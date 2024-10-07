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مسكنات الألم: حينما يتحول العلاج إلى إدمان

10/7/2024 2:55:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان - أصبح تناول المسكنات عادة مألوفة يلجأ إليها الكثيرون للتغلب على الآلام، حتى وإن كانت تلك الآلام محتملة؛ إذ يتخذها البعض كحل سريع لتخفيف ألم مؤقت، لكنها خطر يهدد الصحة الجسدية والنفسية بشكل متزايد، فالإفراط في استخدام المسكنات ليس مجرد عادة، بل يمكن أن يؤدي إلى إدمان شديد، حيث يتحول الشخص من استخدامها كحل مؤقت إلى الاعتماد عليها بشكل يومي.
في كثير من الأحيان، يميل الناس إلى تناول المسكنات لتخفيف الألم بسرعة وعدم التعرض للإزعاج اليومي، فيتناول البعض المسكنات كإجراء وقائي حتى قبل الشعور بالألم الشديد، اعتقادا منهم أن الألم سيزداد.
بالمقابل، يؤكد الأطباء أن المسكنات عند البعض جزء من الحياة اليومية؛ حيث يلجأون إليها فور الشعور بألم طفيف أو حتى لمجرد التوقع بحدوثه، مبينين أن هذه العادة التي تبدو بريئة في ظاهرها تخفي وراءها مخاطر كبيرة، حيث يتحول الإدمان على المسكنات إلى مشكلة صحية قد تكون مدمرة على المدى الطويل.
يعيش أحمد (35 عاما) حالة من القلق الدائم تجاه الألم، رغم أن آلامه بسيطة، إلا أنه اعتاد تناول المسكنات فور شعوره بأدنى انزعاج، واصفا حالته "أشعر دائما بالخوف من الألم، لا أستطيع تحمل فكرة الانتظار حتى يتفاقم، لذلك أتناول المسكن حتى قبل أن أشعر به أحيانا".
أحمد ليس حالة فريدة، فالكثيرون يشاركونه هذه العقلية، مما يجعلهم عرضة للوقوع في دوامة إدمان تناول الدواء.
وتروي سعاد (40 عاما) تجربتها مع المسكنات، فتقول "كنت أتناولها كإجراء وقائي، حتى إنني وصلت إلى مرحلة أتناول فيها الحبوب يوميا خوفا من الإصابة بآلام البطن الشديدة أو الصداع أو حتى أوجاع الجسم المختلفة، فمثلا إذا كان لدي مخطط للخروج برحلة مع الأقارب أتناول الدواء المسكن خوفا من أن أتعب أو أتألم".
لكن هذا الحال لم يستمر طويلا مع سعاد؛ إذ عانت الكثير من آلام الكلى، ما اضطرها للذهاب إلى المستشفى، وكان السبب جرعات كبيرة من المسكنات التي أثرت عليها سلبا.
وبدوره، ينصح الطبيب العام الدكتور مخلص مزاهرة، المريض، بأنه مهما كان يعاني من أي ألم أو توعك صحي، عليه أن يستشير طبيبا ليبين له ألمه وأعراضه، ليصف دواء ومسكنا بجرعات مناسبة له ووفق حالته الصحية.
ويؤكد "اليوم، الكثيرون في حياتهم أطباء مقربون، ومن يعاني من ألم بسيط لا يزور الطبيب، لكن يمكن الاستشارة عبر الهاتف أو برسالة قصيرة، لأخذ العلاج المناسب"، موضحا أن هناك حالات تصل إلى الخطيرة من جراء استخدام المسكنات بشكل كبير وبجرعات زائدة، ومنها حالات لا تحتاج بالحقيقة إلى المسكن أو إلى هذه الجرعات، ما يصل حد الفشل الكلوي عند البعض والدخول بدوامة ألم مستمرة.
ويشير مزاهرة إلى أن المسكنات، رغم أن منها ما هو آمن ويمكن ألا تؤدي إلى ضرر في البداية، لكن أخذ أي شيء كيميائي وإدخاله للجسم باستمرار ومن دون الحاجة الملحة له أضرار كثيرة.
ويضرب مثالا حول ذلك، من كان يعاني من صداع شديد جراء نزول الضغط وإن أخذ مسكنا لا يمكن أن يعالج هذا الصداع، فلا بد من رفع مستوى ضغط الدم، ومن هنا يتوجب على الناس الاستفسار والحديث مع الطبيب لوصف الحالة ووصف الدواء المناسب أو المسكن المناسب.
