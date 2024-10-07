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انتهت المعاذير

10/7/2024 2:54:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف
بقلم: بن كسبيت
7/10/2024

السنة الماضية منذ السبت إياه اكبر منا جميعا. القصور، الكارثة. التسييد، المذبحة. الهزيمة. البطولة. العبور من الدرك الأسفل في كل الأزمنة الى النهوض الحالي. تحويل الكارثة الأكثر رعبا في تاريخنا الى رافعة وفرصة لتحول عظيم. تجند دولة كاملة، مجتمع مدني، مواطنات ومواطنين، ضباط ومقاتلين، قوات احتياط، اسرائيليات وإسرائيليين في منتصف الطريق، او في نهايته ممن تركوا كل شيء وهرعوا لإنقاذ دولتهم.
اليوم أيضا، بعد سنة، نحن نواصل اكتشاف الابطال. القصص المنسية. الأفعال الرائعة. وحتى القصورات الصادمة. العمى الرهيب. الغرور. غرور العظمة. السياسة الكارثية لتربية الوحوش الذين احطنا بهم. الإدمان للهدوء المؤقت. للسكينة الخادعة. التكرار العضال للدين المتراكم الى جانب النخب والرضوان على حدودنا الى ان تفجر علينا.
كل هذا سيجمله التاريخ. كل هذا يفترض أن تفحصه لجنة التحقيق الرسمية التي ببساطة لا يمكن الا تتشكل. ما ينبغي ان نقوله اليوم، بصوت مرتفع، صاف وعالٍ هو المفهوم من تلقاء ذاته: الى أن يعاد الى بيوتهم او الى قبر إسرائيل الـ101 إسرائيلية واسرائيلي، اخواتنا واخواننا، لن يكون ممكنا تنفس الصعداء. لن يكون ممكنا الانتصار. لن يكون ممكنا العودة الى جدول الاعمال. لن يكون ممكنا النظر في المرآة.
هذا ليس موضوع يمين ويسار. لا يوجد هنا رأي سياسي. هذا موضوع المبدأ التأسيسي لدولة اليهود. العقد الأكثر أساسية الذي ابرم بين الدولة التي أقيمت من رماد الكارثة السابقة التي وقعت لنا وبين مواطنيها. هذا العقد اخل به. بقدم فظة. اخلال لا يوجد اكثر جوهرية منه. اخلال هو نتيجة اهمال اجرامي، فظ، لا يعقل.
الى ان نفعل كل شيء، بما في ذلك كل شيء، كي نعيدهم الى الديار، لن نتمكن من تهدئة الروح العاصفة. لن نتمكن من انهاء الامر في هذا الفصل. لن نتمكن من أن نقيم هنا منظومة علاقات صحية بين الدولة ومواطنيها. منظومة واجبات وحقوق انهارت على رؤوسنا في 7 أكتوبر.
هذه الأيام، أيام ما قبل يوم الذكرى للكارثة، تجلب معها مرة أخرى موجة هائلة، غير معقولة، عسيرة على الاحتواء، للقصص الصادمة والمحطمة للروح. الابطال الذين قاتلوا وانقذوا الحياة حتى نفسهم الأخير. المقتولون. العائلات التي شطبت. الحياة الضائعة، الأطفال الذين قتلوا امام عيون ابائهم وامهاتهم او الإباء والامهات الذين قتلوا امام أطفالهم.
الآن اغمضوا عيونكم. اشعروا بقصة واحدة من مئات القصص هذه. قصة تدخل لكم الى الروح. بطل او بطلة حُفروا لكم في الروح. تصوروا ان يكون ممكنا الضغط على زر واعادتهم الى الحياة. تصفير الساعة. تحديث برنامج. العودة الى 6 أكتوبر وإعادة البطل/ة هذا الى الحياة السابقة، الى حضن عائلته، الى محبيه واحبابه.
يمكن ان تفتحوا عيونكم – توجد لنا هذه الامكانية. يوجد لنا على الأقل خمسين اخت واخ يمكنهم أن يعودوا احياء. هم احياء الان. هم يتنفسون. هم يحلمون، هم يشتاقون، هم يعانون. هم في خطر موت فوري. هم لم يخطئوا ولم يجرموا ولم يفعلوا شرا لاحد. هم مواطنون تركتهم دولتهم، مرتين. نحن يمكننا أن نعيدهم الى الحياة. كلهم. علينا أن نرغب في أن يحصل هذا وعلينا أن نكون مستعدين لأن ندفع الثمن حتى كان عاليا.
كمن عارض بكل قوته، في حينه، صفقة شاليط، ويفهم المنطق الذي بموجبه محظور الاستسلام . اعتقد ان الوقع الحالي مختلف تماما. لقد تعرضت حماس للضربة الاقسى في تاريخها. نحو 20 الف من مقاتليها قتلوا. كل القيادة العليا والصغرى لديها اختفت. قطاع غزة كله اصبح جزر خراب. عشرات الاف الفلسطينيين قتلوا. الخطر المحدق منهم في هذه اللحظة لاغ وملغى. هذه المهمة يجب استكمالها في السنوات القريبة بتصميم، دون التنازل عن أي صاروخ، أي نفق.
انتهت المعاذير. لا فيلادلفيا ولا "النصر المطلق". يجب إعادة المخطوفين. اذا لم يكن السنوار معنيا بصفقة فيجب عمل كل شيء كي يغير رأيه بما في ذلك طرح اغراءات عليه. لا يوجد في العالم شركة تأمين مستعدة لان تؤمن على حياة هذه الحشرة، وعن حق. لا يوجد أي احتمال في أن نتنازل في أي وقت من الأوقات عن التصميم في ان نرسله الى المكان الذي ارسل اليه كل زملائه.
لكل هذا سيكون وقت لاحقا. إسرائيل خانت مواطنيها. على إسرائيل أن تعيدهم الى الديار وان تدفع الثمن الكامل لقاء ذلك. كل نتيجة أخرى ليست مقبولة وستشكل انتهاكا أساسيا للعهد الإسرائيلي، الميثاق غير المكتوب بيننا وبين دولتنا الحبيبة.

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