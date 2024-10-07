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الحوثيون: استهدفنا يافا ومناطق أخرى بفلسطين المحتلة

10/7/2024 2:54:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون) إن الجماعة أطلقت مسيرات على يافا ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة، مؤكدا الاستمرار بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.


وكان جيش الاحتلال أعلن عن اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن.

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