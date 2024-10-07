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محطات محلية وآسيوية شاقة وصعبة تنتظر الحسين إربد والوحدات

10/7/2024 2:55:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – أيام شاقة ومتعبة حافلة بالمباريات تنتظر الحسين إربد والوحدات، بدءا من يوم الإثنين المقبل ولغاية اليوم الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سواء في المنافسات المحلية أو الآسيوية، حيث يخوض الفريقان لقاءات قوية في طريقهما للمنافسة على لقبي دوري المحترفين وبطولة درع الاتحاد محليا، والبحث عن ترك بصمة جيدة والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2.
وأثار ضغط مباريات فريقي الحسين إربد والوحدات في البطولات المحلية، إضافة إلى تواجد 8 لاعبين من الحسين و5 لاعبين من الوحدات في صفوف منتخب النشامى الذي يخوض المواجهتين المقبلتين ضمن الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، أمام منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، يومي العاشر والخامس عشر من الشهر الحالي، مخاوف الأجهزة الفنية للمنتخب والناديين والجماهير الأردنية، بمدى قدرة اللاعبين على تحمل أعباء ضغط المباريات خصوصا وأن هناك رحلات سفر متعبة خارج الوطن.
ويشكل ازدحام أجندة " الأصفر"، و"الأخضر" خلال الفترة المقبلة، تحديا أمام منظومة الفريقين والمنتخب للمحافظة على جاهزية اللاعبين، ويشعر المتابعون للشأن الكروي المحلي بمدى الإرهاق الذي يمكن أن يضرب اللاعبين خلال المشاركات المتنوعة، والتي تجبر الأجهزة الفنية على المداورة بين اللاعبين في المباريات، حفاظا على سلامتهم، خوفا من الضغط البدني، بسبب انخفاض منسوب اللياقة البدنية عند اللاعبين.
"الأصفر"، يبدأ مبارياته الإثنين المقبل بمواجهة فريق معان في منافسات بطولة الدرع من دون لاعبي المنتخب، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، قبل أن يواجه فريق شباب الأردن في البطولة نفسها يوم الثاني عشر من الشهر الحالي، وبعد عودة اللاعبين من المشاركة مع منتخب النشامى، يستقبل الحسين ضيفه الفيصلي على ستاد الحسن يوم التاسع عشر من الشهر نفسه، في قمة من العيار الثقيل، ليتفرغ بعد ذلك للمباراة القوية والمهمة أمام فريق ناساف كارشي الأوزبكي يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي، على ستاد عمان الدولي، وتتواصل المواجهات القوية والمهمة للأصفر عندما يواجه الأهلي في السابع والعشرين من الشهر ذاته، ورفيقه في البطولة الآسيوية الوحدات يوم الأول من الشهر المقبل.
ورغم قرار اتحاد الكرة تقديم موعد مباراة الوحدات مع شباب الأردن يوما واحدا، ينتظر "الأخضر"، لقاءات مهمة تبدأ بمواجهتي الجزيرة وشباب العقبة يومي السابع والثاني عشر من الشهر الحالي ضمن منافسات بطولة درع الاتحاد، ليواجه بعد ذلك وعقب عودة لاعبيه من تجمع المنتخب الوطني، نظيره شباب الأردن في السابع عشر من الشهر نفسه، قبل أن يبدأ رحلة سفر طويلة صوب طاجكستان لمواجهة مضيفه فريق استقلال دوشنبه الطاجكي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وبعد العودة للعاصمة عمان سيكون الوحدات أمام مواجهتين بدوري المحترفين أمام شباب العقبة والحسين إربد يومي السابع عشر من الشهر نفسه، والحسين إربد في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وترك هذا الضغط على الفريقين، العديد من التساؤلات حول تبعات خوض عدد من مباريات منافسات في وقت قصير جدا، ومدى تأثيرها على المستويين الفني والبدني للاعبين، وخصوصا لاعبي المنتخب الوطني الذي يأمل في تواجد تاريخي بمونديال 2026.
وأكد المدرب الوطني عيسى الترك، أن خوض 6 مباريات في أقل من شهر له آثار سلبية على أداء اللاعب الأردني خصوصا مع تنوع المشاركة محليا وآسيويا، إضافة إلى مشاركة اللاعبين مع منتخب النشامى.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "لا يختلف اثنان على أن الأمور الفنية والبدنية تحتاج لدراسة وعناية من الجهازين الفنيين من أجل تخطيط وتنظيم الأمور وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة، والثقة كبيرة بمدرب الحسين البرتغالي موتا، الذي يملك خبرة تدريبية واسعة، وقائد الوحدات ابن النادي رأفت علي، الذي أثبت جدارته وإمكانياته بقيادة "الأخضر"، إضافة إلى أن الفريقين يضمان لاعبين محليين وأجانب على سوية عالية".
وأردف: "كل أمنيات التوفيق للفريقين في تحقيق إنجاز جديد للكرة الأردنية، ومساهمة نجومهما في وصول النشامى للمونديال المقبل، في إنجاز غير مسبوق، وللأمانة الكرة الأردنية تملك جيلا مميزا وقادرا على تحقيق أفضل الإنجازات في البطولات الآسيوية".
ويرى المتابع للشأن الرياضي الدكتور تضال بيومي، أن مباريات الشهر الحالي مهمة ومصرية للحسين إربد والوحدات في تحديد مسار المنافسة على ألقاب البطولات المحلية والآسيوية، وأن الأجهزة الفنية واللاعبين أمام اختبار قوي ومهم لإثبات قدراتهم الفنية والبدنية، وأضاف: "الأمر يحتاج من الأجهزة الفنية الأعداد الجيد وإيجاد البديل المناسب، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين في المباريات، من أجل المحافظة على الجاهزية الكاملة، خلال ضغط المباريات محليا وآسيويا، خصوصا مع تواجد عدد كبير من لاعبي الفريقين في صفوف منتخب النشامى الذي يلعب مباراتين قويتين أيضا خلال الأيام المقبلة.
وقال: "تبدو مهمة الوحدات أصعب خصوصا أن عليه السفر في رحلة شاقة، ولعب مباراة قبل يوم، وأخرى بعد عودته بثلاثة أيام، وتمنى أن يكون نجوم الفريق في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية خلال الفترة المقبلة".
وأكد المشجع الحسيني محمد الحموري، أن الحسين قادر على تجاوز ضغط المباريات المحلية والآسيوية، من خلال تواجد دكة قوية ولاعبين مميزين، وجهاز فني يعرف كيفية استغلال قدرات اللاعبين وتوزيع الجهد.
وأردف: "بكل أمانة، أيام الشهر الحالي صعبة وشاقة على منظومة الوحدات والحسين، في ظل ازدحام الأجندة وضغط المباريات، خصوصا وأن اللاعب الأردني غير معتاد على لعب مباريات كثيرة في الأسبوع الواحد، والآمال والتطلعات كبيرة لتجاوز عقبة المباريات وتقديم أفضل العروض الفنية والنتائج، ومن المؤكد أن الأجهزة الفنية في الناديين والمنتخب الوطني على تواصل وتنسيق من أجل مصلحة الكرة الأردنية، وستكون المحصلة بعون الله إيجابية من خلال وصول النشامى إلى المونديال في إنجاز تاريخي غبر مسبوق، وتحقيق أحلام الأردنيين، إضافة الى ترك بصمة للحسين والوحدات في دوري أبطال آسيا رغم صعوبة المهمة".

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