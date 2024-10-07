خماسية نظيفة للحسين إربد في شباك معان بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - واصل فريق الحسين اربد مسلسل انتصاراته في منافسات بطولة درع اتحاد كرة القدم، محققا الفوز الثالث على التوالي، عندما تجاوز معان بنتيجة 5-0، في المباراة التي جرت بينهما أمس على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن مباريات
الجولة الثالثة للمجموعة الاولى.
وافتتح رزق بني هاني التسجيل للحسين بالدقيقة 34، وأضاف محمد الداود الهدف الثاني عند الدقيقة 41، وعزز مجدي العطار تقدم فريقه بالدقيقة 46، وسجل البديل جاد تيموبولي الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 90، وفي الوقت بدل الضائع سجل مدافع معان محمد مصطفى الهدف الخامس بالخطأ في مرماه.
ورفع الحسين اربد رصيده الى النقطة التاسعة منفردا في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد معان عند نقطة واحدة.
والتقى في ساعة متاخرة من ليلة امس فريق الوحدات مع نظيرة فريق الجزيرة ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
ودفع المدير الفني لفريق الحسين، البرتغالي موتا، بتشكيلة محلية خلت من اللاعبين الأجانب وضمت الحارس محمود الكواملة، سليم عبيد، أنس بني ياسين، أدهم القرشي، علي الحجبي، محمد الداود، يوسف أبو جلبوش، سيف درويش، وسيم ريالات، مجدي العطار، ورزق بني هاني.
نم جانبه زج المدير الفني لفريق معان، العراقي امين فليب، باللاعبين وليد عصام، على المصري، حربي عبدالله، يزن الغرابلة، خضر الحاج، جميس انوسينت، اياد طملية، عمر مناصرة، شاهر شلباية، إبراهيم الرواد، كودا مويابا.
ولم يتأخر لاعبو الحسين اربد في فرض افضليتهم على مجريات الشوط الأول، وبدأ أبو جلبوش فرص المباراة بتسديدة في احضان وليد عصام، وارسل وسيم ريالات كرة قوية جاورت المرمى، وعاد ابو جلبوش وسدد قذيفة من موقف ثابت تصدى لها وليد عصام بشجاعة.
ومع توالي الهجمات استغل رزق بني هاني الكرة المقطوعة من المدافع، وتجاوز أكثر من لاعب ليسدد قذيفة من داخل منطقة الجزاء استقرت بالمرمى هدفا في الدقيقة 34، ليعود بني هاني ويخطف الكرة من المدافع علي المصري ويقدمها على طبق ذهبي للمتحفز الداود الذي دكها بالمرمى في الدقيقة 41.
وقبل أن تمر دقيقة على أحداث الشوط الثاني، قاد بني هاني هجمة سريعة في ميمنة معان وأرسل كرة عرضية نحو العطار الذي وضعها بقوة في المرمى هدفا ثالثا.
واستمرت سيطرة الحسين على المجريات، وسجل تيموبولي الهدف الرابع للحسين من علامة الجزاء في الدقيقة 90، وفي الوقت بدل الضائع سجل مدافع معان محمد مصطفى الهدف الخامس بالخطأ في مرماه.
MENAFN07102024000072011014ID1108754440
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.