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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندا دون خسائر

10/7/2024 2:54:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اهتزت منطقة جزر "كرماديك الواقعة قبالة سواحل نيوزيلندا، صباح اليوم الاثنين، إثر زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي.


وقع الزلزال على بعد حوالي 1000 كيلومتر شمال شرقي الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وعلى عمق عشرة كيلومترات تحت سطح البحر، ما أثار مخاوف من تأثيراته المحتملة. ومع ذلك، لم ترد تقارير حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.


يُعرف هذا الجزء من المحيط الهادئ بأنه نشط زلزاليًا، مما يجعل مثل هذه الهزات جزءًا من الروتين الجغرافي للمنطقة. وقد أعادت الهزة اليوم إلى الأذهان ذكريات زلازل سابقة هزت نيوزيلندا، مثل زلزال كرايستشيرش المدمر في عام 2011.


السلطات النيوزيلندية تتابع التطورات عن كثب، وتطمئن السكان المحليين والسياح بأنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في الوقت الراهن، داعية الجميع إلى توخي الحذر ومتابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية.- وكالات

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