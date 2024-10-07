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8 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

10/7/2024 2:54:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة برعشيت جنوبي لبنان.


وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارة استهدفت مركز إطفاء يتبع للهيئة الصحية، ويجري العمل على سحب جثامين الشهداء ونقل الجرحى.


وأضاف" شن الطيران الحربي أيضا غارتين استهدفتا بلدتي كفركلا و الخيام وسط قصف مدفعي متواصل يتعرض له محيط المنطقة، كما سجلت غارات على بلدات جرجوع وزوطر الشرقية وسجد وطيردبا وجبل الريحان ورميش".

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