حفظ الله القيصر!.. أولى التهاني بعيد ميلاد بوتين الـ 72

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
"حفظ الله القيصر!" كانت واحدة من أولى التهاني العلنية الموجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 72، والذي يشغل منصب القائد الأعلى لروسيا منذ ما يقرب من ربع قرن.
التهنئة جاءت من الفليلسوف القومي الروسي ألكسندر دوغين عبر قناته على تطبيق "تيليغرام" بعد منتصف الليل. دوغين، البالغ من العمر 62 عامًا، يدعو منذ فترة طويلة إلى توحيد المناطق الناطقة بالروسية والأراضي الأخرى في إمبراطورية روسية جديدة شاملة، تضم أوكرانيا، التي تخوض روسيا حربًا فيها. قُتلت ابنة دوغين في انفجار سيارة مشتبه به في عام 2022.
وكان بوتين قد أمر قواته بغزو أوكرانيا في 2022، وفاز بأغلبية ساحقة في انتخابات مارس، وهي الأكبر منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وإذا أكمل فترته الرئاسية الجديدة التي تمتد لست سنوات، سيصبح بوتين أطول زعماء روسيا حكمًا منذ أكثر من 200 عام عندما كان القياصرة والأباطرة يحكمون البلاد.
وقد عززت هذه الانتصارات قبضة بوتين على السلطة، وأكد، وفقًا له، صحة موقف موسكو في مواجهة الغرب وإرسال قواته إلى أوكرانيا.
في المقابل، يصور الغرب بوتين كحاكم مستبد وقاتل، بينما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتخابات مارس التي مددت حكم بوتين بأنها غير شرعية.
يصور بوتين الحرب في أوكرانيا كجزء من صراع طويل الأمد مع الغرب الذي يراه متراجعًا، والذي يعتقد أنه أذل روسيا بعد الحرب الباردة بتوسيع نفوذه على حسابها.
في حين تعتبر كييف وحلفاؤها الغربيون الحرب كعملية إمبريالية للاستيلاء على الأراضي. وقد تسببت الصراع في مقتل الآلاف من المدنيين، أغلبهم أوكرانيون، وتدمير المدن وتشريد الملايين.
وفي رسالة تهنئة عبر تيليغرام، قال رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، الذي يصف نفسه بـ "جندي بوتين المخلص": "اليوم، أصدقائي، هو عيد ميلاد قائدنا الوطني... إنه يوم مهم لوطننا بأكمله."- وكالات
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