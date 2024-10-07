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القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

10/7/2024 2:54:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية من 10 جنود بعبوة مضادة للأفراد، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مدينة غزة.

كما أعلنت استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بعبوة أرضية وقذيفة الياسين 105 ، ومن قنص جندي صهيوني شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي منطقة "التوام" شمال مدينة غزة، استهدفت القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105"، وقنص جندي.

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