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ألاعيب التسويق الرقمي.. كيف يقع المشترون في شباك الاحتيال؟

10/7/2024 2:55:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- في عصر يتم بالسرعة؛ غدت منصات التواصل الاجتماعي وجهة رئيسة للتسوق وشراء مختلف المنتجات. فإذا كان الشخص يبحث عن الإلكترونيات أو الأثاث أو أدوات المنزل أو الملابس وغير ذلك الكثير، سيجدها هناك. حتى أبسط الأمور أصبحت متاحة على منصات رقمية بأسعار مغرية وتنافسية قد تكون أقل بكثير مقارنة بما يعرض في المتاجر. كما أن هذه المنصات وفرت على المشترين الوقت والجهد، مما جعلها الخيار الأول للكثيرين.
في الوقت نفسه، أصبحت هذه المنصات الرقمية بيئة خصبة للاحتيال والخداع والسرقة بطرق ووسائل متعددة، حيث تفنن المحتالون الرقميون في أساليبهم. تشمل هذه الأساليب انتحال الشخصيات، عرض سلع مزيفة، واختراق الحسابات البنكية، وغيرها من طرق الاحتيال الرقمي.
يصبح البعض ضحية هذه الصفحات الوهمية التي أنشئت على منصات التواصل الاجتماعي بهدف الاحتيال وتحصيل الأموال بطرق مخادعة. وعلى الرغم من تحذيرات وحدة الجرائم الإلكترونية، فإن الاحترافية العالية في التسويق الرقمي تخدع الكثيرين، مما يجعلهم يقعوا ضحايا للاحتيال الرقمي.
احتيال بطرق الدفع
سرين (28 عاما)، التي وقعت ضحية للاحتيال الرقمي. تقول إنها بعد خروج صديقتها من المستشفى، أرادت تهنئتها بالسلامة وإرسال باقة من الورد. بدأت بالبحث عبر منصة فيسبوك عن متجر لبيع الورود، وظهرت لها العديد من الصفحات، مما جعلها تختار ما يعجبها من حيث السعر والشكل. قامت بمراسلتهم بعد أن رأت العديد من المنشورات المتعلقة بالباقات والعروض للاحتفال بنجاح التوجيهي والتخرج، مما جعلها تصدق أن الصفحة موثوقة.
ومن هنا، اختارت باقة الورد التي ترغب بها. وأخبرها البائع أن العرض يشمل خدمة التوصيل، فوافقت على ذلك. وعندما استفسرت عن طريقة الدفع، ذكر أنه يمكنها استلام الباقة من المتجر ودفع ثمنها، أو دفع المبلغ عبر المحفظة الإلكترونية، بما أن التوصيل سيكون إلى منزلها. هذه الكلمات أبعدت عنها الشكوك بشأن كون الصفحة مزيفة.
في البداية، أخبرته أنها لا تستطيع الدفع حتى ترى الباقة، وأنها ستدفع عند الاستلام. لكنه أبلغها بأنه لا يستطيع إخراج باقة الورد من المتجر، لأن ذلك قد يجعلها لا تستلمها أو لا تجيب على الاتصال. لذا، قررت أن تدفع عبر المحفظة.
بعد إتمام عملية الدفع، تأخرت باقة الورد في الوصول إليها. بدأت تراسل الصفحة من دون أي رد منه، كما حاولت التواصل معه هاتفيًا ولكن دون جدوى.
أوضحت سرين أن الصفحة لم تزودها برقم هاتف، وكان الاتصال متاحا فقط عبر الماسنجر. استمرت في إرسال الرسائل والاتصال، لكن لم يكن هناك أي استجابة. وبعد ساعة، أدركت أنها تعرضت للاحتيال، وعندما حاولت التواصل معهم من حساب آخر، لم تتلق أي رد أيضاً.
في اليوم التالي، أخبرت سرين صديقتها بما حدث، فتساعدت في الحصول على رقم الصفحة من منصة جوجل.
