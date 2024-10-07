Tuesday, 08 October 2024 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حفظ الله القيصر!.. أولى التهاني بعيد ميلاد بوتين الـ 72

10/7/2024 2:54:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) "حفظ الله القيصر!" كانت واحدة من أولى التهاني العلنية الموجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 72، والذي يشغل منصب القائد الأعلى لروسيا منذ ما يقرب من ربع قرن.


التهنئة جاءت من الفليلسوف القومي الروسي ألكسندر دوغين عبر قناته على تطبيق "تيليغرام" بعد منتصف الليل. دوغين، البالغ من العمر 62 عامًا، يدعو منذ فترة طويلة إلى توحيد المناطق الناطقة بالروسية والأراضي الأخرى في إمبراطورية روسية جديدة شاملة، تضم أوكرانيا، التي تخوض روسيا حربًا فيها. قُتلت ابنة دوغين في انفجار سيارة مشتبه به في عام 2022.

وكان بوتين قد أمر قواته بغزو أوكرانيا في 2022، وفاز بأغلبية ساحقة في انتخابات مارس، وهي الأكبر منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وإذا أكمل فترته الرئاسية الجديدة التي تمتد لست سنوات، سيصبح بوتين أطول زعماء روسيا حكمًا منذ أكثر من 200 عام عندما كان القياصرة والأباطرة يحكمون البلاد.


وقد عززت هذه الانتصارات قبضة بوتين على السلطة، وأكد، وفقًا له، صحة موقف موسكو في مواجهة الغرب وإرسال قواته إلى أوكرانيا.


في المقابل، يصور الغرب بوتين كحاكم مستبد وقاتل، بينما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتخابات مارس التي مددت حكم بوتين بأنها غير شرعية.


يصور بوتين الحرب في أوكرانيا كجزء من صراع طويل الأمد مع الغرب الذي يراه متراجعًا، والذي يعتقد أنه أذل روسيا بعد الحرب الباردة بتوسيع نفوذه على حسابها.


في حين تعتبر كييف وحلفاؤها الغربيون الحرب كعملية إمبريالية للاستيلاء على الأراضي. وقد تسببت الصراع في مقتل الآلاف من المدنيين، أغلبهم أوكرانيون، وتدمير المدن وتشريد الملايين.

وفي رسالة تهنئة عبر تيليغرام، قال رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، الذي يصف نفسه بـ "جندي بوتين المخلص": "اليوم، أصدقائي، هو عيد ميلاد قائدنا الوطني... إنه يوم مهم لوطننا بأكمله."- وكالات


MENAFN07102024000072011014ID1108754414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث