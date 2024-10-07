الأمم المتحدة: تطبيق تيلغرام يضم أسواق سرية لعصابات الجريمة جنوب شرق آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تستخدم شبكات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا تطبيق المراسلة تيلغرام بشكل واسع، مما أتاح تغييرًا جذريًا في كيفية تنفيذ الأنشطة غير القانونية على نطاق واسع، وفقًا لتقرير صدر يوم الاثنين عن الأمم المتحدة.
وأشار التقرير الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى أن البيانات المخترقة، بما في ذلك تفاصيل بطاقات الائتمان وكلمات المرور وسجل التصفح، يتم تداولها بشكل علني على نطاق واسع عبر التطبيق.
كما تُعرض أدوات الجريمة الإلكترونية، مثل برامج التزييف العميق المصممة للاحتيال والبرامج الضارة التي تسرق البيانات، للبيع بشكل واسع. كما توجد خدمات غسيل الأموال عبر بورصات العملات المشفرة غير المرخصة.
وأشار التقرير إلى أدلة قوية على انتقال أسواق البيانات السرية إلى تيليغرام، حيث يسعى البائعون إلى استهداف جماعات الجريمة المنظمة عبر الحدود المتمركزة في جنوب شرق آسيا.
وأوضح التقرير أن جنوب شرق آسيا قد برزت كمركز رئيسي لصناعة إجرامية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، تستهدف ضحايا حول العالم من خلال مخططات احتيالية، وغالبًا ما تدير هذه المخططات عصابات صينية تعمل من مجمعات محصنة staffed بالعمال المستعبدين.
كما تم اعتقال بافيل دوروف، مؤسس تيليغرام، في باريس في أغسطس بتهمة السماح بوجود أنشطة إجرامية على التطبيق، بما في ذلك انتشار الصور الجنسية للأطفال، مما أثار الجدل حول مسؤولية مقدمي الخدمات التطبيقية وحدود حرية التعبير.
ورغم أن تيليغرام لم يرد على طلب للتعليق، أعلن دوروف بعد اعتقاله أن التطبيق سيسلم عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين للسلطات بناءً على طلبات قانونية. كما أشار إلى إزالة بعض الميزات التي تم استغلالها للأنشطة غير القانونية، نقلا عن رويترز.
MENAFN07102024000072011014ID1108754411
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.