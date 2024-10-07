استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد طفل فلسطيني ظهر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا، شمالي مدينة القدس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد الطفل حاتم سامي هشام غيث 12 عاماً متأثراً بجراحه الحرجة، جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في المخيم، حيث وصل مجمع فلسطين الطبي برام الله مصابا برصاصة في البطن.
واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات أصيب خلالها 8 آخرون.
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