زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندا دون خسائر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اهتزت منطقة جزر "كرماديك
الواقعة قبالة سواحل نيوزيلندا، صباح اليوم الاثنين، إثر زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس
ريختر، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.
وقع
الزلزال على بعد حوالي 1000 كيلومتر شمال شرقي الجزيرة الشمالية
لنيوزيلندا، وعلى عمق عشرة كيلومترات تحت سطح البحر، ما أثار مخاوف من
تأثيراته المحتملة. ومع ذلك، لم ترد تقارير حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو
أضرار مادية كبيرة.
يُعرف هذا الجزء من المحيط
الهادئ بأنه نشط زلزاليًا، مما يجعل مثل هذه الهزات جزءًا من الروتين
الجغرافي للمنطقة. وقد أعادت الهزة اليوم إلى الأذهان ذكريات زلازل سابقة
هزت نيوزيلندا، مثل زلزال كرايستشيرش المدمر في عام 2011.
السلطات
النيوزيلندية تتابع التطورات عن كثب، وتطمئن السكان المحليين والسياح بأنه
لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في الوقت الراهن، داعية الجميع إلى توخي
الحذر ومتابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية.- وكالات
MENAFN07102024000072011014ID1108754413
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.