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سباعيات الرجبي ثامنا في المستوى الثاني لبطولة آسيا

10/7/2024 2:55:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - استقر المنتخب الوطني لسباعيات الرجبي في المركز الثامن، وذلك مع ختام مشاركته في نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، التي استضافتها العاصمة النيبالية "كاتماندو" مؤخرا، بمشاركة واسعة.
وينتظر أن تعود بعثة المنتخب الوطني إلى أرض المملكة في وقت لاحق من اليوم، والتي تضم الأمين العام لاتحاد الرجبي عزيز زكريا، المدرب أحمد حموقة، مدير الفريق أمجد دويك، والطبيب حذيفة لافي، واللاعبين: إسماعيل جنبيك، ركان أبزاخ، زيوار حتوقاي، عمر حجبي، عبدالله نغاوي، عزت ياسين، أحمد ثاقوحة، زيد حتوقاي، محمد زقصاو، زيد الكيلاني، علي طه براون وحمزة لداوي.
واستهل المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بالفوز على باكستان (22-15)، قبل أن يخسر أمام الفلبين (0-36)، ليتأهل المنتخب إلى الدور ربع النهائي، الذي خسر فيه أمام تايبيه الصينية (7-27)، لينتقل لمواجهة كازاخستان في ربع نهائي "الدرع"، الذي خسره (7-22)، ثم خسر أمام الهند (7-14)، بدور تحديد المركزين السابع والثامن للبطولة القارية، التي حملت لقبها الفلبين بفوزها في النهائي على تايبيه الصينية (27-14)، لتخطف بطاقة التأهل إلى المستوى الأول.
وقال الأمين العام لاتحاد الرجبي عزيز زكريا في معرض رده على استفسارات "الغد": "البطولة كانت قوية وتعد من الأفضل على مستوى القارة، لمسنا تطورا كبيرا في استراتيجيات وتكتيكات اللعب، ونطمح إلى البناء على ما تحقق في البطولة".
واستطرد: "تشكل البطولة خطوة مهمة في خطتنا التي بدأناها العام 2022، لبناء فريق سباعيات تنافسي لذلك فإننا خضنا مباريات قوية مؤخرا، أمام نخبة من المنتخبات المشاركة، وهناك تطور واضح في الأداء، وخطتنا تحمل طموحات كبيرة للفوز باللقب الآسيوي في العام 2027".
وتعتبر المشاركة جزءا أساسيا من استراتيجية التطوير الدولي المستمرة للرجبي وتمكين الفريق من المنافسة على مستوى أكبر وتعزيز قوته واكتساب خبرات دولية قيمة، كما تأتي هذه البطولة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى وضع الرجبي الأردني كقوة تنافسية على الساحة الدولية من خلال التعاون مع شركائه؛ إيسوزو الأردن، الملكية الأردنية، واللجنة الأولمبية الأردنية، والذين شكل دعمهم المستمر حافزا للرجبي في الوصول إلى بطولات دولية حاسمة، سعيا إلى تعزيز مكانة الرجبي الأردني على الساحة العالمية.

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