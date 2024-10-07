السلط يعين الشبول مدربا.. 3 آلاف دولار تدخل حسابات النشامى.. حراك انتخابي في الرمثا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
السلط يتعاقد مع الشبول
اتفق نادي السلط مع المدرب الوطني هيثم الشبول، للإشراف على تدريب فريق الكرة، خلفا للمدرب السابق ديان صالح.
مدرب السلط الجديد هيثم الشبول بعد إتمام الاتفاق مع النادي -(من المصدر)
وأنهى السلط عقد صالح بالتراضي بين الطرفين، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة منذ بداية الموسم.
وشهد مقر النادي، ليلة أول من أمس، جلسة نقاش بين الإدارة وصالح، تم خلالها بحث أوضاع الفريق خلال بطولتي دوري المحترفين والدرع.
وشرح صالح ثغرات الفريق، خصوصا فيما يتعلق بعدم التعاقد مع مهاجم هداف.
بدوره، اعتبر نادي السلط، اعتبر أنه قدم للمدرب متطلباته ضمن الإمكانات المتاحة، ولكن النتائج لم تأت ضمن الطموح، رغم العروض الجيدة التي قدمها الفريق في أغلب المباريات، التي افتقد فيها الفريق للحظ واللاعب الهداف.
3 آلاف دولار تدخل حسابات لاعبي المنتخب
تلقى لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، رسائل نصية من البنوك، تفيد بإيداع مبلغ 3 آلاف دولار في رصيد كل لاعب، وهي قيمة مكافأة الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت في ماليزيا، ضمن منافسات تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وكان اتحاد الكرة حدد قيمة مكافآت اللاعبين في حال تحقيق الفوز، حيث يحصل اللاعب على مكافأة أعلى في حال الفوز خارج الديار.
وتفيد المعلومات بأن الأمنيات عند اللاعبين تتلخص في عدم التزام الاتحاد بقيمة المكافآت الموضوعة وفق اللائحة، على اعتبار أن المباراتين المقبلتين على ستاد عمان أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، تشكلان منعطفا مهما في الطريق إلى المونديال، وبالتالي ضرورة مضاعفة المكافأة، ليس بحثا عن الدولارات بقدر ما هو تحفيز نفسي للمنتخب قبل هاتين المواجهتين.
حكم سعودي لمباراة الأردن وسلطنة عمان
اختارت لجنة الحكام في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، طاقما سعوديا لإدارة مواجهة المنتخب الوطني ونظيره المنتخب العماني يوم الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي، في الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026.
ويقود المباراة الحكم الدولي السعودي خالد الطريس ويساعده محمد العبكري وعبد الرحيم الشمري، وفيصل البلوي حكما رابعا، سيكون في غرفة تقنية الفيديو "الفار" الحكم الدولي السنغافوري محمد تقي بن جهاري ويساعده الأسترالي جورج كينج، ويراقب الحكام الإيراني مسعود مرادي.
استياء من خسارة الرمثا أمام الصريح
وجه عدد من جماهير الرمثا، انتقادات لفريق الكرة، بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق الصريح، ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم. وكان الصريح فاز على الرمثا بنتيجة 2-1، حيث جاء هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ما زاد من حدة الانتقادات، خاصة المتعلقة بأداء اللاعبين وما أسموه أخطاء في التبديلات، وفق تعبيرهم.
وطالب المنتقدون بضرورة تصويب الأوضاع، خاصة خلال مباريات الدوري التي تعد البطولة الأهم بالنسبة للجمهور.
العرب ينافس على لاعب الشهر في سيؤول
دخل المحترف الأردني في فريق أف سي سيؤول الكوري الجنوبي يزن العرب، في منافسة على جائزة لاعب الشهر في فريقه.
ورشح الفريق الكوري 3 لاعبين للمنافسة على هذه الجائزة، من ضمنهم يزن العرب، بانتظار الحسم.
وجاء ترشيح العرب، في ظل المستويات الفنية الجيدة التي يقدمها مع الفريق.
حراك نشط في انتخابات نادي الرمثا
بدأت الساحة الرمثاوية، تشهد حاليا حراكا نشطا ولافتا، استعدادا لانتخاب رئيس جديد لنادي الرمثا وهيئة إدارية جديدة، في الانتخابات التي تجري الشهر المقبل.
وشهدت مدينة الرمثا، خلال اليومين الماضيين، اجتماعات لبناء تكتلات، استعدادا للانتخابات التي كشفت عن رغبة الكثيرين في خوضها، من ضمنهم رئيس النادي الحالي خالد سمارة، إضافة إلى مرشح آخر من عائلة العزايزة أبدى رغبة في الترشح للرئاسة أيضا، مدعوما من شخصية مؤثرة في النادي.
وتتواصل الاجتماعات والمشاورات في مدينة الرمثا، من أجل الانتهاء من تشكيل كتلتين متنافستين في الانتخابات.
وكان أحد مشجعي الرمثا من خارج المدينة، تمنى على أعضاء الهيئة العامة، أن يستفيدوا من دروس الماضي، وينجحوا في اختيار من يشعرون فعليا أنه قادر على خدمة النادي بشكل صحيح.
كواليس النجوم
. خلاف شهده جهاز فني في أحد أندية المحترفين، بشأن تبديل المسميات، في ظل عدم امتلاك أحد أعضاء الجهاز الفني للمؤهل الذي يتيح له العمل ضمن هذا المسمى الوظيفي.. الإشكالية استمرت لوقت، قبل أن يوافق أحد المدربين على تغيير مسماه خلال كشف الفريق في المباريات فقط.
. عدد من مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، أبدوا دهشتهم من تكتم اتحاد الكرة والمنتخب على تفاصيل إصابة اللاعبين موسى التعمري ويزن النعيمات، واحتمالية مشاركتهما في المباراتين المقبلتين أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان.. الجمهور طالب بالحديث الصريح عن مشاركة اللاعبين من عدمها، معتبرين أن هذا أمر روتيني تنتهجه جميع المنتخبات والأندية في العالم التي تتحدث قبل فترة عن غياب نجومها في حال تأكد الغياب، مستشهدين بإعلان منتخب كوريا عن غياب أبرز نجم في الفريق عن مباراتي الأردن والعراق.. أحد المتصلين قال إن مصدرا قريبا من المنتخب أبلغه أن كسرا خفيفا في القدم هو ما تسبب في تأخير عودة التعمري للمباريات، مطالبا المنتخب بالتوضيح والحديث بشفافية، وضرورة تفعيل القسم الإعلامي في الاتحاد.
. لاعب فريق الفيصلي صهيب أبو هشهش يغيب عن الملاعب، لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلي بالدرع.
. الغرفة التي تواجدت على مضمار ستاد عمان الدولي، خلال مباراة المنتخب الوطني أمام الكويت بتصفيات كأس العالم، والتي حيرت الجمهور، عادت للواجهة من جديد، من خلال تساؤل عدد من الجماهير عن طبيعة هذه الغرفة ومهامها، وفيما إذا كانت ستتواجد أيضا في مباراتي المنتخب أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان... عدد كبير من الجمهور لم يعرفوا سبب هذه الغرفة غريبة الأطوار، رغم أن المختصين قالوا إنها جاءت لرفع كفاءة الإنارة في الملعب.
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