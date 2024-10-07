8 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة برعشيت جنوبي لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارة استهدفت مركز إطفاء يتبع للهيئة الصحية، ويجري العمل على سحب جثامين الشهداء ونقل الجرحى.
وأضاف" شن الطيران الحربي أيضا غارتين استهدفتا بلدتي كفركلا و الخيام وسط قصف مدفعي متواصل يتعرض له محيط المنطقة، كما سجلت غارات على بلدات جرجوع وزوطر الشرقية وسجد وطيردبا وجبل الريحان ورميش".
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