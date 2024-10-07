ضبط 10 آلاف اعتداء على خطوط المياه خلال عام 2024

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان جهودها المتواصلة في انفاذ حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام من خلال كوادرها الفنية والميدانية في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض الجوفية ومديرية المشاغل المركزية وادارات وشركات المياه ، تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه الهادفة الى رفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد المائي الذي حقق قطاع المياه إنجازا ملموسا متجاوزا الخطط الموضوعة وانخفض الى 46,3% ، تواصل جهودها في ضبط الزيد من الاعتداءات بين الفينة والاخرى في مناطق مختلفة من المملكة مبينة انها عدد الضبوطات منذ بداية العام 2024 وصلت الى اكثر من 10 الاف اعتداء على خطوط المياه وهو احدى الأسباب الرئيسية في عدم انتظام وصول مياه الشرب المتاحة المخصصة للمواطنين بعدالة ، وانعكس ذلك على توفير 35 مليون متر مكعب من المياه لتحسين التزويد المائي للمواطنين.



واضافت الوزارة/ سلطة المياه ان الدولة الاردنية بمختلف أطيافها الوزارات والمؤسسات والقضاء حازمة كل الحزم بالمضي في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لوقف كافة عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه المنتشرة في جميع المناطق حيث تتحمل الحكومة مبالغ مالية طائلة لإزالة هذه الاعتداءات وإعادة تصويب الأوضاع والحد من عمليات الاعتداء على مصادر المياه بمشاركة جميع الاجهزة الرسمية.



وبينت الوزارة/ سلطة المياه انه خلال عام 2024 تمكنت من ضبط وردم 92 بئرا مخالفا وبعد عمليات تحري ومتابعة في مختلف مناطق المملكة من قبل فرق التفتيش والميدان ضبط وإزالة 10260 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية وإعادة صيانتها ، وضبط 6 حفارات مخالفة .



وتمكنت كذلك سلطة وادي الأردن من إزالة 2296 اعتداء وسحب مياه بطرقة مخالفة من قناة الملك عبد الله وإزالة اعتداءات بغير وجه حق على أراضي خزينة الدولة بلغت 29 حالة حيث تم إحالة المخالفين والمعتدين الى الجهات المختصة ، فيما ازالت سلطة المياه 64 اعتداء على أراضي الخربة السمرا وعمليات استخراج حجر البازلت لبيعها بطريقة مخالفة بالتعاون مع الامن العام /الإدارة الملكية لحماية البيئة وتم ضبط 82 صهريج مخالف يقوم بتعبئة المياه من مصادر مياه غير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وزادت الوزارة /سلطة المياه ان اعتداءات الوصلات المنزلية سجلت في كل من إدارات المياه ( الكرك ، الطفيلة، معان، الشونة وديرعلا) خلال العام 2024 بلغت 977 اعتداء اعلاها خلال شهر تموز الماضي مسجلة 201 تمديد خطوط منزلية مخالفة وسحب المياه بطريقة مخالفة ، فيما سجلت شركة مياهنا ( عمان، الزرقاء، مأدبا ، البلقاء) 9,641 اعتداء منزلي خلال 2024 اعلاها في شهر أيلول الماضي 1224 اعتداء ، وسجلت شركة مياه اليرموك ) اربد ، عجلون، جرش، المفرق) 917 اعتداء اعلاها في شهر تموز 129 اعتداء، وشركة مياه العقبة 220 اعتداء اعلاها في شهر نيسان 64 اعتداء.



وأوضحت ان اجمالي عدد الابار المخالفة المضبوطة والتي تم ردمها من 2013-2024 بلغت 1589 بئرا مخالفا اعلاها في عام 2018 حيث بلغت 249 بئرا مخالفا وسجلت انخفاضا ملحوظا لتصل الى 99 بئر مخالف خلال العام الحالي .



وبخصوص اعتداءات الخطوط الرئيسية والفرعية التي تعتبر عصب التزويد المائي في المملكة بلغت خلال 2013-2024 نحو 105,496 الف اعتداء اعلاها خلال العام 2023 لتسجل 13,540 اعتداء كانت سببا رئيسيا في عدم انتظام وصول المياه للمواطنين ، وبلغ اجمالي الحفارات المخالفة التي تقوم بأعمال حفر مخالف 118 حفارة تم حجزها واحالة أصحابها للقضاء ، اما الاعتداءات على أراضي الخزينة فقد بلغ اجمالي العدد 2781 اعتداء اعلاها في العام 2018 لتصل الى 423 اعتداء وقد تم ازالتها جميعا ، وحول اعتداءات قناة الملك عبد الله سجلت خلال الفترة 2023-2024 نحو 35,196 اعتداء اعلاها في العام 2016 لتسجل 4500 اعتداء وسحب مياه بطريقة غير مشروعة وسرقة وسائل الحماية والاسيجة ، اما الخربة السمرا وعمليات استخراج حجر البازلت فقد بلغت خلال الفترة 2020-2024 نحو 232 ضبط اعلاها العام الماضي 2023.



وشددت الوزارة/سلطة المياه انها تواصل جهودها بالتعاون مع وزارة الداخلية والامن العام والمجلس القضائي والأجهزة المختلفة واحالة المخالفين للقضاء وتغريمهم الغرامات المالية التي اقرتها تعديلات قانون سلطة المياه المتضمنة عقوبات مغلظة بالسجن وغرامات مالية ، وانها تواصل تفعيل حملتها المتواصلة لتحصيل اثمان المياه والمبالغ المستحقة على المواطنين ومشتركي المياه بدل فواتير مياه الشرب ومياه الصرف الصحي داعية الجميع الى المبادرة وتسديد المستحقات المترتبة عليهم تجنبا لفصل خدمة المياه وتحصيل الاموال وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية .



واكدت الوزارة/ سلطة المياه ان قطاع المياه الذي عانى خلال اوقات ماضية من الاعتداءات بشكل كبير لن يسمح بأي حال من الاحوال بتراجع حصص المواطنين المائية واستخدامها من قبل فئة قليلة لمصالح فردية ضيقة ، مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الأقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة .

