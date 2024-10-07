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النشامى يستقبل جميع لاعبيه.. والكوري يبدأ تدريباته في عمان

10/7/2024 2:55:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس

عمان- اكتملت صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم قبل الموقعة المنتظرة أمام منتخب كوريا الجنوبية بعد غد الخميس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وعاد إلى العاصمة عمان الاثنين كل من مدافع فريق إيست بنغال الهندي حجازي ماهر، ومدافع إف سي سيؤول الكوري الجنوبي يزن العرب، ومهاجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، حيث باشر ماهر والعرب التدريبات الجماعية، فيما بدأ التعم ري الفحوصات الطبية والتدريبات الفردية.
وما زال موقف مشاركة التعمري وزميله يزن النعيمات غامضا حتى اللحظة، بسبب تعرضهما لإصابتين مختلفتين مؤخرا، بانتظار إعلان الجهاز الفني تحت قيادة المدرب جمال سلامي عن مدى إمكانية مشاركتهما باللقاء، من خلال المؤتمر الصحفي غدا.
وتضم قائمة "النشامى" لمباراتي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، يزن العرب، عبد الله نصيب "ديارا"، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الدين الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبد الله العطار، إبراهيم صبرة ويزن النعيمات.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخبي كوريا الجنوبية والعراق، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الرابع وبرصيده نقطتين، مقابل حضور المنتخب الفلسطيني بالمركز الخامس بنقطة واحدة، ويتذيل المنتخب العماني الترتيب بدون نقاط.
إلى ذلك وصل منتخب كوريا الجنوبية مساء أمس إلى العاصمة عمان بقيادة المدرب هونج ميونج بو، على أن يباشر تدريباته في عمان اليوم، بانتظار أن يخوض تدريبه الرئيسي على ملعب اللقاء بحضور وسائل الإعلام.
ويضم وفد المنتخب الكوري الجنوبي 26 لاعبا، وهم هونج هيون سيوك، لي كانج إن، هوانج هي تشان، كيم مين جاي، كيم جو سيونج، جو يو مين، جو مين جيو، أوه سي هون، أوه هيون جيو، بارك مين جيو، سيول يونج وو، ميونج جاي لي، هوانج مون كي، كيم سونج جيو، جون هونج كيم، هيون وو تشو، لي هان بيوم، جيونج سيونج هيون، كوون هيوك جيو، بارك يونج وو، باي جون هو، بايك سيونج هو، أوم جي سيونج، لي دونج كيونج، جاي سونج لي، إن بيوم هوانج.
ويغيب عن المنتخب الكوري الجنوبي قائده وأفضل لاعب في آسيا في آخر 7 أعوام هيونج مين سون، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي بداعي الإصابة، ما استدعى من قبل المدرب هونج ميونج بو لاستبعاده عن القائمة في التجمع الحالي.
وعلى صعيد منفصل، تفقد مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة والمديرون المعنيون أمس، مدى جاهزية ستاد عمان لاستضافة مباراة المواجهة المرتقبة بين الفريقين، حيث تابع سير الإجراءات اللازمة لصيانة الملعب والمدرجات وغرف اللاعبين.




جانب من عملية تجهيز أرضية ستاد عمان الدولي - (من المصدر)

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