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وفاة المصاب بالشيخوخة المبكرة الأطول عمراً عن 28 عاماً

10/7/2024 2:55:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت ((الرابطة الإيطالية لمرضى الشيخوخة المبكرة))، وفاة سامي باسو، الأطول عمراً ممّن أُصيبوا بهذا المرض الوراثي النادر، عن 28 عاماً.
الشيخوخة المبكرة (بروجيريا) هو مرض معروف أيضاً باسم ((متلازمة هاتشينسون-جيلفورد))، ويتسبب هذا المرض في ظهور آثار التقدم في العمر على المريض بسرعة ليبدو أكبر عمراً مما هو عليه في الحقيقة، ويؤثر على الحياة اليومية سلباً، ويقلل العمر المتوقع إلى 13.5 سنة في المتوسط دون علاج، وفقاً لما كتبته الرابطة على موقعها الإلكتروني.


وبحسب ((رويترز))، يبلغ معدل الإصابة به على مستوى العالم 1 من كل 20 مليوناً.
ووُلد سامي في 1995 في شمال إيطاليا، وتم تشخيص إصابته بالمرض وهو في الثانية من عمره، وفي 2005 أسس ووالداه الرابطة الإيطالية للمصابين بالمرض.


واشتهر سامي بعد إذاعة قناة ((ناشيونال جيوغرافيك)) فيلماً وثائقياً عن رحلة قطعها مع والديه وأعز أصدقائه في الولايات المتحدة.


وقالت الرابطة على صفحتها على ((إنستغرام)): ((اليوم رحل نورنا ومرشدنا. شكراً لك سامي لجعلنا جزءاً من هذه الحياة الرائعة)).


وهناك 130 حالة إصابة معروفة بالمرض في أنحاء العالم، منها 4 في إيطاليا.
لكن الرابطة تُقدِّر أن العدد ربما يبلغ في الحقيقة 350 حالة؛ بسبب صعوبة رصد المصابين به، خصوصاً في الدول النامية. وكالات

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