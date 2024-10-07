وفاة المصاب بالشيخوخة المبكرة الأطول عمراً عن 28 عاماً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت ((الرابطة الإيطالية لمرضى الشيخوخة المبكرة))، وفاة سامي باسو، الأطول عمراً ممّن أُصيبوا بهذا المرض الوراثي النادر، عن 28 عاماً.
الشيخوخة المبكرة (بروجيريا) هو مرض معروف أيضاً باسم ((متلازمة هاتشينسون-جيلفورد))، ويتسبب هذا المرض في ظهور آثار التقدم في العمر على المريض بسرعة ليبدو أكبر عمراً مما هو عليه في الحقيقة، ويؤثر على الحياة اليومية سلباً، ويقلل العمر المتوقع إلى 13.5 سنة في المتوسط دون علاج، وفقاً لما كتبته الرابطة على موقعها الإلكتروني.
وبحسب ((رويترز))، يبلغ معدل الإصابة به على مستوى العالم 1 من كل 20 مليوناً.
ووُلد سامي في 1995 في شمال إيطاليا، وتم تشخيص إصابته بالمرض وهو في الثانية من عمره، وفي 2005 أسس ووالداه الرابطة الإيطالية للمصابين بالمرض.
واشتهر سامي بعد إذاعة قناة ((ناشيونال جيوغرافيك)) فيلماً وثائقياً عن رحلة قطعها مع والديه وأعز أصدقائه في الولايات المتحدة.
وقالت الرابطة على صفحتها على ((إنستغرام)): ((اليوم رحل نورنا ومرشدنا. شكراً لك سامي لجعلنا جزءاً من هذه الحياة الرائعة)).
وهناك 130 حالة إصابة معروفة بالمرض في أنحاء العالم، منها 4 في إيطاليا.
لكن الرابطة تُقدِّر أن العدد ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة؛ بسبب صعوبة رصد المصابين به، خصوصاً في الدول النامية. وكالات
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