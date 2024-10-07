الصفدي في اجتماع دعم مع نبيه بري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون
المغتربين أيمن الصفدي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وأكد الصفدي في الاجتماع دعم المملكة المطلق للبنان الشقيق وأمنه واستقراره، وإدانة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف سيادته، وتكثيف الجهود الدولية المبذولة لوقفه، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ ، ودعم تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية.
كما بحث الاجتماع استعداد المملكة لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق.
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