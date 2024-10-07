نتنياهو يقترح تغيير اسم عدوانه إلى حرب القيامة

إلى ذلك قالت القناة العبرية، إن نتنياهو دعا عددا من وزرائه إلى مشاورات عاجلة في مكتبه، في ظل مواصلة عدوان جيشه على لبنان وفلسطين والتهديدات الإيرانية بالرد على أي خطأ قد ترتكبه تل أبيب.

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