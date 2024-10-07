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الصفدي يختتم الزيارة التضامنية في بيروت

10/7/2024 2:54:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختتم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة تضامنية إلى بيروت التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وبحث معهم جهود وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وسبل دعم لبنان في مواجهته.

وأدلى الصفدي بتصريحات صحافية بعد لقائه ميقاتي وبعد اجتماعه ببري، شدد فيها على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وتضامن الأردن المطلق مع لبنان وشعبه الشقيق.

وقال الصفدي" أقوم بهذه الزيارة إلى لبنان بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالة تضامن مطلق مع لبنان الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي وكل ما ينتج من تبعات وأزمة إنسانية، وتأكيد موقف الأردن التاريخي والدائم في دعم لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه بشكل كامل، واستعداد المملكة تقديم كل ما تستطيعه من مساعدات للبنان الشقيق لمواجهة تبعات هذا العدوان الغاشم الذي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، واستباحة لسيادة لبنان وإمعاناً في العدوانية الإسرائيلية التي رأيناها بدأت ومستمرة في غزة وانتقلت الآن إلى لبنان وتدفع المنطقة جميعها إلى هاوية حرب إقليمية شاملة".

وأشار الصفدي إلى أنه نقل إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاني، تحيات جلالة الملك وتأكيد جلالة الملك بأن الأردن مستمر في جهوده المستهدفة وقف هذا العدوان، والتنسيق مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي من أجل وقف هذا العدوان بأسرع وقت ممكن وبشكل فوري، وأيضاً من أجل إيصال كل المساعدات التي يحتاجها لبنان.

وشدد الصفدي على دعم الأردن لجهود لبنان في تفعيل مؤسساته الوطنية وقراره الوطني فيما يتعلق بتفعيل وتمكين هذه المؤسسات بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية الذي سيشكل خطوة مهمة لتقوية وضع لبنان على المستوى الدولي، مؤكداً في هذا الصدد أن هذا قرار وطني لبناني لا يتدخل الأردن فيه ويدعم كل ما يتفق عليه اللبنانيون من أجل تحقيق ذلك، "فنحن في مواجهة كارثة، وفي مواجهة تصعيد خطير، يهدد أمن المنطقة برمتها، ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، كما أن جهود المملكة الأردنية الهاشمية مستمرة مع الجميع من أجل وقف هذا العدوان".

كما أكد الصفدي ضرورة أن ينتهي العدوان الإسرائيلي على لبنان فوراً، ولجم العدوانية الإسرائيلية، وتطبيق القانون الدولي بشكل كامل على إسرائيل، لافتاً إلى قرار مجلس الأمن ١٧٠١ القادر على تحقيق الأمن والاستقرار، ودعم الأردن تطبيقه بالكامل أيضاً.

وفي رد على سؤال، أكد الصفدي أن موقف الأردن كان واضحاً بأنه لن يكون ساحة حرب لأحد، ولن يسمح لأي كان باختراق أجوائه وسيادته وتهديد أمن مواطنيه، قائلاً" حماية مواطنينا وحماية الأردن هي أولوية بالنسبة لنا وأبلغنا هذه الرسالة واضحة إلى إيران وإلى إسرائيل أيضاً، أبلغنا الجميع أننا لن نسمح بخرق أجوائنا وتهديد أمن مواطنينا للخطر وتحويلنا إلى ساحة حرب وسنقوم بكل ما نستطيع للحؤول دون ذلك".

وأشار الصفدي إلى موقف الدول العربية الواضح في رفض العدوان الإسرائيلي على لبنان وإدانته والتحذير من تبعاته، وأنه لن يقود إلا إلى تصعيد إقليمي خطير لن يحقق الأمن لإسرائيل ولن يحقق الأمن والسلام في المنطقة، مؤكداً أن إسرائيل لن تحقق أمنها من خلال هذه العدوانية التي رأيناها تتبدى بوحشية غير مسبوقة في غزة والآن في لبنان والضفة الغربية أيضاً.

