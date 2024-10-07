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100 شاعر عربي ومحلي يشاركون في ديوان سلام على الشهداء

10/7/2024 2:55:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- نظمت اللجنة المشرفة على ديوان "سلام على الشهداء- مجموعة شعرية بمشاركة واسعة من شعراء الوطن العربي"، حفل توقيعه، أول من أمس، وذلك في مقر المكتبة الوطنية.
يضم الديوان الذي صدر عن "دار الخليج للنشر والتوزيع"، وشارك فيه "مائة شاعر عربي ومحلي"، وأعده وحرره وأشرف عليه كل من: د. صلاح جرار، سعيد يعقوب، وكتب مقدمة له د. فايز القيسي.
الديوان تم إهداؤه إلى "أرواح الشهداء والشهيدات... الذين ارْتقوا في الدفاع عن حِياضِ الأمة، وشرفها وعزتها وكرامتها... إلى أمهات الشهداء وآبائهم، وأزواجهم وذرياتهم..، إلى القابضين على جمر الصبر، والمتشبثين براية النصر والتحرير، في غزة والضفة الغربية، وكل الأراضي العربية..، إلى الذين أَبقوا أصابعهم على الزناد، رغم التحديات، وصور التواطؤ الصهيوني والعالمي.. إلى حاملي قاذفات الياسينِ (105)، وحاضني عبوات الشواظ، وصانعي الأمجاد، ومدركي الثارات، من الغزاةِ المجرمين.. إلى الصادحين بِالكلمة الحرة الشريفة، مِن الشعراء والأدباء والفنانين..".
حضر الحفل الذي أداره كل من: الدكتور رياض ياسين، والدكتورة ليندا عبيد، إلى جانب ضيف الشرف الشاعر حيدر محمود، وعدد من الشعراء والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي الوطني. بدأ الحفل بالوقوف دقيقة وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين والأمة العربية.
الشاعر حيدر محمود قال: "إن الشهداء حريون بالتمجيد والتخليد.. فسلام على الشهداء، وسلام على الشعراء الذين احتفوا بهم وأثنوا عليهم ثناء عاطرا في قصائد هذا الديوان"، مشيرا إلى أن من أشرف على إعداد وتحرير هذا الديوان الدكتور صلاح جرار والشاعر سعيد يعقوب، فنحن نثق بمعرفتهما وثقافتهما وخبرتهما ودرايتهما ورفعة ذوقهما، وهذا الديوان يستحق الإشادة والتنويه، حيث جمعت فيه قصائد مائة شاعر من أقطار الوطن العربي.
ثم قرأ الشاعر حيدر محمود قصيدته التي تصدرت الديوان، وهي بعنوان "أيوب الفلسطيني"، التي يقول فيها: "هل تَعْرِفونَ الفَتى (أيّوبَ)؟! كانَ لهُ/فينا –إذا مرَّ- عُرْسُ للحَساسينِ/وكانَ أَجْمَلَ مَنْ فينا.. وما حَمَلَتْ/أُمّي، بِأعْبَقَ مِنْهُ، في الرَّياحينِ/عَيْناهُ عَيْنا نَبِيّ، والجَبينُ مَدىً/ رَحْبٌ.. وساعِدُهُ صَخرُ البراكينِ/إذا لَفَى قالت الدُّنيا: الأَبيُّ لَفَى/وطأْطَأَتْ هامَها كُلُّ الميادينِ/ وللأُباةِ حُضورُ الأَنْبِياءِ، وَمِنْ/أَصلابِهِمْ.. جاءَ (أَيّوبُ الفلسطيني)!/وكانَ نَجْمَة صُبْحِ الذّاهبينَ إلى/نُفوسِهِمْ.. لِيُريحوها مِنَ الطّينِ!/وَيَمْسَحوا الهُونَ عَنْها، بَعْدَما رَسَفَتْ/بِهِ زماناً.. وما أَقْساهُ مِنْ هونِ!/ لكنّ (أَيّوبَ) مَطْلوبٌ لإخْوَتِهِ/فقدْ أغاروا عليهِ كالشياطينِ!/وَقَطَّعوا كَبِداً ما كانَ يسكنُها/إلاّ هَواهُمْ.. فَسُحْقاً للمجانينِ!/وَضَيّعوهُ.. وَلوْ يَدْرونَ أيَّ فَتىً/قَد ضَيَّعوا.. لافْتَدَوْهُ بالملايينِ/كُلُّ المَنافي عليه، فَهْيَ تُسْلِمُهُ/منها، إليها، سجيناً، غَيْرَ مَسْجونِ/إنْ أفْلَتَ الصَّدْرُ من سَهْمِ العِدا، فَلَهُ/في الظَّهْرِ مِنْ أهلهِ، مليونُ سِكّينِ!".
وزير الثقافة الأسبق د. صلاح جرار شكر الشعراء المشاركين في الديوان، اللجنة الأكاديمية المتخصصة التي قامت باختيار مائة قصيدة، من بين مئات المشاركات التي وصلت للجنة، قائلا: "نغتنم هذه الكلمة لتوْجيه الشكر الجزيل لجميع الشعراء الذين أرْسلوا لنا مشاركاتهم، ونقدر لهم حرصهم على نشر مشاركاتهم في هذا الديوانِ، ونعتذر لمن لم تضمن قصيدته في الدّيوان لعدم قدرة الديوان على استيعاب جميعِ القصائد التي وصلت إليْنا، مؤكدين أن عدم اختيارها لا يعني رفضها أو عدم صلاحيتها"، ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر الجزيل والتقديرِ البالغ للأساتذة النقاد الأفاضل أعضاء اللجنة الفنية المتخصصة لِاختيار قصائد هذا الديوان ولكل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة، وإخراجِ هذا الديوان على هذهِ الصورة التي نتمنى أن ترقى لمقام الشّهداء الأبرارِ، وتليق بمكانتهم الرفيعة".
