آخر كلماته بهمش.. استشهاد أيقونة الخليل أبو هليل

وعلى مدى سنوات شكلت تلك الكلمة التي واجه بها الجيش الاسرائيلي رمزاً لنضال رجل ستيني عشائري ثابت على قناعاته بأنّ الأرض له. آثر الثبات في منزله في بلدة دورا جنوبي الخليل حيث قضى فجراً متأثراً بتعرضه للضرب من قبل الجنود.





تعود بدايات شهرة أبو هليل على مواقع التواصل إلى فيديو يظهر مواجهة حادة مع جندي إسرائيلي، وقد قال له: "بهمش". وتعني الكلمة التي تجري على ألسنة أهل الخليل أنّ الأمر ليس مهماً.

انتشرت الكلمة في حملة إلكترونية مستذكرة كلمات الأجداد لتدخل اللغة الفيسبوكية وتتوسع.

أثارت الحملة غضب الجيش الاسرائيلي الذي حاول اغتيال أبو هليل أكثر من مرة الى أن نجح أمس بقتله تحت التعذيب.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أبو هليل "استشهد نتيجة الاعتداء الذي تعرضه له من قبل الجنود الاسرائيليين".



من جانبها أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوة من الجيش اقتحمت منزل المسن الفلسطيني (66 عاما)، فجر اليوم الاثنين، وانهالت عليه بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه وجرى نقله لاحقا إلى المستشفى". وكالات





