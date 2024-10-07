سباعيات الرجبي ثامنا في المستوى الثاني لبطولة آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - استقر المنتخب الوطني لسباعيات الرجبي في المركز الثامن، وذلك مع ختام مشاركته في نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، التي استضافتها العاصمة النيبالية "كاتماندو" مؤخرا، بمشاركة واسعة.
وينتظر أن تعود بعثة المنتخب الوطني إلى أرض المملكة في وقت لاحق من اليوم، والتي تضم الأمين العام لاتحاد الرجبي عزيز زكريا، المدرب أحمد حموقة، مدير الفريق أمجد دويك، والطبيب حذيفة لافي، واللاعبين: إسماعيل جنبيك، ركان أبزاخ، زيوار حتوقاي، عمر حجبي، عبدالله نغاوي، عزت ياسين، أحمد ثاقوحة، زيد حتوقاي، محمد زقصاو، زيد الكيلاني، علي طه براون وحمزة لداوي.
واستهل المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بالفوز على باكستان (22-15)، قبل أن يخسر أمام الفلبين (0-36)، ليتأهل المنتخب إلى الدور ربع النهائي، الذي خسر فيه أمام تايبيه الصينية (7-27)، لينتقل لمواجهة كازاخستان في ربع نهائي "الدرع"، الذي خسره (7-22)، ثم خسر أمام الهند (7-14)، بدور تحديد المركزين السابع والثامن للبطولة القارية، التي حملت لقبها الفلبين بفوزها في النهائي على تايبيه الصينية (27-14)، لتخطف بطاقة التأهل إلى المستوى الأول.
وقال الأمين العام لاتحاد الرجبي عزيز زكريا في معرض رده على استفسارات "الغد": "البطولة كانت قوية وتعد من الأفضل على مستوى القارة، لمسنا تطورا كبيرا في استراتيجيات وتكتيكات اللعب، ونطمح إلى البناء على ما تحقق في البطولة".
واستطرد: "تشكل البطولة خطوة مهمة في خطتنا التي بدأناها العام 2022، لبناء فريق سباعيات تنافسي لذلك فإننا خضنا مباريات قوية مؤخرا، أمام نخبة من المنتخبات المشاركة، وهناك تطور واضح في الأداء، وخطتنا تحمل طموحات كبيرة للفوز باللقب الآسيوي في العام 2027".
وتعتبر المشاركة جزءا أساسيا من استراتيجية التطوير الدولي المستمرة للرجبي وتمكين الفريق من المنافسة على مستوى أكبر وتعزيز قوته واكتساب خبرات دولية قيمة، كما تأتي هذه البطولة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى وضع الرجبي الأردني كقوة تنافسية على الساحة الدولية من خلال التعاون مع شركائه؛ إيسوزو الأردن، الملكية الأردنية، واللجنة الأولمبية الأردنية، والذين شكل دعمهم المستمر حافزا للرجبي في الوصول إلى بطولات دولية حاسمة، سعيا إلى تعزيز مكانة الرجبي الأردني على الساحة العالمية.
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