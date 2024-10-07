منذ بدء الدخول البري إلى لبنان.. مقتل 11 جنديا إسرائيليا وإصابة 100 آخرين



جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثاني جندي له اليوم إثر اشتباكات مع حزب الله على الحدود.



وقال الجيش الإسرائيلي، في موقعه على الإنترنت، إن الجندي القتيل هو الرقيب احتياط أفيف ماجن من وحدة التنقل 5515.

وقتل 8 جنود من وحدة "إيغوز" الخاصة في أول أيام التوغل البري الإسرائيلي في حادث شكل مفاجأة للاحتلال بعد أسابيع من القصف التمهيدي غير المسبوق، كما قتل جندي وأصيب آخرون يوم أمس.

