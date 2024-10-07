النشامى يستقبل جميع لاعبيه.. والكوري يبدأ تدريباته في عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- اكتملت صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم قبل الموقعة المنتظرة أمام منتخب كوريا الجنوبية بعد غد الخميس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وعاد إلى العاصمة عمان الاثنين كل من مدافع فريق إيست بنغال الهندي حجازي ماهر، ومدافع إف سي سيؤول الكوري الجنوبي يزن العرب، ومهاجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، حيث باشر ماهر والعرب التدريبات الجماعية، فيما بدأ التعم ري الفحوصات الطبية والتدريبات الفردية.
وما زال موقف مشاركة التعمري وزميله يزن النعيمات غامضا حتى اللحظة، بسبب تعرضهما لإصابتين مختلفتين مؤخرا، بانتظار إعلان الجهاز الفني تحت قيادة المدرب جمال سلامي عن مدى إمكانية مشاركتهما باللقاء، من خلال المؤتمر الصحفي غدا.
وتضم قائمة "النشامى" لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخبي كوريا الجنوبية والعراق، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع وبرصيده نقطتين، مقابل حضور المنتخب الفلسطيني بالمركز الخامس بنقطة واحدة، ويتذيل المنتخب العماني الترتيب بدون نقاط.
إلى ذلك وصل منتخب كوريا الجنوبية مساء أمس إلى العاصمة عمان بقيادة المدرب هونج ميونج بو، على أن يباشر تدريباته في عمان اليوم، بانتظار أن يخوض تدريبه الرئيسي على ملعب اللقاء بحضور وسائل الإعلام.
ويضم وفد المنتخب الكوري الجنوبي 26 لاعبا، وهم هونج هيون سيوك، لي كانج إن، هوانج هي تشان، كيم مين جاي، كيم جو سيونج، جو يو مين، جو مين جيو، أوه سي هون، أوه هيون جيو، بارك مين جيو، سيول يونج وو، ميونج جاي لي، هوانج مون كي، كيم سونج جيو، جون هونج كيم، هيون وو تشو، لي هان بيوم، جيونج سيونج هيون، كوون هيوك جيو، بارك يونج وو، باي جون هو، بايك سيونج هو، أوم جي سيونج، لي دونج كيونج، جاي سونج لي، إن بيوم هوانج.
ويغيب عن المنتخب الكوري الجنوبي قائده وأفضل لاعب في آسيا في آخر 7 أعوام هيونج مين سون، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي بداعي الإصابة، ما استدعى من قبل المدرب هونج ميونج بو لاستبعاده عن القائمة في التجمع الحالي.
وعلى صعيد منفصل، تفقد مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة والمديرون المعنيون أمس، مدى جاهزية ستاد عمان لاستضافة مباراة المواجهة المرتقبة بين الفريقين، حيث تابع سير الإجراءات اللازمة لصيانة الملعب والمدرجات وغرف اللاعبين.
جانب من عملية تجهيز أرضية ستاد عمان الدولي - (من المصدر)
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