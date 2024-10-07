تعديل مواعيد دوام المدارس الحكومية مطلع الشهر المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعديل مواعيد الدوام المدرسي اعتبارًا من الأحد 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.
وأوضحت الوزارة، في منشور أن المدارس تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة عند الساعة 7:45 صباحا.
ويبدأ الطابور الصباحي في دوام المدارس الفترة الواحدة عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة.
أما في مدارس الفترتين، فإن استراحة الـ 5 دقائق تُلغى، ويكون الطابور الصباحي في الفترة الصباحية عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة.
وفي الفترة المسائية، يكون الطابور في الفترة المسائية عند الساعة 12:50، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 1:00، علما أن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة.
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