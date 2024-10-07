39 شهيدا و137 مصابا بأربعة مجازر إسرائيلية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 49 شهيدا و 137 مصابا خلال الساعات 24 الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 367 على قطاع غزة، الى انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول العام الماضي الى 41909 شهداء، و97303 مصابين.
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