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منذ بدء الدخول البري إلى لبنان.. مقتل 11 جنديا إسرائيليا وإصابة 100 آخرين

10/7/2024 2:54:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع إلى 11 عدد جنود جيش الاحتلال الذين قتلوا في منذ بدء الدخول البري إلى جنوب لبنان، بالإضافة إلى 100 مصاب.


جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثاني جندي له اليوم إثر اشتباكات مع حزب الله على الحدود.


وقال الجيش الإسرائيلي، في موقعه على الإنترنت، إن الجندي القتيل هو الرقيب احتياط أفيف ماجن من وحدة التنقل 5515.

وقتل 8 جنود من وحدة "إيغوز" الخاصة في أول أيام التوغل البري الإسرائيلي في حادث شكل مفاجأة للاحتلال بعد أسابيع من القصف التمهيدي غير المسبوق، كما قتل جندي وأصيب آخرون يوم أمس.


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