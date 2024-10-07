تشغيل مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي في الأول من كانون الثاني المقبل



وأكد مدير عام الهيئة علاء الشبيلات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن المركز سيباشر أعماله في الأول من كانون الثاني المقبل، مشددا على أن هذا الموعد حاسم ونهائي.



وأضاف أنه لابد من تنظيم وضبط حركة سيارات السفريات الخارجية والحافلات غير الأردنية من حيث الانطلاق والوصول لمركز موحد، أسوة بباقي دول العالم.



وبين أن المشروع يهدف لتوفير محطة انطلاق موحد وبمواصفات عالية الجودة وتنظيم سوق العمل لوسائط النقل الدولي، حيث تم إحالة مشروع هذا المركز وفق نظام (BOT) على الوحدة الاستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين دينار أردني.



وأكد أن الهيئة اتخذت الترتيبات اللازمة مع أمانة عمان الكبرى ومحافظة العاصمة، على عدم منح أو تجديد رخص المهن لمكاتب السفريات الخارجية التي تعمل داخل حدود أمانة عمان الكبرى، وأن يكون حصر تراخيصها ضمن حدود مركز الانطلاق الموحد، مشيراً إلى أن هذه المكاتب يتوجب عليها الانتقال إلى المركز الموحد خلال 60 يوماً اعتباراً من مطلع الشهر الحالي.



وبين الشبيلات، أنه تم تحديد مسارات هذه الوسائط من النقاط الحدودية وحتى موقع المركز الموحد من خلال إدارة السير، وسيتم توزيع منشور تعريفي على جميع السائقين يوضح هذه المسارات بالتفصيل من وإلى المركز.