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الصفدي من بيروت: الأردن لن يكون ساحة حرب لإيران أو إسرائيل

10/7/2024 2:54:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتهديد أجوائه.

وأكد الصفدي أن موقف الأردن كان واضحا "لن نكون ساحة حرب لأحد ولن نسمح لأي كان باختراق أجوائنا وسيادتنا وتهديد أمن مواطنينا".

وبين أن حماية المواطنين وحماية الأردن هي أولوية وأبلغنا هذه الرسالة بوضوح إلى إيران وإلى إسرائيل.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إن العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة وفي لجم العدوانية الإسرائيلية وفي تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن هذا الفشل سيكون له تبعاته لسنوات كثيرة، لأنه ضرب صدقيات القانون الدولي، ورسخ الاقتناع بأن القانون الدولي يطبق انتقائيا وفق الهوية ووفق موازين القوى، وسيكون له تبعات لسنوات طويلة.

وبين أن الغضب في الشارع الأردني يعكس غضب المؤسسات الرسمية بشأن العدوان على غزة ولبنان، "ثمة تطابق مطلق وإدراك بأن الأردن يقوم بكل ما يستطيعه من جهود لوقف هذا العدوان، والغضب في الشارع الأردني يعكس غضبا شاملا في الأردن".

وأشار إلى أن جلالة الملك تحدث بوضوح في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا العدوان يجب أن يتوقف، لأنه يهدد أمن المنطقة برمتها، والأردن لن يسمح لأحد بتهديد أمنه واستقراره.

ونقل الصفدي لميقاتي تحيات جلالة الملك، وتأكيده بأن الأردن مستمر في جهوده المستهدفة لوقف هذا العدوان، والتنسيق مع الأشقاء، ومع المجتمع الدولي من أجل وقف هذا العدوان بأسرع وقت ممكن وبشكل فوري، ومن أجل إيصال كل المساعدات التي يحتاجها لبنان.

وأردف: "نحن في مواجهة كارثة، وفي مواجهة تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة برمتها ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين"، وفق الصفدي.

وحمّل وزير الخارجية أيمن الصفدي إسرائيل مسؤولية التصعيد في المنطقة، مشددا على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية أي تصعيد جديد، سيدفع المنطقة حتما نحو هاوية حرب إقليمية، لن يستفيدا منها أحد.

وبين أن إسرائيل لن تحقق أمنها من خلال هذه العدوانية التي تتبدى في وحشية غير مسبوقة في غزة والضفة الغربية ولبنان.

واعتبر أن الحل يكون من خلال حل الدولتين وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وهو الموقف الذي حملناه للعالم.

وقال الصفدي إن الموقف الإسرائيلي "متعنت يعتمد الحرب والعدوان كوسيلة لتحقيق مآربه، وحماية لمصالح نتنياهو"، الذي تحدى القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية، وحتى مواقف دول حليفة لإسرائيل.

وأضاف أن هذا العدوان الغاشم يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، واستباحة لسيادة لبنان، وإمعانا في العدوانية الإسرائيلية التي بدأت من غزة وانتقلت إلى لبنان وتدفع المنطقة برمتها إلى هاوية حرب إقليمية شاملة.

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