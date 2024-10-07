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نتنياهو يقترح تغيير اسم عدوانه إلى حرب القيامة

10/7/2024 2:54:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح تغيير اسم الحرب من "السيوف الحديدية" إلى "حرب القيامة".
جاء ذلك بالتزامن مع ذكر السابع من أكتوبر "معركة طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الاقصى والضفة الغربية.


إلى ذلك قالت القناة العبرية، إن نتنياهو دعا عددا من وزرائه إلى مشاورات عاجلة في مكتبه، في ظل مواصلة عدوان جيشه على لبنان وفلسطين والتهديدات الإيرانية بالرد على أي خطأ قد ترتكبه تل أبيب.

MENAFN07102024000072011014ID1108754398

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