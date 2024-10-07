الصفدي يختتم الزيارة التضامنية في بيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختتم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة تضامنية إلى بيروت التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وبحث معهم جهود وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وسبل دعم لبنان في مواجهته.
وأدلى الصفدي بتصريحات صحافية بعد لقائه ميقاتي وبعد اجتماعه ببري، شدد فيها على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وتضامن الأردن المطلق مع لبنان وشعبه الشقيق.
وقال الصفدي" أقوم بهذه الزيارة إلى لبنان بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، رسالة تضامن مطلق مع لبنان الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي وكل ما ينتج من تبعات وأزمة إنسانية، وتأكيد موقف الأردن التاريخي والدائم في دعم لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه بشكل كامل، واستعداد المملكة تقديم كل ما تستطيعه من مساعدات للبنان الشقيق لمواجهة تبعات هذا العدوان الغاشم الذي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، واستباحة لسيادة لبنان وإمعاناً في العدوانية الإسرائيلية التي رأيناها بدأت ومستمرة في غزة وانتقلت الآن إلى لبنان وتدفع المنطقة جميعها إلى هاوية حرب إقليمية شاملة".
وأشار الصفدي إلى أنه نقل إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاني، تحيات جلالة الملك وتأكيد جلالة الملك بأن الأردن مستمر في جهوده المستهدفة وقف هذا العدوان، والتنسيق مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي من أجل وقف هذا العدوان بأسرع وقت ممكن وبشكل فوري، وأيضاً من أجل إيصال كل المساعدات التي يحتاجها لبنان.
وشدد الصفدي على دعم الأردن لجهود لبنان في تفعيل مؤسساته الوطنية وقراره الوطني فيما يتعلق بتفعيل وتمكين هذه المؤسسات بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية الذي سيشكل خطوة مهمة لتقوية وضع لبنان على المستوى الدولي، مؤكداً في هذا الصدد أن هذا قرار وطني لبناني لا يتدخل الأردن فيه ويدعم كل ما يتفق عليه اللبنانيون من أجل تحقيق ذلك، "فنحن في مواجهة كارثة، وفي مواجهة تصعيد خطير، يهدد أمن المنطقة برمتها، ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، كما أن جهود المملكة الأردنية الهاشمية مستمرة مع الجميع من أجل وقف هذا العدوان".
كما أكد الصفدي ضرورة أن ينتهي العدوان الإسرائيلي على لبنان فوراً، ولجم العدوانية الإسرائيلية، وتطبيق القانون الدولي بشكل كامل على إسرائيل، لافتاً إلى قرار مجلس الأمن ١٧٠١ القادر على تحقيق الأمن والاستقرار، ودعم الأردن تطبيقه بالكامل أيضاً.
وفي رد على سؤال، أكد الصفدي أن موقف الأردن كان واضحاً بأنه لن يكون ساحة حرب لأحد، ولن يسمح لأي كان باختراق أجوائه وسيادته وتهديد أمن مواطنيه، قائلاً" حماية مواطنينا وحماية الأردن هي أولوية بالنسبة لنا وأبلغنا هذه الرسالة واضحة إلى إيران وإلى إسرائيل أيضاً، أبلغنا الجميع أننا لن نسمح بخرق أجوائنا وتهديد أمن مواطنينا للخطر وتحويلنا إلى ساحة حرب وسنقوم بكل ما نستطيع للحؤول دون ذلك".
وأشار الصفدي إلى موقف الدول العربية الواضح في رفض العدوان الإسرائيلي على لبنان وإدانته والتحذير من تبعاته، وأنه لن يقود إلا إلى تصعيد إقليمي خطير لن يحقق الأمن لإسرائيل ولن يحقق الأمن والسلام في المنطقة، مؤكداً أن إسرائيل لن تحقق أمنها من خلال هذه العدوانية التي رأيناها تتبدى بوحشية غير مسبوقة في غزة والآن في لبنان والضفة الغربية أيضاً.
