هل يتجاهل طفلك ما تطلبه منه؟ بعض النصائح لجعله يصغي إليك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعد مرحلة الطفولة من أكثر الأوقات سعادة وتحدياً للآباء والأمهات، إذ تواجه الأسرة خلالها العديد من التحديات والتغيرات التي يجب أن يتعامل معها الوالدان معاً. ومن المهم أن يسعى الوالدان للحفاظ على جو من الاحترام، التواصل، والثقة بينهما وبين أطفالهما.
ومع ذلك، قد تظهر مشكلات عندما يرفض الأطفال الامتثال لتوجيهات أحد الوالدين، مما يستدعي كثيرا من الصبر للتعامل مع هذه الظروف. وإذا شعرت بالقلق تجاه سلوك طفلك ولاحظت أنه بدأ يتجاهل توجيهاتك، فقد يكون الوقت قد حان لاتخاذ خطوات فعالة لحل هذه المشكلة.
ليس من السهل جعل الطفل يستجيب لتعليماتك، لكن لحسن الحظ، هناك بعض الحيل البسيطة التي قد تساعدك في حل هذه المشكلة من دون الحاجة إلى الصراخ أو التهديد الدائم.
بعض النصائح للتعامل مع عصيان الأطفال
قبل كل شيء، يجب أن تدرك أن جعل طفلك يصغي إليك وينفذ أوامرك من المرة الأولى لن يتحقق بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى الصبر والوقت حتى يعتاد الطفل على تغيير سلوكه ويبدأ بالاستجابة لما يطلب منه.
وسنستعرض بعض النصائح الفعالة التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الطفل الذي لا يستجيب للأوامر:
1. احصل على انتباهه
أثبتت الدراسات أن الأطفال عندما ينغمسون في نشاط ما، فإنهم لا يلاحظون ما يجري حولهم. وقد أشارت البحوث إلى أن الأطفال دون سن 14 عاماً يفتقرون إلى الوعي المحيطي، ما يعني أنه إذا كان طفلك مشغولاً باللعب أو الكتابة أو مشاهدة التلفاز، فلن يستمع إليك. لهذا السبب، يجب أن تتواصل معه بصرياً لجذب انتباهه قبل الحديث.
2. قل له ما تريد باختصار
اختصر فيما تقوله لطفلك فلا حاجة لإلقاء محاضرة طويلة عليه؛ يمكنك توجيه رسالة قصيرة ومقتضبة. فمثلاً، بدلاً من أن تقول له "ارتدِ معطفك قبل الخروج"، يمكنك ببساطة أن تقول "معطف".
3. اعمل على تمكين طفلك
الأطفال لا يحبون الاستماع دائماً وإخبارهم بما يجب عليهم فعله، فهم يرغبون في اتخاذ القرار بأنفسهم، لهذا فبدل إصدار الأوامر، ابدأ بتوفير المعلومات له، وشجعه على اتخاذ قرارات ذكية من شأنها أن تدفعه للامتثال والطاعة.
فمثلاً، بدلاً من أن تقول "ضع الحليب في الثلاجة"، يمكنك القول "الحليب سيفسد إذا ترك خارج الثلاجة"، فعندها سيبادر الطفل إلى فعل الشيء الصحيح، الآن وفي المرات القادمة.
4. تأكد من فهم طفلك
بعد توجيه التعليمات والتواصل البصري واللغوي مع الطفل، تأكد من أن طفلك قد فهم ما طلبته منه. يمكنك أن تطلب منه تكرار ما قلته لضمان الفهم الصحيح. وتجنب صياغة طلبك كسؤال مثل "هل يمكنك تنظيف أسنانك؟" وقل بدلاً من ذلك: "من فضلك، اذهب لتنظيف أسنانك حتى تتمكن من الذهاب إلى النوم".
5. كن واضحاً بخصوص نتائج أفعاله
وضح لطفلك العواقب السلبية إذا لم ينفذ ما طلبته، وأكد أن تلك العواقب مرتبطة بشكل مباشر بما طلبته منه. وفي الوقت ذاته، لا تنسَ تذكيره بالمكافآت التي قد يحصل عليها إذا امتثل للتعليمات.
6. حدد سقفاً زمنياً للتنفيذ
لا تطلب من ابنك تنفيذ الأمر في الحال، بل اترك له مساحة زمنية لتحقيق المطلوب. وفي حال قيامه بإنجاز مهمته، قدم له الثناء والتقدير، وأظهر له الاهتمام والمودة والإعجاب.
7. حاول تذكيره بما هو مطلوب منه
بعد تحديد الوقت المطلوب لتنفيذ المهمة، قم بتذكيره بالوقت المتبقي. ومع مرور الوقت، ومع التلويح بفكرة العقوبات والإطار الزمني، سيعرف أن لكل فعل لا ينفذ عواقب واضحة، ولهذا فهو سيمتثل للأوامر عاجلاً أم آجلاً، وكل ما يلزم هو منحه بعض الوقت والقليل من الهدوء والصبر للالتزام ببنود الاتفاق.
8. كن صارماً
الأطفال ذوو ذكاء عالي وسيختبرون مدى جديتك في الالتزام بالعقوبات أو المكافآت. لذا، تأكد من التزامك بالاتفاقية بينكما ولا تتراجع عن وعودك.
9. استمع إلى طفلك
لكي يستمع لك طفلك، عليك أن تعطيه نموذجاً عن كيفية الاستماع، فعندما يسألك شيئاً، توقف عن ما تقوم به واستمع له جيداً، ثم قدم إجابتك.
وإذا كنت تقوم بمهمة ما ولا تستطيع الاستماع إليه الآن، فتوقف لحظة لتخبره بذلك بكل هدوء، وأنك ستفعل ذلك بمجرد الانتهاء من مهمتك.
10. امنح طفلك الخيارات
من السهل أن تقولي لطفلك شيئاً على غرار "إذا لم تفعل هذا، فلن تحصل على ذاك"، فالتهديدات والعقوبات لن تجدي نفعاً، وربما تجعل الطفل أكثر عناداً، لهذا حاول أن تعطيه الخيارات، فهو يحبها لأنها تساعده في السيطرة على الموقف، وتجعله طرفاً في اتخاذ ناصية القرار، ما يجعله يتخذ خيارات مقبولة بالنسبة لك.
الخلاصة: الطفل الذي لا يستجيب للأوامر ليس حالة خاصة أو مرضية؛ فجميع الأطفال، لا سيما الصغار منهم، يحاولون أحياناً التنصل من الأوامر. وإذا قام طفلك بما هو مطلوب، تأكد من مكافأته لتعزيز السلوك الإيجابي وتشجيعه على الاستجابة بشكل أفضل في المستقبل. وكالات
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