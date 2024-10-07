الصفدي في اجتماع دعم مع نبيه بري

MENAFN - Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ⁦ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وأكد الصفدي في الاجتماع دعم المملكة المطلق للبنان الشقيق وأمنه واستقراره، وإدانة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف سيادته، وتكثيف الجهود الدولية المبذولة لوقفه، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ ، ودعم تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية.



‏كما بحث الاجتماع استعداد المملكة لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق.