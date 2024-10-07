نتنياهو يقترح تغيير اسم عدوانه إلى حرب القيامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت القناة 12 العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح تغيير اسم الحرب من "السيوف الحديدية" إلى "حرب القيامة".
جاء ذلك بالتزامن مع ذكر السابع من أكتوبر "معركة طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الاقصى والضفة الغربية.
إلى ذلك قالت القناة العبرية، إن نتنياهو دعا عددا من وزرائه إلى مشاورات عاجلة في مكتبه، في ظل مواصلة عدوان جيشه على لبنان وفلسطين والتهديدات الإيرانية بالرد على أي خطأ قد ترتكبه تل أبيب.
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