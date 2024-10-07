القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت
كتائب القسام أنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية من 10 جنود بعبوة مضادة
للأفراد، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مدينة غزة.
كما أعلنت استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بعبوة أرضية وقذيفة الياسين 105 ، ومن قنص جندي صهيوني شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفي منطقة "التوام" شمال مدينة غزة، استهدفت القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105"، وقنص جندي.
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