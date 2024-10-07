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كيف أعاد الأردن الأمل لمبتوري الأطراف بغزة؟ (فيديو)

10/7/2024 2:54:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فيما يلي فيديو نشره التلفزيون الأردني عن مبادرة "استعادة الأمل" التي أطلقتها الخدمات الطبية الملكية الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية لدعم مبتوري الأطراف في غزة، والتي تأتي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي زاد من عدد عمليات بتر الأطراف المنقذة للحياة والتي تم إجراؤها وتتجاوز قدرات مستشفيات غزة

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