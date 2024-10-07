بري عن اغتيال نصرالله: قُصم ظهري

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال بري، في مقابلة مع صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين: "نحن ملتزمون بالنداء المشترك الأمريكي الفرنسي الأوروبي العربي، الذي صدر في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي".



ودعا بري إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً، يتم خلالها استكمال المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق نهائي لتطبيق القرار 1701، وهذا البيان الدولي يشكل الأساس الصالح لإنهاء العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان".



ولفت بري إلى أن باريس ولندن تتمسكان بهذا البيان "أما واشنطن فهي معه شكلياً، لكنها في الجوهر لا تفعل شيئاً لتنفيذه ولا تضغط جدياً على الكيان الإسرائيلي للتقيد به ووقف عدوانه".



وأضاف بري أن "نتانياهو فالت، ويبدو أنه هو الذي يضغط على الولايات المتحدة وليس العكس، مستغلاً فرصة الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الديمقراطيون والجمهوريون على إرضاء إسرائيل، وممسكاً الإدارة الأمريكية من خوانيقها".



وأكد بري: "ليس أمامنا من خيار سوى العمل على مسارين معاً، مواصلة المقاومة لمنع العدو من احتلال أرضنا، ومتابعة المسعى الدبلوماسي لوضع الخطة الدولية التي وافقنا عليها موضع التنفيذ".



وأشار بري إلى أن "قضية النازحين تشكل همه الأكبر في هذه المرحلة"، مؤكداً أن "حركة أمل تفعل أقصى الممكن للتخفيف من وطأة النزوح على أهلنا الذين اضطرتهم الاعتداءات الإسرائيلية إلى مغادرة منازلهم".



وأكد أن "السلوك المشرف للشعب اللبناني خالف توقعات العدو الإسرائيلي الذي كان يفترض أن الداخل لن يحتضن بيئة المقاومة بل سينقلب عليها وسيتبرأ منها وعندها تبدأ الفتنة".



وشدد بري على "أن هناك حاجة ملحة في هذه المرحلة المفصلية إلى رئيس توافقي للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد"، مبدياً استعداده التام للدعوة الفورية إلى جلسة انتخابية "عندما يتبين أن في الإمكان تأمين أكثرية 86 صوتاً لأي اسم".



وحول افتراض البعض تبدل موازين القوى أكد بري أن "كل من يظن ذلك هو واهم". ويتابع: "ليس على علمي أن توازنات المجلس تغيرت، أو أن أحجام الكتل النيابية تبدلت، بالتالي لا يملك أي طرف غالبية تسمح له لوحده بأن يقرر هوية الرئيس، ولذلك ندعو إلى التوافق".



وعن الانطباع السائد لدى جهات معينة بأن هناك نوعاً من "ترويكا إسلامية" باتت تتفرد بالحكم في لبنان وسط غياب رئيس الجمهورية، اعتبر بري "أن لا مبرر لمثل هذا الانطباع المغلوط، فأنا رئيس للسلطة التشريعية التي تضم جميع المكونات، ونجيب ميقاتي رئيس لحكومة تصريف أعمال ووليد جنبلاط يمثل ما يمثل بوطنيته، ولذا لا يجوز تحميل الأمر أكثر مما يتحمل".

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