ورشة لتعزيز جهود الأردن نحو تحقيق النمو الأخضر ليتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي



وعُقدت الورشة ضمن مشروع الكيمياء الخضراء الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع وزارة البيئة وجامعة ييل الأمريكية بإشراف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والتي استمرت خمسة أيام.



وقدم الورشة خبراء متخصصون من جامعتي ييل الأمريكية وكوينز الكندية حيث تم تسليط الضوء على أهمية الكيمياء الخضراء في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر على المستويات كافة.



وشرح الدكتور جوسيب فيليب من جامعة كوينز أحد الخبراء العالميين في الكيمياء الخضراء مبادئ الكيمياء الخضراء الاثني عشر وتم التركيز على مفاهيم تقليل الاستخدام واستغلال جميع المركبات الداخلة في التفاعلات الكيميائية إضافة إلى استخدام مواد أولية معاد تدويرها مع مراعاة السلامة وتقليل المخاطر.



وقدم مدير المشروع العالمي من جامعة ييل الدكتور لارس راتجان نماذج لشركات عالمية تبنت مفهوم الكيمياء الخضراء مما زاد من تنافسيتها وحقق لها نجاحات بارزة على مستوى العالم.



كما قدم ماثيو موروني تدريبا متخصصا في الابتكار وريادة الأعمال المرتبطة بالكيمياء الخضراء ودور مسرعات الأعمال في تعزيز تبني هذا المفهوم.



وأشار مدير المشروع المهندس حسام الكيلاني إلى أن هذا المشروع الذي ينفذه مركز المياه والبيئة والتغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية من خلال وحدة الإنتاج الأنظف يُعد الأول من نوعه في المنطقة ويهدف إلى تعزيز جهود الأردن نحو تحقيق النمو الأخضر بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.



وأوضح الكيلاني أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية تشمل تطبيق تجربة رائدة في أحد المصانع الأردنية إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال من خلال إنشاء مسرعة أعمال متخصصة لتطوير شركات ناشئة في مجال الكيمياء الخضراء.

وشملت الورشة أيضًا عقد مجموعات عمل تفاعلية حيث تم تطوير خطط عملية للتحول نحو الكيمياء الخضراء في صناعات محلية محددة.



وعرض المشاركون نتائج أعمالهم بشكل تفاعلي بإدارة المهندسين عمر الصالح ومصعب الهور من الجمعية العلمية الملكية حيث تم تحويل المفاهيم النظرية المكتسبة خلال التدريب إلى تطبيقات عملية.



يشار إلى أن مشروع الكيمياء الخضراء هو مشروع عالمي يمتد حتى عام 2028 يهدف إلى تطبيق مبادئ الكيمياء الخضراء لمساعدة الدول المشاركة بما فيها الأردن في تعزيز ريادة الأعمال الخضراء وتحفيز البحث والابتكار نحو الاستدامة مما يسهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري.



ويسعى المشروع إلى تقديم حلول مستدامة لتقليل الآثار الصحية والبيئية لاستخدام المواد الكيميائية الخطرة في الصناعات وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة.



وشارك في الورشة مجموعة من المعنيين من مؤسسات حكومية وأكاديمية وغرف ومدن صناعية وشركات خاصة ومسرعات أعمال.



وفي ختام الورشة وزع مدير مركز المياه والبيئة والتغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية الدكتور المؤيد خليل السيد الشهادات على المشاركين.-(بترا).