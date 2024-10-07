انطلاق تدريبات الكراتيه في إيطاليا استعدادا لبطولة العالم للشباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - يجري المنتخب الوطني للكراتيه تدريباته اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، التي تنطلق منافساتها الجمعة في مدينة فلورنسا الإيطالية، بمشاركة 1992 لاعبا ولاعبة من 113 دولة.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ10 لاعبين هم: حاتم الحراسيس، أحمد السعود، عبدالرحمن حيمور، أوس سيف، وليد قطامش، وسيم سلامة، سيف الدين بني فارس، محمد الجعفري، هاني رشيد ويوسف نوفل.
وتنطلق المشاركة الأردنية في بطولة العالم الجمعة ضمن فئة الناشئين، عبر اللاعب حاتم الحراسيس ضمن منافسات وزن تحت 57 كغم، ويشارك في هذا الوزن 63 لاعبا، إلى جانب أحمد السعود ضمن منافسات وزن تحت 63 كغم، ويشارك في وزنه 62 لاعبا.
ويستكمل المنتخب الوطني للشباب يوم السبت منافسات البطولة، عبر هاني رشيد في وزن تحت 55 كغم،عبد الرحمن حيمور ضمن منافسات وزن تحت 61 كغم، أوس سيف وزن تحت 68 كغم، ويشارك في وزنه 56 لاعبا، ووليد قطامش في وزن تحت 76 كغم.
ويخوض المنتخب الوطني تحت 21 عاما يوم الأحد منافسات البطولة، حيث يلعب وسيم سلامة ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم، سيف الدين بني فارس ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم، محمد الجعفري في منافسات وزن تحت 84 كغم، يوسف نوفل ضمن منافسات وزن فوق 84 كغم.
ووفقا لتاريخ المشاركة الأردنية في بطولة العالم، حقق اللاعب نبيل الشوكي إنجازا غير مسبوق على صعيد الكراتيه الأردنية كأول لاعب أردني يحقق الميدالية البرونزية في بطولة العالم العام 2015، ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم.
وفي بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما والتي احتضنتها مدينة قونية التركية العام 2022، توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه لفئة تحت 21 عاما، عبدالله حماد بالميدالية الذهبية، فيما حقق اللاعبان حسن مصاروة ومحمد الجعفري ميداليتين برونزيتين للفئة ذاتها، وحققت المنتخبات الوطنية 3 ميداليات فضية في البطولة عن طريق وليد قطامش (فئة الناشئين)، سيف الدين بني فارس (فئة الشباب)، ويوسف نوفل (فئة الشباب)، وأحرز وسيم سلامة ميدالية برونزية (فئة الشباب).
ونجحت المنتخبات الوطنية للكراتيه في حصد أكبر إنجاز في تاريخ الكراتيه الأردنية، خلال بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما التي أقيمت في العاصمة التشيلية سانتياجو العام 2019، بحصولها على 7 ميداليات ملونة من بينها ذهبيتين وفضية و4 ميداليات برونزية.
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