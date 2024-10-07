تعديل مواعيد دوام المدارس الحكومية مطلع الشهر المقبل



وأوضحت الوزارة، في منشور أن المدارس تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة عند الساعة 7:45 صباحا.



ويبدأ الطابور الصباحي في دوام المدارس الفترة الواحدة عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة.



أما في الفترتين، فإن استراحة الـ 5 دقائق تُلغى، ويكون الطابور الصباحي في الفترة الصباحية عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة.



وفي الفترة المسائية، يكون الطابور في الفترة المسائية عند الساعة 12:50، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 1:00، علما أن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة.