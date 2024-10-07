استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد الطفل حاتم سامي هشام غيث 12 عاماً متأثراً بجراحه الحرجة، جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في المخيم، حيث وصل مجمع فلسطين الطبي برام الله مصابا برصاصة في البطن.



واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات أصيب خلالها 8 آخرون.