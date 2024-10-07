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خماسية نظيفة للحسين إربد في شباك معان بدرع الاتحاد

10/7/2024 2:55:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - واصل فريق الحسين اربد مسلسل انتصاراته في منافسات بطولة درع اتحاد كرة القدم، محققا الفوز الثالث على التوالي، عندما تجاوز معان بنتيجة 5-0، في المباراة التي جرت بينهما أمس على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى.
وافتتح رزق بني هاني التسجيل للحسين بالدقيقة 34، وأضاف محمد الداود الهدف الثاني عند الدقيقة 41، وعزز مجدي العطار تقدم فريقه بالدقيقة 46، وسجل البديل جاد تيموبولي الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 90، وفي الوقت بدل الضائع سجل مدافع معان محمد مصطفى الهدف الخامس بالخطأ في مرماه.
ورفع الحسين اربد رصيده الى النقطة التاسعة منفردا في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد معان عند نقطة واحدة.
والتقى في ساعة متاخرة من ليلة امس فريق الوحدات مع نظيرة فريق الجزيرة ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
ودفع المدير الفني لفريق الحسين، البرتغالي موتا، بتشكيلة محلية خلت من اللاعبين الأجانب وضمت الحارس محمود الكواملة، سليم عبيد، أنس بني ياسين، أدهم القرشي، علي الحجبي، محمد الداود، يوسف أبو جلبوش، سيف درويش، وسيم ريالات، مجدي العطار، ورزق بني هاني.
نم جانبه زج المدير الفني لفريق معان، العراقي امين فليب، باللاعبين وليد عصام، على المصري، حربي عبدالله، يزن الغرابلة، خضر الحاج، جميس انوسينت، اياد طملية، عمر مناصرة، شاهر شلباية، إبراهيم الرواد، كودا مويابا.
ولم يتأخر لاعبو الحسين اربد في فرض افضليتهم على مجريات الشوط الأول، وبدأ أبو جلبوش فرص المباراة بتسديدة في احضان وليد عصام، وارسل وسيم ريالات كرة قوية جاورت المرمى، وعاد ابو جلبوش وسدد قذيفة من موقف ثابت تصدى لها وليد عصام بشجاعة.
ومع توالي الهجمات استغل رزق بني هاني الكرة المقطوعة من المدافع، وتجاوز أكثر من لاعب ليسدد قذيفة من داخل منطقة الجزاء استقرت بالمرمى هدفا في الدقيقة 34، ليعود بني هاني ويخطف الكرة من المدافع علي المصري ويقدمها على طبق ذهبي للمتحفز الداود الذي دكها بالمرمى في الدقيقة 41.
وقبل أن تمر دقيقة على أحداث الشوط الثاني، قاد بني هاني هجمة سريعة في ميمنة معان وأرسل كرة عرضية نحو العطار الذي وضعها بقوة في المرمى هدفا ثالثا.
واستمرت سيطرة الحسين على المجريات، وسجل تيموبولي الهدف الرابع للحسين من علامة الجزاء في الدقيقة 90، وفي الوقت بدل الضائع سجل مدافع معان محمد مصطفى الهدف الخامس بالخطأ في مرماه.

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