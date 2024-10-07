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انفجار جديد قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك

10/7/2024 2:54:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الشرطة في كوبنهاغن سماع دوي إنفجار ليلا على مسافة 500 متر من السفارة الإسرائيلية في الدنمارك، بعد خمسة أيام من هجوم مماثل وقع بجوار هذه البعثة الدبلوماسية.


وقالت ترين مولر، المفتشة في شرطة كوبنهاغن، أمام الصحافيين“نحاول بالطبع تحديد ما إذا كان هناك صلة بالحادث الذي تعرضت له السفارة الإسرائيلية” الأسبوع الماضي.


وأضافت“لا شيء يشير إلى ذلك” موضحة أن الإنفجار ناجم بلا شك عن إطلاق نار.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية آثار الانفجار أمام مبنى سكني يبعد حوالى 500 متر عن السفارة.


وليل 1 إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر، وقع انفجاران في جوار هذه السفارة ورجحت الشرطة أنهما نجما عن قنبلتين يدويتين، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.


ويشتبه في قيام شابين سويديين يبلغان 16 و19 عاما، بنقل خمس قنابل يدوية وإلقاء اثنتين منها سقطتا على شرفة تبعد نحو مئة متر من المبنى الدبلوماسي، بحسب الإدعاء.


وأمر القاضي الخميس باحتجازهما لمدة 27 يوما.


وبعد يومين، أعلنت الشرطة أن التهم الموجهة إليهما امتدت لتشمل جرائم بموجب قانون الإرهاب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.


وفي السويد، تعرضت السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم الثلاثاء لإطلاق نار، دون تسجيل إصابات.


وألمحت وكالة الاستخبارات السويدية (سابو) إلى تورط إيران في هاتين الحادثتين. (ا ف ب)

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