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روابط الأندية والألتراس عامل مهم لتحقيق الانتصار على كوريا الجنوبية

10/7/2024 2:55:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - تستعد روابط مشجعي الأندية والألتراس، لمواصلة دورها المهم والمحفز للمنتخب الوطني لكرة القدم، من خلال المباراتين المهمتين أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان يومي الخميس والثلاثاء المقبلين على ستاد عمان، ضمن منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وتلعب الروابط الجماهيرية دورا مهما وتحفيزيا خلال مباريات المنتخبات الوطنية، من خلال الحضور الراقي في المدرجات والتشجيع المثالي ورفع معنويات اللاعبين على مدار المباراة، عبر رسم لوحات جمالية تزين الملاعب وتزيدها حماسة بالأهازيج الوطنية الأردنية الهادفة.
وينتظر الشارع الرياضي حضورا مميزا ومؤثرا من روابط الأندية، الذين يأخذون أماكنهم في المدرجات، ويلتقون على حب الوطن وتحفيز منتخب النشامى في مباراته المهمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي.
وبدأت روابط الأندية تتداعى وتحفز للتواجد في مدرجات ستاد عمان، لشحذ همم النشامى، ودفعهم نحو تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، اللتين تشكلان منعطفا مهما نحو تحقيق حلم الوصول لمونديال 2026.
وتستعد الجماهير وروابطها في الأندية، للاضطلاع بدور مهم وضروري في مساندة النشامى معنويا، ودعم المنتخب الذي أكد مديره الفني المغربي جمال سلامي، أن الحضور الجماهيري الكبير في مباراة المنتخب الكويتي بافتتاح مشوار النشامى بالدور الثالث من التصفيات المشتركة لم يكن فاعلا، وهو ما دفع الروابط للتحرك بخطوات أسرع لضمان تشجيع مثالي أكبر للمنتخب في المرحلة المقبلة.
ولا يختلف اثنان على صعوبة المواجهة الكورية، خصوصا أن لاعبيه يتمتعون بلياقة بدنية عالية ومستوى تكتيكيا لا يستهان به، إضافة إلى ما يملكون من الخبرة العالية في التصفيات، وهذا يدعو الجماهير للعمل على بث الروح المعنوية في صفوف اللاعبين، وزيادة إصرارهم على تحفيق الفوز الذي يساهم في تعزيز فرصة النشامى في مواصلة رحلة التحدي صوب الإنجاز غير المسبوق، بالوصول للمونديال وتحقيق حلم الأردنيين.
ويقول المشجع شحادة سلامة: "إن الجمهور ركن أساسي في أي لعبة، والشغف والمحبة للمنتخب الوطني، الدافعان الرئيسيان للوقوف معه في كل زمان ومكان، ونحن تعودنا على أن الجمهور الأردني ركن أساسي في الإنجازات الأردنية المختلفة. وأضاف: "يتذكر الجميع أن الجماهير الأردنية لعبت دورا في الانتصارات التي سجلها النشامى في مشاركات سابقة، ومنها الفوز على أفضل المنتخبات الآسيوية، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية وغيرها من المنتخبات".
ودعا المتابع فالح الإبراهيم، روابط مشجعي الأندية لجعل ليلة بعد غد، مهرجانا وطنيا عامرا بالتشجيع المثالي من خلال الأغنيات الوطنية والأهازيج، والسيطرة على الملعب بأجواء أردنية جميلة، وإعادة سيناريو الحشد الجماهيري الذي عاشه النشامى في مباريات تاريخية، وشهدت انتصارات تاريخية.
وقال: "ليس المهم عدد الحضور في المدرجات، بقدر فاعلية هذا الجمهور في التشجيع والتحفيز، وتشهد التجارب الماضية، أن روابط مشجعي المنتخبات والأندية ساهمت كثيرة في تحقيق وإنجاز هذا الدور محليا وخارجيا، لذلك فإن المطلوب منها في مباراة النشامى أمام المنتخب الكوري الجنوبي، إشعال الملعب بالتشجيع ورفع معنويات اللاعبين والشد من أزرهم، أملا بتحقيق الهدف المنشود والخروج بنقاط المباراة الصعبة.
ويرى المشجع محمد حياصات، أن الجماهير الأردنية تلعب دورا مهما في تحقيق الانتصارات، وبالتالي لا بد من حشد هذا الجمهور في مباريات المنتخب البيتية، من أجل مواصلة مشوار البحث عن الوصول للمونديال.
وأضاف: "للجماهير دور مهم ومؤثر في وصول المنتخب إلى ما وصل إليه من مكانة مرموقة على مستوى القارة الآسيوية، خصوصا من خلال دعمها للمنتخب ونجومه عبر سنوات طويلة، وكانت العلامة البارزة دائما، روابط مشجعي المنتخبات والأندية التي لعبت دورا مهما في تنظيم عملية التشجيع داخل المدرجات بكل روح رياضية".

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