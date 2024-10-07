Tuesday, 08 October 2024 01:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

10/7/2024 2:54:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد طفل فلسطيني ظهر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا، شمالي مدينة القدس.


وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد الطفل حاتم سامي هشام غيث 12 عاماً متأثراً بجراحه الحرجة، جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في المخيم، حيث وصل مجمع فلسطين الطبي برام الله مصابا برصاصة في البطن.


واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات أصيب خلالها 8 آخرون.

MENAFN07102024000072011014ID1108754404

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث