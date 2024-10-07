آخر كلماته بهمش.. استشهاد أيقونة الخليل أبو هليل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رحل أيقونة النضال في الضفة الغربية الشيخ زياد أبو هليل ثابتاً على كلمته الشهيرة: "بهمش"، أي "معلش" وهي العبارة نفسها التي قالها مراسل الجزيرة وائل الدحدوح على الهواء لحظة علمه بمقتل أفراد من عائلته.
وعلى مدى سنوات شكلت تلك الكلمة التي واجه بها الجيش الاسرائيلي رمزاً لنضال رجل ستيني عشائري ثابت على قناعاته بأنّ الأرض له. آثر الثبات في منزله في بلدة دورا جنوبي الخليل حيث قضى فجراً متأثراً بتعرضه للضرب من قبل الجنود.
تعود بدايات شهرة أبو هليل على مواقع التواصل إلى فيديو يظهر مواجهة حادة مع جندي إسرائيلي، وقد قال له: "بهمش". وتعني الكلمة التي تجري على ألسنة أهل الخليل أنّ الأمر ليس مهماً.
انتشرت الكلمة في حملة إلكترونية مستذكرة كلمات الأجداد لتدخل اللغة الفيسبوكية وتتوسع.
أثارت الحملة غضب الجيش الاسرائيلي الذي حاول اغتيال أبو هليل أكثر من مرة الى أن نجح أمس بقتله تحت التعذيب.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أبو هليل "استشهد نتيجة الاعتداء الذي تعرضه له من قبل الجنود الاسرائيليين".
من جانبها أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "قوة من الجيش اقتحمت منزل المسن الفلسطيني (66 عاما)، فجر اليوم الاثنين، وانهالت عليه بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه وجرى نقله لاحقا إلى المستشفى". وكالات
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