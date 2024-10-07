الحوثيون: استهدفنا يافا ومناطق أخرى بفلسطين المحتلة

الحوثيون: استهدفنا يافا ومناطق أخرى بفلسطين المحتلة
التاريخ
10/7/2024 2:54:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال
الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون) إن الجماعة أطلقت مسيرات
على يافا ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة، مؤكدا الاستمرار بتنفيذ عمليات
ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وكان جيش الاحتلال أعلن عن اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن.
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