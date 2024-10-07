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زريقات وأبو طبيخ.. طموحات مشروعة في بطولة العالم لأساتذة المصارعة

10/7/2024 2:55:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - يتطلع المدربان واللاعبان السابقان، صالح زريقات ويحيى أبو طبيخ، إلى اعتلاء منصات التتويج، وذلك عندما يشاركان في بطولة العالم لأساتذة المصارعة "المحاربون القدامى"، والتي تنطلق اليوم في مركز زاتيكا الرياضي بالعاصمة الكرواتية زغرب، وتستمر حتى 13 من الشهر الحالي.
وتحظى بطولة العالم للمصارعة الحرة والرومانية للمحاربين القدامى بمشاركة واسعة لإجمالي 1500 لاعب وحكم وإداري، والتي تقام بصورة دورية كل عام.
وتعد هذه المشاركة الثالثة تواليا للاعبين السابقين أبو طبيخ وزريقات، حيث سبق لهما المشاركة في بطولة العالم التي استضافتها مدينة بلوفديف البلغارية العام 2022، وأحرز زريقات وأبو طبيخ الميدالية الذهبية في فئة المصارعة الرومانية آنذاك، كما حصلا على الميدالية الفضية في منافسات المصارعة الحرة.
وتواصلت إنجازات اللاعبين السابقين في منافسات المصارعة الحرة بنسخة العام الماضي التي احتضنتها العاصمة اليونانية أثينا، حيث حصل زريقات على الميدالية الفضية، فيما تقلد أبو طبيخ الميدالية البرونزية في فئتي الرومانية والحرة.
ويقول رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة صالح زريقات في حديثه لـ"الغد": "هذه البطولة سنوية وتضم نخبة من المحاربين القدامى الممارسين للمصارعة، وتمثل فرصة لنا للقاء الأحبة والأصدقاء من أرجاء العالم".
ويضيف: "لا يمكن وصف شعور العودة إلى البساط، خصوصا وأنه جاء للمرة الأولى في نسخة العام 2022، بعد انقطاع طويل استمر 32 عاما، وخلال الفترة الماضية كنت حريصا على ممارسة الرياضات البدنية، لكن ما كان ينقصني هو نفس المصارعة".
ويتابع: "العمر مجرد رقم، نحمل اليوم رسالة للجيل الجديد، فمشاركتنا تحفز الناس وتشجعنا على ترك بصمة في البطولة"، معربا عن تمنياته بالحفاظ على نتائجه والمشاركة الفاعلة البعيدة عن الإصابات واعتلاء منصات التتويج بأداء مثالي.
ولم يخف زريقات تطلعاته للعديد من المكتسبات المتعلقة بمشاركته في بطولة الأساتذة، مشيرا في هذا الصدد: "نتطلع للاستمرارية ومنح اللاعبين الصغار حافزا لتأكيد أن العمر مجرد رقم، والعمل على رفع مستواهم، لدينا شغف وحب لرياضة المصارعة".
ويخشى زريقات من كابوس الإصابة، بقوله: "الخوف من الإصابات يمثل أبرز التحديات التي أخشاها، كما أن الحفاظ على الإنجاز يحتاج إلى مضاعفة العمل"، مثمنا الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد المصارعة لوضع الأردن على الخريطة الدولية للعبة.
وأتم حديثه بالقول: "يجب أن يكون هناك عوائد للصبر والتحمل للفئات كافة، كما أن المصارعة رياضة مرهقة للأستاذة، لكن نفس المصارعة لن يأتي إلا بممارسة المصارعة والتدريب على البساط، واحترام التدريب والالتزام وامتلاك الإرادة".
من جانبه، يقول المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية واللاعب السابق يحيى أبو طبيخ في حديثه لـ"الغد": "الاستمرارية مهمة بعد مشاركتنا الأولى التي حققنا فيها الذهب، ومنحتنا حافزا لمواصلة شغف المشاركة في بطولة الماسترز"، مؤكدا أن المكتسبات المتحققة تتمثل بتعزيز الجوانب الصحية والحفاظ على مستوى اللياقة البدنية والبقاء في أجواء اللعبة لتحقيق إنجازات تدعو للفخر.
ويشير: "الحفاظ على اللقب أصعب من تسطير الإنجاز، ونأمل بأن نحافظ على اللقب ونكرر إنجاز الظفر بذهبية العالم، رغم صعوبة المهمة لزخم أعداد المشاركين"، مشددا على أن العمر مجرد رقم للمدرب الذي يهتم بنفسه وليس من يهملها بالانقطاع عن خوض التدريب، ومؤكدا استمراره في أجواء المنافسة وعدم انقطاعه عن البساط منذ توقفه عن اللعب الخارجي في العام 2016.
ويضيف: "المصارعة لعبة الصبر وتحتاج إلى متطلبات كثيرة، الإنجاز فيها ليس سهلا ويحتاج إلى سنوات طويلة من الاهتمام لإنشاء جيل يساهم بتحقيقها، وتأكيد المضي قدما في الطريق الصحيح للمنافسة قاريا وعالميا"، مثمنا في الوقت ذاته، الدعم المقدم من رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة لتمثيل الأردن خارجيا.
ووجه أبو طبيخ رسالة إلى عناصر المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، مؤكدا: "تلمسون اليوم حجم الجهد المبذول لمدربكم في التدريب والسفر والمشاركة في البطولات المتعددة، هذه أكبر رسالة لكم، لا يوجد مستحيل وعليكم بذل أقصى طاقاتكم لتطوير أنفسكم واعتلاء منصات التتويج".

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