وجدد الصفدي التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، وهذا هو الموقف الذي حملناه للعالم.

ولفت الصفدي إلى أن العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة، وفشل في لجم العدوانية الإسرائيلية، وفشل في تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مبيناً أن هذا الفشل سيكون له تبعاته لسنوات كثيرة، خصوصاً أنه ضرب صدقية القانون الدولي، ورسخ الاقتناع بأن القانون الدولي يطبق انتقائياً وفق الهوية ووفق موازين القوى، مضيفاً "فنحن مستمرون في هذا الجهد لكن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية هذا العدوان هي التي تتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة وهي التي تتحمل مسؤولية أي تصعيد جديد سيدفع المنطقة حتماً نحو هاوية حرب إقليمية لن يستفيد منها أحد".

كما أشار الصفدي إلى الموقف الإسرائيلي المتعنت، والذي يعتمد على الحرب والعدوان وسيلة لتحقيق مأربه حماية لمصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي الذي تحدى القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ومواقف دول حليفة لإسرائيل، مبيناً في هذا الصدد أن المبادرة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وفقها كان سيكون هنالك وقف لإطلاق النار لمدة ٢١ يوماً، يتم خلالها بحث تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١، "لكن مسؤولية التصعيد تتحملها إسرائيل بالكامل، نحن نعمل بكل ما أوتينا من قدرة وجهود من أجل فرض وقف العدوان، وكما قلت لبنان اتخذ موقفاً واضحاً، أعلن استعداده لتطبيق القرار ١٧٠١ بالمطلق على إسرائيل أن تلتزم بذلك وعلى المجتمع الدولي، إذا ما أراد أن يحمي المنطقة من الانزلاق نحو كارثة الحرب الإقليمية، أن يفرض على إسرائيل وقف عدوانها، أن يفرض وقف إطلاق النار في لبنان وفي غزة وأن يفرض أيضاً وقفاً للإجراءات اللاشرعية اللاقانونية التصعيدية التي تدفع الضفة الغربية نحو الهاوية، ووقف الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة أيضاً".

وحول الموقف الأردني تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، جدد الصفدي التأكيد على موقف الأردن الثابت حول رفض العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان، ولا فرق بين الموقفين الرسمي والشعبي، "فكلنا ندين هذا العدوان ونرفضه، وثمة تطابق مطلق وإدراك بأن الأردن يقوم بكل ما يستطيعه من جهود لوقفه، والغضب في الشارع الأردني هو يعكس غضباً شاملاً في الأردن، سواء في مؤسسات الدولة الرسمية أو في الشارع الأردني".

وأشار الصفدي إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تحدث جلالة الملك بلغة واضحة صريحة، بأن هذا العدوان يجب أن يتوقف، لأنه يهدد أمن المنطقة برمتها، وأن الأردن لن يسمح لأحد بتهديد أمنه واستقراره، مؤكداً أن ثمة إجماع وطني في الأردن حول رفض العدوان الإسرائيلي وإدانته، ونصرة الشعب الفلسطيني، ونصرة لبنان، ورفض كل العدوانية التي تقوم بها إسرائيل.

واختتم الصفدي المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي كان واضحاً بأن لبنان مستعد لتطبيق القرار ١٧٠١ بالمطلق، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، الأمر الذي يحول دون أي ذريعة إسرائيلية في استمرارها بعدوانها، "وإذا كانت إسرائيل تريد الأمن والاستقرار فهي تعرف طريق ذلك وهو وقف عدوانيتها، التزام القانون الدولي، احترام سيادة لبنان، ووقف عدوانها بالطبع على غزة وفي الضفة الغربية، ونحن ندعم أمن لبنان سيادته واستقلاليته واستقراره، وندعم القرار الوطني اللبناني فيما يتعلق بمقاربة أموره الداخلية بشكل واضح ومطلق".

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