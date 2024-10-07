جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحقق المركزين الأول والثاني في مسابقة ناسا لتطبيقات الفضاء السنويّة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز فريقان من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركزين الأول والثاني في مسابقة ناسا لتطبيقات الفضاء السنويّة العالميّة للعام 2024NASA Space Apps ، بنسختها المحلية، التي أقيمت على مستوى جامعات ومدارس المملكة بتنظيم من جامعة الحسين التقنية، وبمشاركة أكثر من 50 فريقًا.
وهدفت المسابقة التي عُقدت على مدار يومين، إلى إيجاد حلول لـ 20 مشكلة تواجه الفضاء والأرض، و تمحورت التحديات المطروحة حول تطوير كوكب الأرض، مساعدة رواد الفضاء، وتسهيل الرحلات الفضائية، حيث مُنحت الفرق المشاركة حرية اختيار مشكلة محددة والعمل على عرضها وتقديم حلول مبتكرة لها، أمام لجنة تحكيم تضم مختصين في المجال.
وفاز بالمركز الأول فريق FitMinds الذي ضم كلاً من الطلبة : يوسف جربوع، أنس عريقات، محمد دوله، سنا مراد، وليان القدومي. و قدم الفريق حل مشكلة تتعلق برواد الفضاء، من خلال العمل على تصميم جهاز بعالج الضمور العضلي اللي بواجهه رواد الفضاء في بيئة انعدام الجاذبية.
في حين ضم فريق Vectors الفائز بالمركز الثاني كلاً من الطلبة: ساندرا شاويش، اية دويكات، احمد حماد، سند حجرات، عمر حوراني، وعمر مصطفى. واختار الفريق مشكلة تتعلق بكمية الطاقة المهدورة عند نقل البيانات من الفضاء للأرض و يقوم الحل باكتشاف الموجات الزلزالية بدقة عالية و نقل البيانات المفيدة لتقليل هدر الطاقة
وهنأت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، الفرق الفائزة الذين سطروا في أول أيام العام الأكاديمي الجديد 2025/2024 انجازًا جديدًا يعكس تميز الجامعة وطلبتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وإثبات قدرتهم على تقديم حلول إبداعية لتحديات العالم والفضاء.
وأضافت الدكتورة أبو الهيجاء، أن هذا الإنجاز يأتي مقروناً بالتطور المستمر الذي تحققه الجامعة بفضل الدعم المتواصل من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، رؤية سموها وتوجيهاتها نبراساً ودليلاً يقود الجامعة نحو التميز والعالمية.
وثمنت الدكتورة أبو الهيجاء، جهود الطلبة وحرصهم الدائم على رفع اسم جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بصورة مشرفة على كافة المستويات، مشيدة بروح الفريق الواحد من خلال التعاون بين كليتي الملك الحسين لعلوم الحوسبة والملك عبدالله الثاني للهندسة.
وأشار الطالب يوسف جربوع، رئيس نادي IEEE في الجامعة وعضو الفريق الفائز بالمركز الأول، إلى أنه سيتم اختيار الفرق الفائزة بالمركز الأول في المسابقة التي أُقيمت هذا العام محليًا في جامعات العلوم والتكنولوجيا، اليرموك، والحسين التقنية، للمشاركة مباشرة في المسابقة العالمية دون الحاجة للمرور بالمرحلة الإقليمية، وذلك في منتصف شهر تشرين الثاني القادم.
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