زريقات وأبو طبيخ.. طموحات مشروعة في بطولة العالم لأساتذة المصارعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - يتطلع المدربان واللاعبان السابقان، صالح زريقات ويحيى أبو طبيخ، إلى اعتلاء منصات التتويج، وذلك عندما يشاركان في بطولة العالم لأساتذة المصارعة "المحاربون القدامى"، والتي تنطلق اليوم في مركز زاتيكا الرياضي
بالعاصمة الكرواتية زغرب، وتستمر حتى 13 من الشهر الحالي.
وتحظى بطولة العالم للمصارعة الحرة والرومانية للمحاربين القدامى بمشاركة واسعة لإجمالي 1500 لاعب
وحكم وإداري، والتي تقام بصورة دورية كل عام.
وتعد هذه المشاركة الثالثة تواليا للاعبين السابقين أبو طبيخ وزريقات، حيث سبق لهما المشاركة في بطولة العالم التي استضافتها مدينة بلوفديف البلغارية العام 2022، وأحرز زريقات وأبو طبيخ الميدالية الذهبية في فئة المصارعة الرومانية آنذاك، كما حصلا على الميدالية الفضية في منافسات المصارعة الحرة.
وتواصلت إنجازات اللاعبين السابقين في منافسات المصارعة الحرة بنسخة العام الماضي التي احتضنتها العاصمة اليونانية أثينا، حيث حصل زريقات على الميدالية الفضية، فيما تقلد أبو طبيخ الميدالية البرونزية في فئتي الرومانية والحرة.
ويقول رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة صالح زريقات في حديثه لـ"الغد": "هذه البطولة سنوية وتضم نخبة من المحاربين القدامى الممارسين للمصارعة، وتمثل فرصة لنا للقاء الأحبة والأصدقاء من أرجاء العالم".
ويضيف: "لا يمكن وصف شعور العودة إلى البساط، خصوصا وأنه جاء للمرة الأولى في نسخة العام 2022، بعد انقطاع طويل استمر 32 عاما، وخلال الفترة الماضية كنت حريصا على ممارسة الرياضات البدنية، لكن ما كان ينقصني هو نفس المصارعة".
ويتابع: "العمر مجرد رقم، نحمل اليوم رسالة للجيل الجديد، فمشاركتنا تحفز الناس وتشجعنا على ترك بصمة في البطولة"، معربا عن تمنياته بالحفاظ على نتائجه والمشاركة الفاعلة البعيدة عن الإصابات واعتلاء منصات التتويج بأداء مثالي.
ولم يخف زريقات تطلعاته للعديد من المكتسبات المتعلقة بمشاركته في بطولة الأساتذة، مشيرا في هذا الصدد: "نتطلع للاستمرارية ومنح اللاعبين الصغار حافزا لتأكيد أن العمر مجرد رقم، والعمل على رفع مستواهم، لدينا شغف وحب لرياضة المصارعة".
ويخشى زريقات من كابوس الإصابة، بقوله: "الخوف من الإصابات يمثل أبرز التحديات التي أخشاها، كما أن الحفاظ على الإنجاز يحتاج إلى مضاعفة العمل"، مثمنا الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد المصارعة لوضع الأردن على الخريطة الدولية للعبة.
وأتم حديثه بالقول: "يجب أن يكون هناك عوائد للصبر والتحمل للفئات كافة، كما أن المصارعة رياضة مرهقة للأستاذة، لكن نفس المصارعة لن يأتي إلا بممارسة المصارعة والتدريب على البساط، واحترام التدريب والالتزام وامتلاك الإرادة".
من جانبه، يقول المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية واللاعب السابق يحيى أبو طبيخ في حديثه لـ"الغد": "الاستمرارية مهمة بعد مشاركتنا الأولى التي حققنا فيها الذهب، ومنحتنا حافزا لمواصلة شغف المشاركة في بطولة الماسترز"، مؤكدا أن المكتسبات المتحققة تتمثل بتعزيز الجوانب الصحية والحفاظ على مستوى اللياقة البدنية والبقاء في أجواء اللعبة لتحقيق إنجازات تدعو للفخر.
ويشير: "الحفاظ على اللقب أصعب من تسطير الإنجاز، ونأمل بأن نحافظ على اللقب ونكرر إنجاز الظفر بذهبية العالم، رغم صعوبة المهمة لزخم أعداد المشاركين"، مشددا على أن العمر مجرد رقم للمدرب الذي يهتم بنفسه وليس من يهملها بالانقطاع عن خوض التدريب، ومؤكدا استمراره في أجواء المنافسة وعدم انقطاعه عن البساط منذ توقفه عن اللعب الخارجي في العام 2016.
ويضيف: "المصارعة لعبة الصبر وتحتاج إلى متطلبات كثيرة، الإنجاز فيها ليس سهلا ويحتاج إلى سنوات طويلة من الاهتمام لإنشاء جيل يساهم بتحقيقها، وتأكيد المضي قدما في الطريق الصحيح للمنافسة قاريا وعالميا"، مثمنا في الوقت ذاته، الدعم المقدم من رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة لتمثيل الأردن خارجيا.
ووجه أبو طبيخ رسالة إلى عناصر المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، مؤكدا: "تلمسون اليوم حجم الجهد المبذول لمدربكم في التدريب والسفر والمشاركة في البطولات المتعددة، هذه أكبر رسالة لكم، لا يوجد مستحيل وعليكم بذل أقصى طاقاتكم لتطوير أنفسكم واعتلاء منصات التتويج".
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