كيف أعاد الأردن الأمل لمبتوري الأطراف بغزة؟ (فيديو)

كيف أعاد الأردن الأمل لمبتوري الأطراف بغزة؟ (فيديو)
التاريخ
10/7/2024 2:54:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فيما يلي فيديو نشره التلفزيون الأردني عن مبادرة "استعادة الأمل" التي أطلقتها الخدمات الطبية الملكية الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية لدعم مبتوري الأطراف في غزة، والتي تأتي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي زاد من عدد عمليات بتر الأطراف المنقذة للحياة والتي تم إجراؤها وتتجاوز قدرات مستشفيات غزة
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