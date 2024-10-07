39 شهيدا و137 مصابا بأربعة مجازر إسرائيلية في غزة



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 367 على قطاع غزة، الى انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.



وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 تشرين الأول العام الماضي الى 41909 شهداء، و97303 مصابين.