الأمم المتحدة: تطبيق تيلغرام يضم أسواق سرية لعصابات الجريمة جنوب شرق آسيا



وأشار التقرير الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى أن البيانات المخترقة، بما في ذلك تفاصيل بطاقات الائتمان وكلمات المرور وسجل التصفح، يتم تداولها بشكل علني على نطاق واسع عبر التطبيق.

كما تُعرض أدوات الجريمة الإلكترونية، مثل برامج التزييف العميق المصممة للاحتيال والبرامج الضارة التي تسرق البيانات، للبيع بشكل واسع. كما توجد خدمات غسيل الأموال عبر بورصات العملات المشفرة غير المرخصة.



وأشار التقرير إلى أدلة قوية على انتقال أسواق البيانات السرية إلى تيليغرام، حيث يسعى البائعون إلى استهداف جماعات الجريمة المنظمة عبر الحدود المتمركزة في جنوب شرق آسيا.



وأوضح التقرير أن جنوب شرق آسيا قد برزت كمركز رئيسي لصناعة إجرامية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، تستهدف ضحايا حول العالم من خلال مخططات احتيالية، وغالبًا ما تدير هذه المخططات عصابات صينية تعمل من مجمعات محصنة staffed بالعمال المستعبدين.



كما تم اعتقال بافيل دوروف، مؤسس تيليغرام، في باريس في أغسطس بتهمة السماح بوجود أنشطة إجرامية على التطبيق، بما في ذلك انتشار الصور الجنسية للأطفال، مما أثار الجدل حول مسؤولية مقدمي الخدمات التطبيقية وحدود حرية التعبير.



ورغم أن تيليغرام لم يرد على طلب للتعليق، أعلن دوروف بعد اعتقاله أن التطبيق سيسلم عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين للسلطات بناءً على طلبات قانونية. كما أشار إلى إزالة بعض الميزات التي تم استغلالها للأنشطة غير القانونية، نقلا عن رويترز.





