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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الشريدة والزعبي والخطيب

10/7/2024 2:54:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الشريدة بوفاة يوسف كليب الشريدة، وإلى عشيرة الزعبي بوفاة الدكتور أحمد صالح الزعبي، وإلى عشيرة الخطيب بوفاة الحاجة ميسر إبراهيم الخطيب.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيوت عزاء المرحومين في مناطق خرجا ووادي الريان ودير أبي سعيد بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الشريدة والزعبي والخطيب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.




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