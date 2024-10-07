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جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحقق المركزين الأول والثاني في مسابقة ناسا لتطبيقات الفضاء السنويّة

10/7/2024 2:54:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز فريقان من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركزين الأول والثاني في مسابقة ناسا لتطبيقات الفضاء السنويّة العالميّة للعام 2024NASA Space Apps ، بنسختها المحلية، التي أقيمت على مستوى جامعات ومدارس المملكة بتنظيم من جامعة الحسين التقنية، وبمشاركة أكثر من 50 فريقًا.

وهدفت المسابقة التي عُقدت على مدار يومين، إلى إيجاد حلول لـ 20 مشكلة تواجه الفضاء والأرض، و تمحورت التحديات المطروحة حول تطوير كوكب الأرض، مساعدة رواد الفضاء، وتسهيل الرحلات الفضائية، حيث مُنحت الفرق المشاركة حرية اختيار مشكلة محددة والعمل على عرضها وتقديم حلول مبتكرة لها، أمام لجنة تحكيم تضم مختصين في المجال.

وفاز بالمركز الأول فريق FitMinds الذي ضم كلاً من الطلبة : يوسف جربوع، أنس عريقات، محمد دوله، سنا مراد، وليان القدومي. و قدم الفريق حل مشكلة تتعلق برواد الفضاء، من خلال العمل على تصميم جهاز بعالج الضمور العضلي اللي بواجهه رواد الفضاء في بيئة انعدام الجاذبية.

في حين ضم فريق Vectors الفائز بالمركز الثاني كلاً من الطلبة: ساندرا شاويش، اية دويكات، احمد حماد، سند حجرات، عمر حوراني، وعمر مصطفى. واختار الفريق مشكلة تتعلق بكمية الطاقة المهدورة عند نقل البيانات من الفضاء للأرض و يقوم الحل باكتشاف الموجات الزلزالية بدقة عالية و نقل البيانات المفيدة لتقليل هدر الطاقة

وهنأت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، الفرق الفائزة الذين سطروا في أول أيام العام الأكاديمي الجديد 2025/2024 انجازًا جديدًا يعكس تميز الجامعة وطلبتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وإثبات قدرتهم على تقديم حلول إبداعية لتحديات العالم والفضاء.

وأضافت الدكتورة أبو الهيجاء، أن هذا الإنجاز يأتي مقروناً بالتطور المستمر الذي تحققه الجامعة بفضل الدعم المتواصل من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، رؤية سموها وتوجيهاتها نبراساً ودليلاً يقود الجامعة نحو التميز والعالمية.

وثمنت الدكتورة أبو الهيجاء، جهود الطلبة وحرصهم الدائم على رفع اسم جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بصورة مشرفة على كافة المستويات، مشيدة بروح الفريق الواحد من خلال التعاون بين كليتي الملك الحسين لعلوم الحوسبة والملك عبدالله الثاني للهندسة.

وأشار الطالب يوسف جربوع، رئيس نادي IEEE في الجامعة وعضو الفريق الفائز بالمركز الأول، إلى أنه سيتم اختيار الفرق الفائزة بالمركز الأول في المسابقة التي أُقيمت هذا العام محليًا في جامعات العلوم والتكنولوجيا، اليرموك، والحسين التقنية، للمشاركة مباشرة في المسابقة العالمية دون الحاجة للمرور بالمرحلة الإقليمية، وذلك في منتصف شهر تشرين الثاني القادم.

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