تحدثت مع صاحب المتجر، الذي أبلغها أنها ليست الوحيدة، بل الشخص الخامس الذي يتواصل معه بشأن نفس المشكلة، وأخبرها أن المحتال انتحل شخصية أحد العاملين في المتجر، تستطيع التوجه لتقديم شكوى، وأنه أيضاً سيقدم شكوى، لأن هذا الشخص أثر على عمله وانتحل شخصية ليست له. لكنها قررت ألا تقدم شكوى، لأن التعب الذي ستعاني منه سيكون أكثر من المال الذي فقدته.
الوعي والحذر قبل الشراء
من ناحية تقنية يبين المستشار الإعلامي والمدرب المتخصص بالتسويق والعلاقات العامة بشير مريش، أنه في ظل تزايد الاحتيال الرقمي وانتشار الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من المهم أن يكون الفرد واعيًا وحذرًا قبل إجراء أي عملية شراء إلكتروني.
ويذكر مريش أن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الفرد على التأكد من مصداقية الصفحات، أولا، التحقق من مصدر الصفحة والبحث عن معلومات الاتصال والعنوان، مبينا أن الصفحات الموثوقة عادة ما توفر تفاصيل واضحة ودقيقة عن الشركة. ثانيا، التحقق من مدة نشاط الصفحة، فالصفحات القديمة غالبا تكن أكثر مصداقية من الجديدة، مؤكدا على أهمية استخدم مواقع موثوقة، والبحث عن شارات الثقة مثل "https” في رابط الموقع أو شهادات الأمان.
إلى ذلك، مراجعة التقييمات والتعليقات، وأن يقرأ آراء وتقييمات المستخدمين الذين تعاملوا مع الصفحة، والحذر من التقييمات المزيفة، منوها أن التعليقات السلبية المتكررة حول جودة المنتجات أو التأخر في التوصيل قد تكون إشارة إلى أن الصفحة غير موثوقة.
كذلك، التأكد من أن الصفحة تحمل شارات التوثيق الرسمية، مثل شارة التوثيق الزرقاء في فيسبوك أو إنستغرام، والتي تدل على أن الصفحة تم التحقق منها، والتحقق من الشهادات أو الاعتمادات التي تكون موثقة من جهات رسمية أو جمعيات تجارية.
أساليب تسويق مخادعة
ويشير مريش إلى أن هناك عددا من التحذيرات العامة التي يجب أن يعلمها الفرد، بداية إذا كانت الأسعار منخفضة بشكل مفرط مقارنة بالسوق فهذا قد يكون مؤشرًا على أن الصفحة غير موثوقة، ولذلك يجب أن يكن حذرا من العروض المغرية التي تروج لمنتجات باهظة بأسعار زهيدة.
وكما يستطيع المشتري استخدام مواقع مراجعة موثوقة أو منصات تقييم تقدم تجارب سابقة للآخرين مع المتاجر الإلكترونية، مبينا أن اتباع هذه الإجراءات يمكن أن يحمي الفرد من الوقوع في فخ الاحتيال الرقمي، ويساعده على التمييز بين الصفحات الموثوقة وتلك التي تهدف إلى الاحتيال.
وينوه مريش إلى أن المحتالين الرقميين يستخدمون العديد من أساليب التسويق الرقمي المخادعة لجذب الضحايا وإقناعهم بالقيام بعمليات شراء أو تقديم معلومات حساسة وأبرزها الأسعار المغرية، والهدف جذب الزبائن بسرعة وحثهم على الشراء دون التحقق من مصداقية الصفحة أو المنتج.
ويوضح أن المحتالين قد يعرضون صورا لمنتجات فاخرة أو ذات علامة تجارية مشهورة في حين أن المنتج الذي يتم إرساله للزبون هو نسخة مقلدة أو لا يتم إرساله أصلًا، ويعتمدون على الصور الاحترافية والإعلانات المغرية لجعل الزبون يعتقد أن العرض حقيقي.
وكما يستخدم المحتالون أسلوب "العرض محدود الوقت" بحسب مريش، وذلك لإقناع المستخدمين بالشراء فورا، مدعين أن العروض ستنتهي قريبًا، مبينا أن هذا التكتيك يخلق إحساسا بالعجلة ويقلل من فرصة الزبون في التحقق من مصداقية العرض.
