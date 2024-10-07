السلط يعين الشبول مدربا.. 3 آلاف دولار تدخل حسابات النشامى.. حراك انتخابي في الرمثا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

السلط يتعاقد مع الشبول

اتفق نادي السلط مع المدرب الوطني هيثم الشبول، للإشراف على تدريب فريق الكرة، خلفا للمدرب السابق ديان صالح.









مدرب السلط الجديد هيثم الشبول بعد إتمام الاتفاق مع النادي -(من المصدر)



وأنهى السلط عقد صالح بالتراضي بين الطرفين، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة منذ بداية الموسم.

وشهد مقر النادي، ليلة أول من أمس، جلسة نقاش بين الإدارة وصالح، تم خلالها بحث أوضاع الفريق خلال بطولتي دوري المحترفين والدرع.

وشرح صالح ثغرات الفريق، خصوصا فيما يتعلق بعدم التعاقد مع مهاجم هداف.

بدوره، اعتبر نادي السلط، اعتبر أنه قدم للمدرب متطلباته ضمن الإمكانات المتاحة، ولكن النتائج لم تأت ضمن الطموح، رغم العروض الجيدة التي قدمها الفريق في أغلب المباريات، التي افتقد فيها الفريق للحظ واللاعب الهداف.

3 آلاف دولار تدخل حسابات لاعبي المنتخب

تلقى لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، رسائل نصية من البنوك، تفيد بإيداع مبلغ 3 آلاف دولار في رصيد كل لاعب، وهي قيمة مكافأة الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت في ماليزيا، ضمن منافسات تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وكان اتحاد الكرة حدد قيمة مكافآت اللاعبين في حال تحقيق الفوز، حيث يحصل اللاعب على مكافأة أعلى في حال الفوز خارج الديار.

وتفيد المعلومات بأن الأمنيات عند اللاعبين تتلخص في عدم التزام الاتحاد بقيمة المكافآت الموضوعة وفق اللائحة، على اعتبار أن المباراتين المقبلتين على ستاد عمان أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، تشكلان منعطفا مهما في الطريق إلى المونديال، وبالتالي ضرورة مضاعفة المكافأة، ليس بحثا عن الدولارات بقدر ما هو تحفيز نفسي للمنتخب قبل هاتين المواجهتين.

حكم سعودي لمباراة الأردن وسلطنة عمان

اختارت لجنة الحكام في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، طاقما سعوديا لإدارة مواجهة المنتخب الوطني ونظيره المنتخب العماني يوم الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي، في الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026.

ويقود المباراة الحكم الدولي السعودي خالد الطريس ويساعده محمد العبكري وعبد الرحيم الشمري، وفيصل البلوي حكما رابعا، سيكون في غرفة تقنية الفيديو "الفار" الحكم الدولي السنغافوري محمد تقي بن جهاري ويساعده الأسترالي جورج كينج، ويراقب الحكام الإيراني مسعود مرادي.

استياء من خسارة الرمثا أمام الصريح

وجه عدد من جماهير الرمثا، انتقادات لفريق الكرة، بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق الصريح، ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم. وكان الصريح فاز على الرمثا بنتيجة 2-1، حيث جاء هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ما زاد من حدة الانتقادات، خاصة المتعلقة بأداء اللاعبين وما أسموه أخطاء في التبديلات، وفق تعبيرهم.

وطالب المنتقدون بضرورة تصويب الأوضاع، خاصة خلال مباريات الدوري التي تعد البطولة الأهم بالنسبة للجمهور.

العرب ينافس على لاعب الشهر في سيؤول

دخل المحترف الأردني في فريق أف سي سيؤول الكوري الجنوبي يزن العرب، في منافسة على جائزة لاعب الشهر في فريقه.

ورشح الفريق الكوري 3 لاعبين للمنافسة على هذه الجائزة، من ضمنهم يزن العرب، بانتظار الحسم.

وجاء ترشيح العرب، في ظل المستويات الفنية الجيدة التي يقدمها مع الفريق.

حراك نشط في انتخابات نادي الرمثا

بدأت الساحة الرمثاوية، تشهد حاليا حراكا نشطا ولافتا، استعدادا لانتخاب رئيس جديد لنادي الرمثا وهيئة إدارية جديدة، في الانتخابات التي تجري الشهر المقبل.

وشهدت مدينة الرمثا، خلال اليومين الماضيين، اجتماعات لبناء تكتلات، استعدادا للانتخابات التي كشفت عن رغبة الكثيرين في خوضها، من ضمنهم رئيس النادي الحالي خالد سمارة، إضافة إلى مرشح آخر من عائلة العزايزة أبدى رغبة في الترشح للرئاسة أيضا، مدعوما من شخصية مؤثرة في النادي.

وتتواصل الاجتماعات والمشاورات في مدينة الرمثا، من أجل الانتهاء من تشكيل كتلتين متنافستين في الانتخابات.

وكان أحد مشجعي الرمثا من خارج المدينة، تمنى على أعضاء الهيئة العامة، أن يستفيدوا من دروس الماضي، وينجحوا في اختيار من يشعرون فعليا أنه قادر على خدمة النادي بشكل صحيح.

كواليس النجوم

. خلاف شهده جهاز فني في أحد أندية المحترفين، بشأن تبديل المسميات، في ظل عدم امتلاك أحد أعضاء الجهاز الفني للمؤهل الذي يتيح له العمل ضمن هذا المسمى الوظيفي.. الإشكالية استمرت لوقت، قبل أن يوافق أحد المدربين على تغيير مسماه خلال كشف الفريق في المباريات فقط.

. عدد من مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم، أبدوا دهشتهم من تكتم اتحاد الكرة والمنتخب على تفاصيل إصابة اللاعبين موسى التعمري ويزن النعيمات، واحتمالية مشاركتهما في المباراتين المقبلتين أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان.. الجمهور طالب بالحديث الصريح عن مشاركة اللاعبين من عدمها، معتبرين أن هذا أمر روتيني تنتهجه جميع المنتخبات والأندية في العالم التي تتحدث قبل فترة عن غياب نجومها في حال تأكد الغياب، مستشهدين بإعلان منتخب كوريا عن غياب أبرز نجم في الفريق عن مباراتي الأردن والعراق.. أحد المتصلين قال إن مصدرا قريبا من المنتخب أبلغه أن كسرا خفيفا في القدم هو ما تسبب في تأخير عودة التعمري للمباريات، مطالبا المنتخب بالتوضيح والحديث بشفافية، وضرورة تفعيل القسم الإعلامي في الاتحاد.

. لاعب فريق الفيصلي صهيب أبو هشهش يغيب عن الملاعب، لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلي بالدرع.

. الغرفة التي تواجدت على مضمار ستاد عمان الدولي، خلال مباراة المنتخب الوطني أمام الكويت بتصفيات كأس العالم، والتي حيرت الجمهور، عادت للواجهة من جديد، من خلال تساؤل عدد من الجماهير عن طبيعة هذه الغرفة ومهامها، وفيما إذا كانت ستتواجد أيضا في مباراتي المنتخب أمام كوريا الجنوبية وسلطنة عمان... عدد كبير من الجمهور لم يعرفوا سبب هذه الغرفة غريبة الأطوار، رغم أن المختصين قالوا إنها جاءت لرفع كفاءة الإنارة في الملعب.