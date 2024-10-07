ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات بعدم الكفاءة والكذب



وخلال حلولها ضيفة على البودكاست الشهير "Call Her Daddy"، كررت نائبة الرئيس الديموقراطية تنديدها بالعنف ضد المرأة ودافعت عن الحق في الإجهاض، مشيرة إلى "أكاذيب" ترامب الذي اتهمها بأنها تؤيد "إعدام أطفال" في الشهر الثامن أو التاسع من الحمل.



وقالت هاريس "إنه أمر غير دقيق ومهين بشكل فاضح أن يوحي بأن هذا يحدث وبأن نساءً يفعلن ذلك"، مشددة على أن تصريحات "هذا الرجل مليئة بالأكاذيب".



وفيما حاول المرشح الجمهوري مرارا تصوير نفسه على أنه "حامي" النساء خلال حملته الانتخابية، أشارت هاريس إلى أن "هذا هو الرجل نفسه الذي قال إنه يجب معاقبة النساء لأنهن أجهضن".



ويشكل الإجهاض إحدى القضايا الرئيسة في الحملة الانتخابية والتي يأمل الديموقراطيون في الاستفادة منها، بينما يحاول الرئيس السابق تجنب اتخاذ موقف واضح، مدافعا عن أن الأمر يجب أن يكون متروكا للولايات لاتخاذ القرار.



ويمثل هذا البودكاست المرحلة الأولى من ماراثون إعلامي سيشهد ظهور هاريس على مدار الأسبوع في مختلف البرامج التلفزيونية والإذاعية في أوقات الذروة، بخاصة البرامج المسائية مثل "ذا هوارد ستيرن شو" و"ذا ليت شو مع ستيفن كولبير".



من جهته توجه ترامب للمرة الرابعة إلى ويسكونسن (شمال)، إحدى الولايات الرئيسة، لعقد تجمع في مدينة جونو الصغيرة، وتطرق إلى مواضيع حملته المعتادة، من السيطرة على الهجرة إلى الحد من التضخم، متهما منافسته مجددا بأنها تريد اتباع سياسة "شيوعية".



لكن الرئيس السابق ذهب أبعد من ذلك، واصفا هاريس بأنها "غير كفؤة بشكل صارخ"، وضرب مثالا على ذلك عدم استجابة الحكومة الفدرالية، على حد قوله، لمساعدة سكان جنوب شرق الولايات المتحدة الذين تضرروا بشدة من إعصار هيلين.



وقال ترامب إن هاريس "تريد سرقة ثروتكم والتخلي عنكم وعن عائلاتكم". وأمام مئات الأشخاص، ذكّر المرشح الجمهوري بأن باب التصويت المبكر مفتوح في ويسكونسن، قائلا "أطلب منكم شيئا واحدا فقط، اخرجوا وصوّتوا".

خسر ترامب ولاية ويسكونسن عام 2020 أمام جو بايدن. والأحد توجه إلى هناك للمرة الرابعة خلال ثمانية أيام، غداة زيارته بتلر (بنسلفانيا) حيث نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال في 13 يوليو.



وتظهر استطلاعات الرأي أن المرشحين متقاربان، فيما أعرب مشرّعون ومحللون عن قلقهم إزاء تزايد اللغة العدائية خلال الحملة الانتخابية.- وكالات