ جوني إيفانز يشارك إلى جانب هاري ماجواير، وشارك فيكتور ليندلوف كبديل قبله، إنها مجرد فوضى في التعاقدات".
كما انتقد سكولز "تكتيكات البقاء" التي اتبعها تين هاج أمام أستون فيلا، وقال: "إن الافتقار إلى الهوية يؤدي إلى معاناة تعاقداته الجديدة".
وواصل: "عندما لا يكون لديك أسلوب لعب ولا تعرف كيف تلعب، أو لا تعرف الطريقة التي تريد اللعب بها، يكون من الصعب جدًا اختيار اللاعبين".
وزاد: "إنها نقطة لمانشستر يونايتد، الذهاب إلى ملعب صعب تحت الكثير من الضغط، لم أشعر قط أنهم ذهبوا إلى هناك لمحاولة الفوز بالمباراة. لقد كان الأمر أشبه بتكتيك البقاء أكثر من أي شيء آخر".
أيمري يشيد بلاعبيه
أثنى الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، على أداء لاعبيه خلال تعادل الفريق من دون أهداف مع ضيفه مانشستر يونايتد.
ويرى إيمري في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء، أن نتيجة التعادل تبدو عادلة بالنظر لأداء الفريقين في المباراة.
وقال إيمري: "إنها ليست نتيجة سيئة، لكنها ليست الأفضل خصوصا وأن المباراة جرت على ملعبنا. أعتقد أن التعادل عادل لكلا الفريقين بالنظر لأداء كل منهما. ربما في الشوط الثاني سيطرنا أكثر منهم، لكنهم سددوا أيضا كرة في العارضة".
وأوضح إيمري: "لقد افتقدنا بعض الطاقة، لكنني سعيد لأن التعادل لم يكن أسوأ نتيجة، وفي الشوط الثاني قمنا بتصحيح بعض الأشياء لفرض سيطرتنا على المباراة".
وتابع: "ربما لأن لدينا بعض اللاعبين المصابين. (ليون) بايلي يتحسن لكنه ليس لائقا تمامًا. بعض اللاعبين الآخرين يتعافون أيضا. هذه هي الفكرة التي لدينا".
وشدد مدرب أستون فيلا: "بالطبع خضنا مباراة صعبة في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع. حاولنا اللعب بالطاقة نفسها وفرض هيمنتنا، لكننا ضد مانشستر يونايتد. التوقعات التي كانت لدي من المباراة هي ما حدثت إلى حد ما".
وكان أستون فيلا تغلب 1-0 على ضيفه بايرن ميونخ الألماني، في منتصف الأسبوع الماضي بالجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وفيما يتعلق بإصابة إزري كونسا، لاعب الفريق، التي تعرض لها في المباراة، صرح إيمري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لا أعرف، آمل ألا تكون طويلة. آمل في أن يتمكن من الراحة في رزنامة المباريات الدولية المقبلة".
وأردف: "يمكننا الحصول على بعض أيام الراحة (في فترة التوقف الدولي)، حتى نتمكن من استعادة طاقتنا ومحاولة الدفع باللاعبين المصابين في الشهر المقبل".
يذكر أن أستون فيلا، الذي سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي بالمسابقة، يتواجد في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.
ماريسكا واثق من جاهزية كولويل ومادويكي
لا يعتقد إنزو ماريسكا، مدرب فريق تشيلسي، أن هناك سببا للقلق بشأن جاهزية ليفي كولويل ونوني مادويكي، لاعبي الفريق، بعد استبدالهما خلال لقاء النادي اللندني مع ضيفه نوتنجهام فورست.
وعجز تشيلسي عن مواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي استمرت في مبارياته الثلاث الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع نوتنجهام أول من أمس، في المرحلة السابعة للمسابقة.
ومن المقرر أن ينضم كولويل ومادويكي لمعسكر منتخب إنجلترا خلال الساعات المقبلة، استعدادا لمباراتي اليونان وفنلندا خلال رزنامة المباريات الدولية المقبلة، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك رغم عدم إكمالهما 90 دقيقة في مواجهة نوتنجهام.
وخرج مادويكي في وقت متأخر من المباراة وتبعه كولويل بعد فترة وجيزة، بعد أن لعبا معظم الشوط الثاني وهما يعانيان من عدم الراحة.
وحينما سُئل ماريسكا في مؤتمره الصحفي بعد المباراة عن جاهزية الثنائي رد قائلا: "أعتقد أنهما بخير عندما دخلا (غرفة تبديل الملابس). سنرى ولكن لا أعتقد أن هناك أي مشكلة".
وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن مواجهة نوتنجهام، التي شهدت تأخر الفريق بهدف في الدقيقة 49 عن طريق كريس وود، قبل أن يحرز مادويكي هدف التعادل سريعا لتشيلسي في الدقيقة 57.
وشهدت المباراة عددا من البطاقات الصفراء، كان من بينها للثنائي ويسلي فوفانا ومارك كوكوريلا، اللذان سيغيبان عن لقاء تشيلسي المرتقب مع مضيفه ليفربول بعد فترة رزنامة المباريات الدولية، إثر حصولهما على 5 بطاقات صفراء في المسابقة هذا الموسم.
وشدد ماريسكا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لتشيلسي "كل نادٍ لديه حوالي 25 لاعباً، لذا فإن نظام تناوب المشاركة بين اللاعبين ليس مجرد شيء خاص بنا، ولكنها الطريقة التي حاولنا بها تقاسم الدقائق بين جميع اللاعبين، والسبب وراء ذلك هو أنهم يستحقون اللعب فعلا".
يذكر أن تشيلسي يتواجد في المركز الرابع حاليا في ترتيب المسابقة، برصيد 14 نقطة.
جوارديولا يتمسك بإيدرسون
أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تمسكه باستمرار الحارس البرازيلي إيدرسون خلال الصيف الماضي.
وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية: "لم نكن نريد أن يرحل إيدرسون في الصيف".
وتابع: "لم يصلنا أي عرض حقيقي.. حسنا، لقد قدموا عرضا، لكن الحارس الذي فاز بـ4 بطولات دوري إنجليزي متتالية له سعر أيضا. خلاف ذلك، لا يمكنه المغادرة! وهذا ما حدث بالفعل".
ونوه: "بالطبع كنت قلقا بشأن رحيل إيدرسون، إنه شخصية مهمة في فريقنا، ونحن محظوظون بوجوده معنا".
وأتم: "نأمل في أن يكون إيدرسون سعيدا. يجب أن نكون دائما مستعدين، فأنت لا تعرف أبدا ما قد يحدث، سواء أراد اللاعبون الرحيل أم لا".
وحاول النصر واتحاد جدة، الظفر بخدمات الحارس البرازيلي في الصيف الماضي، لكنهما لم يتوصلا لاتفاق مع مانشستر سيتي. -(وكالات)
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