منذ بدء الدخول البري إلى لبنان.. مقتل 11 جنديا إسرائيليا وإصابة 100 آخرين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع إلى 11 عدد جنود جيش الاحتلال الذين قتلوا في منذ بدء الدخول البري إلى جنوب لبنان، بالإضافة إلى 100 مصاب.
جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثاني جندي له اليوم إثر اشتباكات مع حزب الله على الحدود.
وقال الجيش الإسرائيلي، في موقعه على الإنترنت، إن الجندي القتيل هو الرقيب احتياط أفيف ماجن من وحدة التنقل 5515.
وقتل 8 جنود من وحدة "إيغوز" الخاصة في أول أيام التوغل البري الإسرائيلي في حادث شكل مفاجأة للاحتلال بعد أسابيع من القصف التمهيدي غير المسبوق، كما قتل جندي وأصيب آخرون يوم أمس.
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