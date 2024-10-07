مقتل 728 جنديا إسرائيليا وإصابة 4576 منذ بداية الحرب على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، مقتل 728 جنديا إسرائيليا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، فيما أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 726 جنديا، بينهم 346 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "عدد الجنود الذين قتلوا منذ بداية الحرب بلغ 728".
أما الجيش الإسرائيلي أقر، في معطيات لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب، بـ"مقتل 726 جنديا، بينهم 346 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "4 آلاف و576 جنديا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم ألفين و299 بالمعارك البرية في القطاع".
وأشار إلى أن "29 جنديا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بحالة خطيرة، و151 بحالة متوسطة، و16 بحالة طفيفة".
وتم تجنيد حوالي 300 ألف جندي احتياط منذ بداية الحرب، حسب المصدر نفسه.
وفي السياق نفسه، لفت إلى أن "مقدار المنح المدفوعة لجنود الاحتياط بلغت 7.6 مليار شيكل (أكثر من 2 مليار دولار)".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)
MENAFN07102024000072011014ID1108754407
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.