وجدد الصفدي التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، وهذا هو الموقف الذي حملناه للعالم.
ولفت الصفدي إلى أن العالم فشل في حماية الأمن والسلم في المنطقة، وفشل في لجم العدوانية الإسرائيلية، وفشل في تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مبيناً أن هذا الفشل سيكون له تبعاته لسنوات كثيرة، خصوصاً أنه ضرب صدقية القانون الدولي، ورسخ الاقتناع بأن القانون الدولي يطبق انتقائياً وفق الهوية ووفق موازين القوى، مضيفاً "فنحن مستمرون في هذا الجهد لكن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية هذا العدوان هي التي تتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة وهي التي تتحمل مسؤولية أي تصعيد جديد سيدفع المنطقة حتماً نحو هاوية حرب إقليمية لن يستفيد منها أحد".
كما أشار الصفدي إلى الموقف الإسرائيلي المتعنت، والذي يعتمد على الحرب والعدوان وسيلة لتحقيق مأربه حماية لمصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي الذي تحدى القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ومواقف دول حليفة لإسرائيل، مبيناً في هذا الصدد أن المبادرة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وفقها كان سيكون هنالك وقف لإطلاق النار لمدة ٢١ يوماً، يتم خلالها بحث تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١، "لكن مسؤولية التصعيد تتحملها إسرائيل بالكامل، نحن نعمل بكل ما أوتينا من قدرة وجهود من أجل فرض وقف العدوان، وكما قلت لبنان اتخذ موقفاً واضحاً، أعلن استعداده لتطبيق القرار ١٧٠١ بالمطلق على إسرائيل أن تلتزم بذلك وعلى المجتمع الدولي، إذا ما أراد أن يحمي المنطقة من الانزلاق نحو كارثة الحرب الإقليمية، أن يفرض على إسرائيل وقف عدوانها، أن يفرض وقف إطلاق النار في لبنان وفي غزة وأن يفرض أيضاً وقفاً للإجراءات اللاشرعية اللاقانونية التصعيدية التي تدفع الضفة الغربية نحو الهاوية، ووقف الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة أيضاً".
وحول الموقف الأردني تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، جدد الصفدي التأكيد على موقف الأردن الثابت حول رفض العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان، ولا فرق بين الموقفين الرسمي والشعبي، "فكلنا ندين هذا العدوان ونرفضه، وثمة تطابق مطلق وإدراك بأن الأردن يقوم بكل ما يستطيعه من جهود لوقفه، والغضب في الشارع الأردني هو يعكس غضباً شاملاً في الأردن، سواء في مؤسسات الدولة الرسمية أو في الشارع الأردني".
وأشار الصفدي إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تحدث جلالة الملك بلغة واضحة صريحة، بأن هذا العدوان يجب أن يتوقف، لأنه يهدد أمن المنطقة برمتها، وأن الأردن لن يسمح لأحد بتهديد أمنه واستقراره، مؤكداً أن ثمة إجماع وطني في الأردن حول رفض العدوان الإسرائيلي وإدانته، ونصرة الشعب الفلسطيني، ونصرة لبنان، ورفض كل العدوانية التي تقوم بها إسرائيل.
واختتم الصفدي المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي كان واضحاً بأن لبنان مستعد لتطبيق القرار ١٧٠١ بالمطلق، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، الأمر الذي يحول دون أي ذريعة إسرائيلية في استمرارها بعدوانها، "وإذا كانت إسرائيل تريد الأمن والاستقرار فهي تعرف طريق ذلك وهو وقف عدوانيتها، التزام القانون الدولي، احترام سيادة لبنان، ووقف عدوانها بالطبع على غزة وفي الضفة الغربية، ونحن ندعم أمن لبنان سيادته واستقلاليته واستقراره، وندعم القرار الوطني اللبناني فيما يتعلق بمقاربة أموره الداخلية بشكل واضح ومطلق".
MENAFN07102024000072011014ID1108754417