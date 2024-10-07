حفظ الله القيصر!.. أولى التهاني بعيد ميلاد بوتين الـ 72



التهنئة جاءت من الفليلسوف القومي الروسي ألكسندر دوغين عبر قناته على تطبيق "تيليغرام" بعد منتصف الليل. دوغين، البالغ من العمر 62 عامًا، يدعو منذ فترة طويلة إلى توحيد المناطق الناطقة بالروسية والأراضي الأخرى في إمبراطورية روسية جديدة شاملة، تضم أوكرانيا، التي تخوض روسيا حربًا فيها. قُتلت ابنة دوغين في انفجار سيارة مشتبه به في عام 2022.

وكان بوتين قد أمر قواته بغزو أوكرانيا في 2022، وفاز بأغلبية ساحقة في انتخابات مارس، وهي الأكبر منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وإذا أكمل فترته الرئاسية الجديدة التي تمتد لست سنوات، سيصبح بوتين أطول زعماء روسيا حكمًا منذ أكثر من 200 عام عندما كان القياصرة والأباطرة يحكمون البلاد.



وقد عززت هذه الانتصارات قبضة بوتين على السلطة، وأكد، وفقًا له، صحة موقف موسكو في مواجهة الغرب وإرسال قواته إلى أوكرانيا.



في المقابل، يصور الغرب بوتين كحاكم مستبد وقاتل، بينما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتخابات مارس التي مددت حكم بوتين بأنها غير شرعية.



يصور بوتين الحرب في أوكرانيا كجزء من صراع طويل الأمد مع الغرب الذي يراه متراجعًا، والذي يعتقد أنه أذل روسيا بعد الحرب الباردة بتوسيع نفوذه على حسابها.



في حين تعتبر كييف وحلفاؤها الغربيون الحرب كعملية إمبريالية للاستيلاء على الأراضي. وقد تسببت الصراع في مقتل الآلاف من المدنيين، أغلبهم أوكرانيون، وتدمير المدن وتشريد الملايين.



وفي رسالة تهنئة عبر تيليغرام، قال رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، الذي يصف نفسه بـ "جندي بوتين المخلص": "اليوم، أصدقائي، هو عيد ميلاد قائدنا الوطني... إنه يوم مهم لوطننا بأكمله."- وكالات





