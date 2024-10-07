Tuesday, 08 October 2024 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق تدريبات الكراتيه في إيطاليا استعدادا لبطولة العالم للشباب

10/7/2024 2:55:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يجري المنتخب الوطني للكراتيه تدريباته اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، التي تنطلق منافساتها الجمعة في مدينة فلورنسا الإيطالية، بمشاركة 1992 لاعبا ولاعبة من 113 دولة.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ10 لاعبين هم: حاتم الحراسيس، أحمد السعود، عبدالرحمن حيمور، أوس سيف، وليد قطامش، وسيم سلامة، سيف الدين بني فارس، محمد الجعفري، هاني رشيد ويوسف نوفل.
وتنطلق المشاركة الأردنية في بطولة العالم الجمعة ضمن فئة الناشئين، عبر اللاعب حاتم الحراسيس ضمن منافسات وزن تحت 57 كغم، ويشارك في هذا الوزن 63 لاعبا، إلى جانب أحمد السعود ضمن منافسات وزن تحت 63 كغم، ويشارك في وزنه 62 لاعبا.
ويستكمل المنتخب الوطني للشباب يوم السبت منافسات البطولة، عبر هاني رشيد في وزن تحت 55 كغم،عبد الرحمن حيمور ضمن منافسات وزن تحت 61 كغم، أوس سيف وزن تحت 68 كغم، ويشارك في وزنه 56 لاعبا، ووليد قطامش في وزن تحت 76 كغم.
ويخوض المنتخب الوطني تحت 21 عاما يوم الأحد منافسات البطولة، حيث يلعب وسيم سلامة ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم، سيف الدين بني فارس ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم، محمد الجعفري في منافسات وزن تحت 84 كغم، يوسف نوفل ضمن منافسات وزن فوق 84 كغم.
ووفقا لتاريخ المشاركة الأردنية في بطولة العالم، حقق اللاعب نبيل الشوكي إنجازا غير مسبوق على صعيد الكراتيه الأردنية كأول لاعب أردني يحقق الميدالية البرونزية في بطولة العالم العام 2015، ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم.
وفي بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما والتي احتضنتها مدينة قونية التركية العام 2022، توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه لفئة تحت 21 عاما، عبدالله حماد بالميدالية الذهبية، فيما حقق اللاعبان حسن مصاروة ومحمد الجعفري ميداليتين برونزيتين للفئة ذاتها، وحققت المنتخبات الوطنية 3 ميداليات فضية في البطولة عن طريق وليد قطامش (فئة الناشئين)، سيف الدين بني فارس (فئة الشباب)، ويوسف نوفل (فئة الشباب)، وأحرز وسيم سلامة ميدالية برونزية (فئة الشباب).
ونجحت المنتخبات الوطنية للكراتيه في حصد أكبر إنجاز في تاريخ الكراتيه الأردنية، خلال بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما التي أقيمت في العاصمة التشيلية سانتياجو العام 2019، بحصولها على 7 ميداليات ملونة من بينها ذهبيتين وفضية و4 ميداليات برونزية.

MENAFN07102024000072011014ID1108754439

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث