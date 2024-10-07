روابط الأندية والألتراس عامل مهم لتحقيق الانتصار على كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - تستعد روابط مشجعي الأندية والألتراس، لمواصلة دورها المهم والمحفز للمنتخب الوطني لكرة القدم، من خلال المباراتين المهمتين أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان يومي الخميس والثلاثاء المقبلين على ستاد عمان، ضمن منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وتلعب الروابط الجماهيرية دورا مهما وتحفيزيا خلال مباريات
المنتخبات الوطنية، من خلال الحضور الراقي في المدرجات والتشجيع المثالي ورفع معنويات اللاعبين على مدار المباراة، عبر رسم لوحات جمالية تزين الملاعب وتزيدها حماسة بالأهازيج الوطنية الأردنية الهادفة.
وينتظر الشارع الرياضي
حضورا مميزا ومؤثرا من روابط الأندية، الذين يأخذون أماكنهم في المدرجات، ويلتقون على حب الوطن وتحفيز منتخب النشامى في مباراته المهمة أمام المنتخب الكوري الجنوبي.
وبدأت روابط الأندية تتداعى وتحفز للتواجد في مدرجات ستاد عمان، لشحذ همم النشامى، ودفعهم نحو تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، اللتين تشكلان منعطفا مهما نحو تحقيق حلم الوصول لمونديال 2026.
وتستعد الجماهير وروابطها في الأندية، للاضطلاع بدور مهم وضروري في مساندة النشامى معنويا، ودعم المنتخب الذي أكد مديره الفني المغربي جمال سلامي، أن الحضور الجماهيري الكبير في مباراة المنتخب الكويتي بافتتاح مشوار النشامى بالدور الثالث من التصفيات المشتركة لم يكن فاعلا، وهو ما دفع الروابط للتحرك بخطوات أسرع لضمان تشجيع مثالي أكبر للمنتخب في المرحلة المقبلة.
ولا يختلف اثنان على صعوبة المواجهة الكورية، خصوصا أن لاعبيه يتمتعون بلياقة بدنية عالية ومستوى تكتيكيا لا يستهان به، إضافة إلى ما يملكون من الخبرة العالية في التصفيات، وهذا يدعو الجماهير للعمل على بث الروح المعنوية في صفوف اللاعبين، وزيادة إصرارهم على تحفيق الفوز الذي يساهم في تعزيز فرصة النشامى في مواصلة رحلة التحدي صوب الإنجاز غير المسبوق، بالوصول للمونديال وتحقيق حلم الأردنيين.
ويقول المشجع شحادة سلامة: "إن الجمهور ركن أساسي في أي لعبة، والشغف والمحبة للمنتخب الوطني، الدافعان الرئيسيان للوقوف معه في كل زمان ومكان، ونحن تعودنا على أن الجمهور الأردني ركن أساسي في الإنجازات الأردنية المختلفة. وأضاف: "يتذكر الجميع أن الجماهير الأردنية لعبت دورا في الانتصارات التي سجلها النشامى في مشاركات سابقة، ومنها الفوز على أفضل المنتخبات الآسيوية، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية وغيرها من المنتخبات".
ودعا المتابع فالح الإبراهيم، روابط مشجعي الأندية لجعل ليلة بعد غد، مهرجانا وطنيا عامرا بالتشجيع المثالي من خلال الأغنيات الوطنية والأهازيج، والسيطرة على الملعب بأجواء أردنية جميلة، وإعادة سيناريو الحشد الجماهيري الذي عاشه النشامى في مباريات تاريخية، وشهدت انتصارات تاريخية.
وقال: "ليس المهم عدد الحضور في المدرجات، بقدر فاعلية هذا الجمهور في التشجيع والتحفيز، وتشهد التجارب الماضية، أن روابط مشجعي المنتخبات والأندية ساهمت كثيرة في تحقيق وإنجاز هذا الدور محليا وخارجيا، لذلك فإن المطلوب منها في مباراة النشامى أمام المنتخب الكوري الجنوبي، إشعال الملعب بالتشجيع ورفع معنويات اللاعبين والشد من أزرهم، أملا بتحقيق الهدف المنشود والخروج بنقاط المباراة الصعبة.
ويرى المشجع محمد حياصات، أن الجماهير الأردنية تلعب دورا مهما في تحقيق الانتصارات، وبالتالي لا بد من حشد هذا الجمهور في مباريات المنتخب البيتية، من أجل مواصلة مشوار البحث عن الوصول للمونديال.
وأضاف: "للجماهير دور مهم ومؤثر في وصول المنتخب إلى ما وصل إليه من مكانة مرموقة على مستوى القارة الآسيوية، خصوصا من خلال دعمها للمنتخب ونجومه عبر سنوات طويلة، وكانت العلامة البارزة دائما، روابط مشجعي المنتخبات والأندية التي لعبت دورا مهما في تنظيم عملية التشجيع داخل المدرجات بكل روح رياضية".
MENAFN07102024000072011014ID1108754435