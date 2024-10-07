محطات محلية وآسيوية شاقة وصعبة تنتظر الحسين إربد والوحدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – أيام شاقة ومتعبة حافلة بالمباريات تنتظر الحسين إربد والوحدات، بدءا من يوم الإثنين المقبل ولغاية اليوم الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سواء في المنافسات المحلية أو الآسيوية، حيث يخوض الفريقان لقاءات قوية في طريقهما للمنافسة على لقبي دوري المحترفين وبطولة درع الاتحاد محليا، والبحث عن ترك بصمة جيدة والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2.
وأثار ضغط مباريات
فريقي الحسين إربد والوحدات في البطولات المحلية، إضافة إلى تواجد 8 لاعبين من الحسين و5 لاعبين من الوحدات في صفوف منتخب
النشامى الذي يخوض المواجهتين المقبلتين ضمن الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، أمام منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، يومي العاشر والخامس عشر من الشهر الحالي، مخاوف الأجهزة الفنية للمنتخب والناديين والجماهير الأردنية، بمدى قدرة اللاعبين على تحمل أعباء ضغط المباريات خصوصا وأن هناك رحلات سفر متعبة خارج الوطن.
ويشكل ازدحام أجندة " الأصفر"، و"الأخضر" خلال الفترة المقبلة، تحديا أمام منظومة الفريقين والمنتخب للمحافظة على جاهزية اللاعبين، ويشعر المتابعون للشأن الكروي المحلي بمدى الإرهاق الذي يمكن أن يضرب اللاعبين خلال المشاركات المتنوعة، والتي تجبر الأجهزة الفنية على المداورة بين اللاعبين في المباريات، حفاظا على سلامتهم، خوفا من الضغط البدني، بسبب انخفاض منسوب اللياقة البدنية عند اللاعبين.
"الأصفر"، يبدأ مبارياته الإثنين المقبل بمواجهة فريق معان في منافسات بطولة الدرع من دون لاعبي المنتخب، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، قبل أن يواجه فريق شباب الأردن في البطولة نفسها يوم الثاني عشر من الشهر الحالي، وبعد عودة اللاعبين من المشاركة مع منتخب النشامى، يستقبل الحسين ضيفه الفيصلي على ستاد الحسن يوم التاسع عشر من الشهر نفسه، في قمة من العيار الثقيل، ليتفرغ بعد ذلك للمباراة القوية والمهمة أمام فريق ناساف كارشي الأوزبكي يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي، على ستاد عمان الدولي، وتتواصل المواجهات القوية والمهمة للأصفر عندما يواجه الأهلي في السابع والعشرين من الشهر ذاته، ورفيقه في البطولة الآسيوية الوحدات يوم الأول من الشهر المقبل.
ورغم قرار اتحاد الكرة تقديم موعد مباراة الوحدات مع شباب الأردن يوما واحدا، ينتظر "الأخضر"، لقاءات مهمة تبدأ بمواجهتي الجزيرة وشباب العقبة يومي السابع والثاني عشر من الشهر الحالي ضمن منافسات بطولة درع الاتحاد، ليواجه بعد ذلك وعقب عودة لاعبيه من تجمع المنتخب الوطني، نظيره شباب الأردن في السابع عشر من الشهر نفسه، قبل أن يبدأ رحلة سفر طويلة صوب طاجكستان لمواجهة مضيفه فريق استقلال دوشنبه الطاجكي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وبعد العودة للعاصمة عمان سيكون الوحدات أمام مواجهتين بدوري المحترفين أمام شباب العقبة والحسين إربد يومي السابع عشر من الشهر نفسه، والحسين إربد في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وترك هذا الضغط على الفريقين، العديد من التساؤلات حول تبعات خوض عدد من مباريات منافسات في وقت قصير جدا، ومدى تأثيرها على المستويين الفني والبدني للاعبين، وخصوصا لاعبي المنتخب الوطني الذي يأمل في تواجد تاريخي بمونديال 2026.
وأكد المدرب الوطني عيسى الترك، أن خوض 6 مباريات في أقل من شهر له آثار سلبية على أداء اللاعب الأردني خصوصا مع تنوع المشاركة محليا وآسيويا، إضافة إلى مشاركة اللاعبين مع منتخب النشامى.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "لا يختلف اثنان على أن الأمور الفنية والبدنية تحتاج لدراسة وعناية من الجهازين الفنيين من أجل تخطيط وتنظيم الأمور وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة، والثقة كبيرة بمدرب الحسين البرتغالي موتا، الذي يملك خبرة تدريبية واسعة، وقائد الوحدات ابن النادي رأفت علي، الذي أثبت جدارته وإمكانياته بقيادة "الأخضر"، إضافة إلى أن الفريقين يضمان لاعبين محليين وأجانب على سوية عالية".
وأردف: "كل أمنيات التوفيق للفريقين في تحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية، ومساهمة نجومهما في وصول النشامى للمونديال المقبل، في إنجاز غير مسبوق، وللأمانة الكرة الأردنية تملك جيلا مميزا وقادرا على تحقيق أفضل الإنجازات في البطولات الآسيوية".
ويرى المتابع للشأن الرياضي الدكتور تضال بيومي، أن مباريات الشهر الحالي مهمة ومصرية للحسين إربد والوحدات في تحديد مسار المنافسة على ألقاب البطولات المحلية والآسيوية، وأن الأجهزة الفنية واللاعبين أمام اختبار قوي ومهم لإثبات قدراتهم الفنية والبدنية، وأضاف: "الأمر يحتاج من الأجهزة الفنية الأعداد الجيد وإيجاد البديل المناسب، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين في المباريات، من أجل المحافظة على الجاهزية الكاملة، خلال ضغط المباريات محليا وآسيويا، خصوصا مع تواجد عدد كبير من لاعبي الفريقين في صفوف منتخب النشامى الذي يلعب مباراتين قويتين أيضا خلال الأيام المقبلة.
وقال: "تبدو مهمة الوحدات أصعب خصوصا أن عليه السفر في رحلة شاقة، ولعب مباراة قبل يوم، وأخرى بعد عودته بثلاثة أيام، وتمنى أن يكون نجوم الفريق في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية خلال الفترة المقبلة".
وأكد المشجع الحسيني محمد الحموري، أن الحسين قادر على تجاوز ضغط المباريات المحلية والآسيوية، من خلال تواجد دكة قوية ولاعبين مميزين، وجهاز فني يعرف كيفية استغلال قدرات اللاعبين وتوزيع الجهد.
وأردف: "بكل أمانة، أيام الشهر الحالي صعبة وشاقة على منظومة الوحدات والحسين، في ظل ازدحام الأجندة وضغط المباريات، خصوصا وأن اللاعب الأردني غير معتاد على لعب مباريات كثيرة في الأسبوع الواحد، والآمال والتطلعات كبيرة لتجاوز عقبة المباريات وتقديم أفضل العروض الفنية والنتائج، ومن المؤكد أن الأجهزة الفنية في الناديين والمنتخب الوطني على تواصل وتنسيق من أجل مصلحة الكرة الأردنية، وستكون المحصلة بعون الله إيجابية من خلال وصول النشامى إلى المونديال في إنجاز تاريخي غبر مسبوق، وتحقيق أحلام الأردنيين، إضافة الى ترك بصمة للحسين والوحدات في دوري أبطال آسيا رغم صعوبة المهمة".
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