حسابات وهمية للتقييم والتعليق
ويذكر مريش أنهم غالبا ما يستخدمون حسابات وهمية لكتابة تقييمات وتعليقات إيجابية على صفحاتهم لإقناع الزبائن بأن الصفحة موثوقة، فهذه المراجعات المزيفة تعطي انطباعا بأن العديد من الأشخاص قد اشتروا المنتج وكانوا راضين عنه.
ومن أساليبهم أيضا انتحال شخصيات أو علامات تجارية مشهورة بحسب مريش، وذلك بإنشاء صفحات أو مواقع مشابهة جدا لمواقع أو صفحات شركات معروفة، قد يستخدمون نفس الشعارات والتصاميم لجعل الزبائن يعتقدون أنهم يتعاملون مع شركة حقيقية وموثوقة.
وهنالك أسلوب التصيد الاحتيالي بحسب مريش، ويقومون فيه بإنشاء صفحات شبيهة بمواقع البيع أو الدفع المعروفة، ويطلبون من المستخدمين إدخال معلوماتهم البنكية أو بيانات بطاقاتهم الائتمانية وهذه البيانات تستخدم لاحقا لسرقة الأموال أو هويات المستخدمين.
كذلك، أسلوب الرسوم المخفية والشحن الاحتيالي، والتي تعني أنه بعد أن يقوم الزبون بالدفع لمنتج معين، قد يكتشف أن هناك رسوما إضافية لم يتم إبلاغه بها مسبقًا، أو يواجه تأخيرات غير مبررة في الشحن دون تلقي المنتج.
ووفق مريش؛ يتم جمع البيانات بطرق غير مشروعة، إذ إن بعض الصفحات تطلب من المستخدمين تسجيل بياناتهم الشخصية والمالية مقابل عروض خاصة أو خصومات، ولكن الهدف الحقيقي هو جمع البيانات لبيعها أو استخدامها في عمليات احتيال لاحقة.
وأخيراً، إعلانات المنتجات غير المتوفرة، ويعرض المحتالون منتجات غير متوفرة للبيع بهدف جذب المستخدمين لدفع المال مقدماً وبعد الدفع يتعذر عليهم الوصول إلى المنتج أو استرداد الأموال، و هذه بعض الأساليب المخادعة التي يستخدمها المحتالون الرقميون لاستغلال الزبائن، وفق مريش.
الحماية من الاحتيال
ويذكر مريش أنه لحماية المشتري نفسه من الاحتيال الرقمي، من المهم اتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند التسوق أو التعامل عبر الإنترنت.
أولا، تجنب العروض المفرطة والمغرية، فغالبًا ما تكن غير حقيقية، والمنتجات التي تباع بأسعار زهيدة قد تكون إشارة على عملية احتيال، مشددا على ضرورة الحذر من المواقع أو الصفحات التي تطلب دفعا مقدما بشكل كامل مقابل منتج أو خدمة غير موثوقة.
ويشدد مريش على أن الفرد ألا يشارك أبدا معلوماته الشخصية أو المالية على مواقع غير موثوقة ويكون حذرا من أي طلبات للحصول على معلومات غير ضرورية، مثل رقم الحساب البنكي أو كلمات المرور.
والتأكد من وجود سياسات الشراء والاسترجاع والتحقق منها، فالشركات الموثوقة عادة ما توضح سياساتها بوضوح فيما يتعلق بالإرجاع و التبديل واسترداد الأموال، وعليه تجنب المواقع التي لا توفر تفاصيل واضحة حول كيفية التعامل مع عمليات الاسترجاع أو الشكاوى.
إلى جانب حماية الجهاز بواسطة برنامج مضاد للفيروسات وبرامج الحماية من البرمجيات الضارة، وتحديث نظام التشغيل وبرامج الحماية لضمان عدم التعرض لهجمات الاحتيال الرقمي أو التصيد الاحتيالي.
وينبغي تجنب النقر على روابط مشبوهة أو غير معروفة في الرسائل البريدية أو النصية، والحذر من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل التي تطلب منك "تأكيد معلوماتك" بشكل مفاجئ أو تدعي وجود مشكلة في حسابه.
