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“الضمان” توضح شروط استحقاق أبناء المتقاعدين الأردنيين للمنح الجامعية

10/7/2024 2:54:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن شروط استحقاق أبناء المتقاعدين والمتقاعدات الأردنيين من المنح الدراسية التي توفرها المؤسسة بالشراكة مع مجموعة من الجهات التعليمية الخاصة لنيل متطلبات مرحلة البكالوريوس.


وبينت المؤسسة أنه يشترط لاستفادة أبناء المتقاعدين والمتقاعدات الأردنيين من المنح الدراسية؛ أن لا يزيد راتبهم التقاعدي عن (275) ديناراً، وأن يكون الطالب قد حصل على شهادة الثانوية العامة خلال العام 2024 بمعدل إجمالي لا يقل عن (60%)، وأن لا يكون حاصلاً على أي منحة دراسية من أي جهة أخرى، إضافة إلى أن لا يزيد عُمر الطالب عن (19) عاماً، وأن يكون حاصلاً على قبول من أحدى الجامعات المعتمدة لهذه المنح وهي جامعة الزرقاء، وعمان العربية، وعمان الأهلية، والعربية المفتوحة، وجدارا، وكلية الخوارزمي الجامعية وكلية لومينوس الجامعية، وأن يكون المتقاعد أو المتقاعدة أردنيين.


وبينت المؤسسة أنه يحق لكل متقاعد الاستفادة من منحة دراسية جامعية واحدة فقط، موضحة أن هذه المنح لا تشمل رسوم التسجيل الخاصة بكل جامعة، مشيرة بأنها بدأت باستقبال طلبات المتقاعدين الذين يرغبون بالاستفادة من خدمة المنح الدراسية الجامعية المخصصة لأبناءهم منذ مطلع الشهر الحالي وتستمر حتى 31/10/2024.


وأوضحت أنه يتعين على المتقاعدين أو المتقاعدات لتقديم الطلب، الدخول إلى حسابهم الشخصي من موقع المؤسسة الإلكتروني بعد ادخال الرقم الوطني وكلمة السر ومن ثم اختيار منصة المنح الجامعية وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب مع ارفاق صورة عن شهادة الثانوية العامة والقبول الجامعي من أحدى الجامعات المشار إليها وتحميلها في ملف واحد بصيغة pdf، وبدورها ستقوم المؤسسة بالاتصال بالمتقاعد لاحقاً الذي انطبقت عليه الشروط للحصول على المنحة.

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