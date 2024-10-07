هل يتجاهل طفلك ما تطلبه منه؟ بعض النصائح لجعله يصغي إليك

ومع ذلك، قد تظهر مشكلات عندما يرفض الأطفال الامتثال لتوجيهات أحد الوالدين، مما يستدعي كثيرا من الصبر للتعامل مع هذه الظروف. وإذا شعرت بالقلق تجاه سلوك طفلك ولاحظت أنه بدأ يتجاهل توجيهاتك، فقد يكون الوقت قد حان لاتخاذ خطوات فعالة لحل هذه المشكلة.



ليس من السهل جعل الطفل يستجيب لتعليماتك، لكن لحسن الحظ، هناك بعض الحيل البسيطة التي قد تساعدك في حل هذه المشكلة من دون الحاجة إلى الصراخ أو التهديد الدائم.



بعض النصائح للتعامل مع عصيان الأطفال

قبل كل شيء، يجب أن تدرك أن جعل طفلك يصغي إليك وينفذ أوامرك من المرة الأولى لن يتحقق بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى الصبر والوقت حتى يعتاد الطفل على تغيير سلوكه ويبدأ بالاستجابة لما يطلب منه.



وسنستعرض بعض النصائح الفعالة التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الطفل الذي لا يستجيب للأوامر:



1. احصل على انتباهه

أثبتت الدراسات أن الأطفال عندما ينغمسون في نشاط ما، فإنهم لا يلاحظون ما يجري حولهم. وقد أشارت البحوث إلى أن الأطفال دون سن 14 عاماً يفتقرون إلى الوعي المحيطي، ما يعني أنه إذا كان طفلك مشغولاً باللعب أو الكتابة أو مشاهدة التلفاز، فلن يستمع إليك. لهذا السبب، يجب أن تتواصل معه بصرياً لجذب انتباهه قبل الحديث.



2. قل له ما تريد باختصار

اختصر فيما تقوله لطفلك فلا حاجة لإلقاء محاضرة طويلة عليه؛ يمكنك توجيه رسالة قصيرة ومقتضبة. فمثلاً، بدلاً من أن تقول له "ارتدِ معطفك قبل الخروج"، يمكنك ببساطة أن تقول "معطف".



3. اعمل على تمكين طفلك

الأطفال لا يحبون الاستماع دائماً وإخبارهم بما يجب عليهم فعله، فهم يرغبون في اتخاذ القرار بأنفسهم، لهذا فبدل إصدار الأوامر، ابدأ بتوفير المعلومات له، وشجعه على اتخاذ قرارات ذكية من شأنها أن تدفعه للامتثال والطاعة.



فمثلاً، بدلاً من أن تقول "ضع الحليب في الثلاجة"، يمكنك القول "الحليب سيفسد إذا ترك خارج الثلاجة"، فعندها سيبادر الطفل إلى فعل الشيء الصحيح، الآن وفي المرات القادمة.



4. تأكد من فهم طفلك

بعد توجيه التعليمات والتواصل البصري واللغوي مع الطفل، تأكد من أن طفلك قد فهم ما طلبته منه. يمكنك أن تطلب منه تكرار ما قلته لضمان الفهم الصحيح. وتجنب صياغة طلبك كسؤال مثل "هل يمكنك تنظيف أسنانك؟" وقل بدلاً من ذلك: "من فضلك، اذهب لتنظيف أسنانك حتى تتمكن من الذهاب إلى النوم".





5. كن واضحاً بخصوص نتائج أفعاله

وضح لطفلك العواقب السلبية إذا لم ينفذ ما طلبته، وأكد أن تلك العواقب مرتبطة بشكل مباشر بما طلبته منه. وفي الوقت ذاته، لا تنسَ تذكيره بالمكافآت التي قد يحصل عليها إذا امتثل للتعليمات.



6. حدد سقفاً زمنياً للتنفيذ

لا تطلب من ابنك تنفيذ الأمر في الحال، بل اترك له مساحة زمنية لتحقيق المطلوب. وفي حال قيامه بإنجاز مهمته، قدم له الثناء والتقدير، وأظهر له الاهتمام والمودة والإعجاب.



7. حاول تذكيره بما هو مطلوب منه

بعد تحديد الوقت المطلوب لتنفيذ المهمة، قم بتذكيره بالوقت المتبقي. ومع مرور الوقت، ومع التلويح بفكرة العقوبات والإطار الزمني، سيعرف أن لكل فعل لا ينفذ عواقب واضحة، ولهذا فهو سيمتثل للأوامر عاجلاً أم آجلاً، وكل ما يلزم هو منحه بعض الوقت والقليل من الهدوء والصبر للالتزام ببنود الاتفاق.



8. كن صارماً

الأطفال ذوو ذكاء عالي وسيختبرون مدى جديتك في الالتزام بالعقوبات أو المكافآت. لذا، تأكد من التزامك بالاتفاقية بينكما ولا تتراجع عن وعودك.



9. استمع إلى طفلك

لكي يستمع لك طفلك، عليك أن تعطيه نموذجاً عن كيفية الاستماع، فعندما يسألك شيئاً، توقف عن ما تقوم به واستمع له جيداً، ثم قدم إجابتك.



وإذا كنت تقوم بمهمة ما ولا تستطيع الاستماع إليه الآن، فتوقف لحظة لتخبره بذلك بكل هدوء، وأنك ستفعل ذلك بمجرد الانتهاء من مهمتك.



10. امنح طفلك الخيارات

من السهل أن تقولي لطفلك شيئاً على غرار "إذا لم تفعل هذا، فلن تحصل على ذاك"، فالتهديدات والعقوبات لن تجدي نفعاً، وربما تجعل الطفل أكثر عناداً، لهذا حاول أن تعطيه الخيارات، فهو يحبها لأنها تساعده في السيطرة على الموقف، وتجعله طرفاً في اتخاذ ناصية القرار، ما يجعله يتخذ خيارات مقبولة بالنسبة لك.





الخلاصة: الطفل الذي لا يستجيب للأوامر ليس حالة خاصة أو مرضية؛ فجميع الأطفال، لا سيما الصغار منهم، يحاولون أحياناً التنصل من الأوامر. وإذا قام طفلك بما هو مطلوب، تأكد من مكافأته لتعزيز السلوك الإيجابي وتشجيعه على الاستجابة بشكل أفضل في المستقبل. وكالات

اقرأ أيضاً:

كيف تتصرف في حال قام طفلك بصفعك؟

العناد في الطفولة.. كيف يطوعه المربون لشخصية قيادية مستقبلا؟