والأهم التصرف بسرعة في حالة الاحتيال إذ شعر المشتري أنه تعرض لعملية احتيال، عليه أن يتصل فورا بمصرفه أو بجهة إصدار بطاقته لإيقاف المعاملة وحماية حسابه، إذ إنه في بعض الأحيان يمكن استرداد الأموال، إذ أبلغ عن الاحتيال بسرعة كافية، مؤكدا بذلك أنه باتباع هذه الإجراءات، يمكن للفرد تقليل مخاطر التعرض للاحتيال الرقمي بشكل كبير وزيادة الأمان عند التسوق والتعاملات المالية عبر الإنترنت.
الطرق الآمنة للدفع
ومن جهته، يشير خبير التسويق الإلكتروني والمدرب مازن الطحان إلى أن هناك عددا من الأمور التي يمكن أن يفعلها الفرد للتأكد من موثوقية ومصداقية الصفحات. أولاً، يجب البحث عن التقييمات والتعليقات، ليس فقط على الموقع نفسه، بل أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي أو محركات البحث. إذ إن معظم المواقع غير الموثوقة تقوم بتأليف تقييمات غير حقيقية.
التحقق من المعلومات القانونية، موضحا أنه عادة ما تقدم الشركات الحقيقية معلومات كاملة حول عنوانها، أرقام الاتصال، وسياسات الاسترجاع وإذا كانت الصفحة تفتقر لهذه المعلومات أو توفر معلومات غامضة، فمن المحتمل أن تكون مشبوهة.
بالإضافة الى التأكد من وجود دعم خدمة العملاء، مبينا أن الصفحات الموثوقة تقدم خدمة عملاء نشطة يمكن الوصول إليها عبر وسائل سهلة وبسيطة إما محادثة واتساب أو فيسبوك أو ماسنجر أو اتصال برقم محلي.
وبين الطحان أن الأساليب المخادعة والاحتيالية لا تنتهي، ودائماً ما تكون متجددة وغير مسبوقة عن المحتالين، ومن الأمثلة عليها عروض بأسعار شبه خيالية لمنتجات معروف أن سعرها مرتفع ، فيكتشف المشتري أنه تم الاحتيال عليه ولا يوجد من يلجأ اليه، خصوصا إذا كانت شركات أجنبية.
وينوه الطحان بأن البعض يقوم باستخدام العامل النفسي مثل الوقت، فيقول مثلا باقي 5 دقايق لنهاية العرض، في هذه الحالة يهرع الناس إلى تسريع الشراء حتى يحجزوا جهازاً من الـ3 أجهزة المتبقية كما يزعم المنتحل وهذه السرعة تمنع المحتال عليه من التأكد من المصداقية وإلغاء كل ما ذكر سابقاً فقط من أجل الحصول على العرض الخيالي.
إلى جانب استخدام طرق دفع آمنة من الأفضل استخدام طرق دفع مثل PayPal أو البطاقات الائتمانية التي تقدم حماية للمشتري وتسمح له باستعادة أمواله إذا ثبت وجود عملية احتيال، وعدم استخدام البطاقات البنكية أبدا تحت أي ظرف من الظروف في اي موقع لا يستخدم https ولا يوجد لديه سجل تجاري وتقييم.
والأهم التفكير قبل الشراء، إذا كانت العروض تبدو جيدة لدرجة لا تصدق، فهي على الأرجح ليست حقيقية فالحذر واجب في هذه الحالات وعدم الاستعجال في الدفع مطلقاً، فأن تخسر العرض أفضل من أن تخسر المال، وفق الطحان.
وحذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، الأردنيين من الوقوع في الاحتيال المالي الإلكتروني.
وجاء في تحذير الجرائم الإلكترونية في منشور لها على فيسبوك، من الوقوع في الاحتيال المالي الإلكتروني من خلال إعلانات المنصات الوهمية وتطبيقات العمل بالمهمات اليومية، والأرباح الخيالية لكل مهمة أو تحويل أموال من خلال المحافظ الإلكترونية أو محافظة العملات المشفرة.
وذكرت من طرق الاحتيال المالي الإلكتروني: انتحال صفة غير صحيحة، تزييف الرسائل الإلكترونية بشعار لجهة موثوقة، رسائل نصية مجهولة المصدر، مواقع تسوق مزيفة.
ودعت الوحدة إلى عدم التردد بالتواصل معها لطلب المساعدة في حال التعرض للاحتيال المالي الإلكتروني.

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