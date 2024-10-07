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ما أفضل الأطعمة التي تساعد على التئام إصابات الجسم بسرعة؟

10/7/2024 2:55:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عند تعرض الجسم لإصابة معينة، فمن الضروري اتباع نظام غذائي صحي يساعد على التئام الجروح بسرعة، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أميركا قائمة بأبرز المغذيات التي يجب أخذها في عين الاعتبار.
ركز على البروتين
تعد البروتينات من مصادر الطاقة الرئيسة التي تلعب دورا حيويا في صحة الجسم، والحفاظ على قوة العضلات، والتئام الجروح، وتكوين خلايا جديدة، وتأخير الشيخوخة.
وأشار المركز الوطني الأميركي لمعلومات التتكنولوجيا الحيوية إلى أن المنتجات الحيوانية، واللحوم، والحليب، ومنتجات الألبان، والبيض، والدواجن، والأسماك من المصادر الغنية بالبروتينات، التي تحتوي على مستوى متوازن من الأحماض الأمينية.
اختر الحبوب الكاملة
يشمل مصطلح "الحبوب الكاملة" جميع الحبوب والبذور التي تحتفظ بجميع أجزائها الصالحة للأكل، مثل طبقة النخالة الخارجية الغنية بالألياف، وسويداء البذرة الغني بالكربوهيدرات الذي يشكل الجزء الأكبر من الحبوب نفسها، بالإضافة إلى النواة الداخلية أو البذرة الغنية بالفيتامينات، والبروتينات، والدهون الصحية.
وتعد الأطعمة المألوفة، مثل الشوفان، والذرة، والأرز البني، وغيرها من ألوان الأرز، من الحبوب الكاملة.
فيتامين "سي"
يساعد في تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء، والعظام، والأنسجة الأخرى، والحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية، والحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح، والحماية من الكدمات.
وتشمل أبرز مصادر فيتامين "سي" البروكلي، والكيوي، والطماطم، والسبانخ، والليمون، والفراولة.
فيتامين (أ)
هو خط الدفاع الأول للجسم، ويساعد في صنع أجسام مضادة تقاوم الأمراض.
ونشرت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، قائمة بأهم مصادره الغذائية، ومن بينها الأسماك الزيتية، وصفار البيض، والجزر، والبطاطس، والكبدة، والقرع العسلي.
الزنك
أوضح موقع "Healthdirect" في أستراليا، أن الزنك ضروري لعمل العديد من وظائف الجسم. ويلعب دورا رئيسيا في نظام المناعة، ومعالجة الجروح، ومنع تجلط الدم.
وتشمل مصادره الطبيعية اللحوم، والأسماك، والدجاج، والحبوب، والحبوب الكاملة، والمكسرات والبذور، والبقوليات، ومنتجات الألبان كافة.
الحديد
يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج كريات الدم الحمراء التي بدورها تحمل الأكسجين من الرئتين نحو باقي أعضاء الجسم.
ويمكن أن يسبب نقص الحديد أو زيادته في الجسم مشاكل صحية خطيرة إذا لم تتم معالجته، وفقاً لما ذكره موقع "Medlineplus" التابع لموقع مكتبة الطب الوطنية في أميركا.
وتشمل أعراض انخفاض معدل الحديد في الجسم ضيق التنفس، وضعف الجسم أو التعب، والدوار، وعدم انتظام ضربات القلب.
الحصول على سعرات حرارية كافية
من المهم اختيار الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي ما تزال ذات قيمة غذائية عالية. ويشمل ذلك الأفوكادو، والجبن، وزبدة المكسرات، كزبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز، والفواكه المجففة.
التحكم في نسبة السكر بالدم
نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية قائمة بأبرز الخطوات التي تساعد على التحكم بنسبة السكر بالدم. وتشمل اتباع النظام الغذائي الصحي الموصى به من قبل اختصاصي تغذية، وجعل النشاط البدني جزءا من روتين الحياة اليومية.
الحفاظ على رطوبة الجسم
يساعد شرب كمية كافية من السوائل في الحفاظ على رطوبة البشرة، وهو أمر مهم لالتئام الجروح.
ورغم أن الماء يعد المشروب المفضل، إلا أنه يمكن تناول المشروبات الأخرى كجزء من السوائل اليومية. وتتضمن أبرز الأطعمة الغنية بالماء البطيخ، والبرتقال، والتفاح، والعنب، والخيار، والخس، والكرفس، والملفوف.

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