وتكون هذه السلوكيات مدفوعة بمعتقدات خاطئة مفادها بأن المسكنات غير ضارة أو أن الجسم قادر على تحملها من دون عواقب، وهنا يأتي دور العوامل النفسية؛ حيث يرى اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة أن بعض الأشخاص يستخدمون المسكنات للهروب من مشاعر التوتر أو القلق المرتبطة بالألم، حتى وإن كان الألم بسيطا.
ويضيف "كما أن التأثير السريع للمسكنات على تقليل الألم يعزز السلوك الإدماني، حيث يميل العقل إلى ربط الألم بتناول الدواء على الفور من دون التفكير في البدائل أو الآثار الجانبية المحتملة".
ويؤكد مطارنة أن الاعتماد المستمر على المسكنات يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، فقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى تلف الكلى والكبد، إذ تكون هذه الأعضاء مسؤولة عن تصفية السموم من الجسم، كما أن المسكنات تؤثر على الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن تسبب تقرحات المعدة والنزيف الداخلي، علاوة على ذلك، فإن بعض أنواع المسكنات قد تؤدي إلى الإدمان الجسدي، مما يعني أن الجسم يصبح غير قادر على تحمل الألم من دونها، ويدفع الشخص لزيادة الجرعات بشكل غير واعٍ.
ويبين أن هذا الاستهلاك غير الموزون للمسكنات يكون وسيلة لتجنب مواجهة هذا القلق، وليس بالضرورة لعلاج الألم ذاته وأن هذا النوع من الاعتماد النفسي يمكن أن يكون أكثر صعوبة في التخلص منه مقارنة بالإدمان الجسدي، لأنه يعكس نمطا في التفكير يتطلب تعديلا نفسيا وسلوكيا.
ويؤكد مطارنة أنه من الضروري رفع مستوى الوعي حول المخاطر المحتملة لاستخدام المسكنات بشكل مفرط أو غير ضروري، ويجب توجيه الناس للبحث عن بدائل طبيعية لتخفيف الألم، مثل العلاج الطبيعي أو التمارين الرياضية الخفيفة أو تقنيات الاسترخاء، كما يجب تشجيع الأفراد على استشارة الأطباء قبل تناول أي مسكن، خاصة في حالات الألم المزمن.
ويتفق اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي مع مطارنة، بقوله "إن الوقاية تبدأ بالفهم والتوعية، في مجتمعات تتأثر بكل ما حولها من ضغوطات نفسية واجتماعية واقتصادية تسبب التوتر والقلق، ما يعني توتر العضلات وزيادة الشعور بالإرهاق والصداع، فيبحث عن حلول سريعة وأقربها المسكن الذي لا يؤذي، وهنا يأتي دور الوعي من الأهل والأقارب ووسائل الإعلام والأطباء بأن المسكنات عبارة عن أداة ذات حدين كما تعالج في تسكين الألم، إلا أنها يمكن أن تكون سببا لألم أو مرض خطير لا مسكن له كغسيل الكلى أو الفشل الكلوي".
"المسكنات قد تكون ضرورية في بعض الحالات، ولكن الإكثار منها من دون مبرر طبي يعرض صحة الإنسان لأضرار كبيرة، قد تتفوق على الألم الذي كان الشخص يسعى إلى تخفيفه في المقام الأول"، وفق خزاعي.
ويشير مطارنة إلى أن الأشخاص الذين يعتمدون على المسكنات خوفا من الألم قد يعانون من "رهاب الألم" أو "ألموفوبيا"، وهي حالة نفسية تجعل الفرد في قلق مستمر تجاه احتمالية الشعور بالألم، خصوصا بعد تعرضهم لأزمة مرضية عانوا منها سابقا، فيتذكر جسدهم ذلك الألم ويحاولون الابتعاد عنه، وهذا الخوف يؤدي إلى سلوكيات قهرية، حيث يتناول الشخص المسكنات حتى قبل أن يشعر بأي ألم حقيقي.
ويشدد على أنه من الضروري رفع مستوى الوعي حول مخاطر الإدمان على المسكنات، وينبغي تعليم الأفراد أن الألم في بعض الأحيان جزء طبيعي من الحياة، وأن اللجوء السريع للمسكنات ليس الحل الأمثل.

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