من جانبه تحدث الدكتور فايز عبد النبي القيسي، عن أهمية الكلمة المقاومة ودورها في تشكيل العقل والوجدان، وأشاد بالقيمة الفنية العالية للقصائد، قائلا: "إن الشعراء نجحوا في تقديم صورة رائعة للشهداء في قصائدهم متعددة الأبعاد والمعاني والدلالات، وقد أسْهم مَقْروؤهم الثقافي العربي الإسلامي الكامن في أذهانهم أو في لا وعيِهم في تشكيلِ قصائدهم، بآلياتِ وطرائِق فنية متنوعة، تدخل ضمن مفهومِ التناصِّ، وهي صورة لم تنشَأ من فراغ، بل جاءت ثمرة للْبنية الواقعية الفلسطينية السائدة والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية".
وأشار القيسي إلى وقوف بعْض قصائدِ الديوانِ عنْد شَخصياتِ محددة بعَيْنِها مثلِ "القَسامِ، أحمد ياسين، وإسماعيلَ هنية وغيرِهِمْ"، مِمن ضحوْا بأنْفِسِهم في سَبيلِ دِينِهم ووطنِهِمْ. وجاءَ حديثُ غالبيَّةِ القصائدِ عن شهداءِ فلسطينَ عامة وشُهداءِ غزةَ خاصة، من دونَ ذكر لِشهيدٍ بعيْنِهِ وفي ذلكَ، إِشارة إلى أن الشَّهادَةَ أصْبَحَتْ خَياراً جَمْاعِياً لَدَى أبناءِ فلسطينَ الذينَ أدْركُوا ألا طريق لهم لاسْتعادَةِ حُقُوقِهم سِوى مُقاومَةِ العدو المحْتَل والتَّضْحِيَةِ بالنفْسِ عَبْرَ الشهادَةِ.
وأشار القيسي إلى بعض القصائد التي تتحدث عن شَقائِقِ الرِّجالِ النسْوةِ الشَّهيداتِ في الضّفْةِ الغربيةِ وغَزةَ، اللواتي لم يخمدْ جَمْرُ العِزةِ العربيةِ الإسلاميةِ فـي صدورِهِن، فكانتْ شيرينُ أبو عاقلةَ وغيرُها أمْثلةً شَامِخَةً لِلتضْحِيَاتِ وبذلِ النفس، وقد غدوْنَ شقائقَ الأطفالِ والرجالِ في الشهادةِ، وقد وقفْنَ معهمْ مُرَابِطَاتٍ فِيْ شُمُوخٍ، يَذُدْنَ عَنْ حِمَى فلسطينَ: مُدُنِها وقُراها وبَوَادِيها ومَساجدِها وكَنائِسِها، وَكُنَّ كما كانُوا لَها سُورَاً يَقِيهِا مِنَ الغُزَاةِ المُعْتدِينَ.
وأضاف القيسي لقد جاءتْ هذه الإبداعات التي صدرت عن مواقفِ الشعراءِ القومِيةِ والدينيةِ والإنسانِيةِ، كل ذلكَ في إطارٍ يجمَعُ بيْنَ مُتَطلباتِ المَعاني الرفيعةِ التي تصَور حال شعْبٍ أجْبر على أنْ يعيش حالة الشَّهادةِ أو الموْتِ السامي يوْمياً مِن أجْلِ ألَّا تُهْدرَ معَ الدَّمِ المَسْفوحِ كَرَامَتُهُ وحَقُّهُ في اسْتردادِ هويتِهِ الثقافيةِ وتاريخِهِ البعيدِ وأرْضِهِ المُغْتَصَبةِ مِن جِهَةٍ، وجمالِياتِ التعبيرِ الشعري الرفيعِ الذي يكشِف عن تَوْظيف الشعراءِ مَوَاهِبَهُمْ الإبْداعيةَ وخِبراتِهمْ الفَنّيةَ الأصِيلةَ وثقافَتَهُمْ الواسِعَةَ مِن جِهَةٍ ثانِيَةٍ، ولِذلكَ لمْ تَكُنْ قصائدُ شُعراءِ الديوانِ مُفْتَعَلَةً أو مُعَادةً، ولمْ تَكُنْ أقوالاً مَوْزُونَةً، أو تَراكيبَ مُقَفاةً، أو عِباراتٍ بَهِيةً، أو صُوراً يَعْصرونَها مِن الكَلامِ، بلْ كانتْ قصائِدَ تُقاتِلُ في سَبيلِ فلسطينَ وتَتَغَنى بتضحياتِ شُهَدائِها وبطولاتِهِمْ.
من جانبه، تحدث الشاعر سعيد يعقوب عن أهمية الكلمة كموقف وشرف، قائلا: "لا أحد يقلل من شأن الكلمة وما تتركه من تأثير في عقل ووجدان الناس، وحيا يعقوب الشعب الأردني الأصيل على مواقفه المشرفة، في دعم ومساندة الأهل والأشقاء في فلسطين"، لافتا إلى أن الدم الأردني والفلسطيني اختلط واتحد في الدفاع عن كرامة هذه الأمة ومقدساتها.
ثم شكر يعقوب مدير المكتبة الوطنية د. نضال العياصرة، الذي جعل المكتبة الوطنية منارة علم وأدب وثقافة، من خلال ما ينَفذ فيها من فعاليات ثقافية وأدبية، وندوات علمية وفكرية وورش تدريبة، وجميع القائمين على إنجاح هذا الحفل.

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