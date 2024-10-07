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رجال ألفا في بيروت

10/7/2024 2:53:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مايكل يونغ* - (مالكوم-كير كارنيغي للشرق الأوسط) 5/9/2024

إحدى الحكايات التي تُروى عن تحرير موسكو ثلاثةَ دبلوماسيين في العام 1985 تخبرنا في الواقع أكثر عن رواتها... وما تزال قضية الرهائن السوفيات الأربعة وتحريرهم بالقوة تحظى بالإعجاب في أوساط أشخاصٍ مضلَّلين بسبب الأساليب القاسية التي يُزعَم أن موسكو استخدمتها، لكن هذا الأمر يخبرنا عن هؤلاء الأشخاص أكثر بكثير مما يخبرنا عما حدث بالفعل في العام 1985. في نهاية المطاف، ليس صائبًا الاعتقاد بأن الشعوب الأصلية لا تفهم إلا لغة القوة.
* * *
من القصص التي ما تزال تروى من سنوات الحرب الأهلية اللبنانية قصة تمكن الاتحاد السوفياتي من تحقيق الإفراج السريع عن دبلوماسييه الثلاثة الذين اختطفوا في بيروت، على عكس الولايات المتحدة التي بقي رهائنها محتجزين لسنوات كثيرة. ولا ينفك من يكررون هذه الرواية، في وسائل الإعلام الأميركية أو الغربية عادة، يصورون الطريقة السوفياتية على أنها "الأسلوب السليم للتعامل مع الإرهاب".
إليكم ما حدث على وجه التقريب. في أيلول (سبتمبر) 1985، اختُطف أربعة دبلوماسيين سوفيات يعملون في لبنان في حادثتَين منفصلتَين، وهم فاليري ميريكوف، وأوليغ سبيرين، وأركادي كاتكوف، وطبيب السفارة نيكولاي سفيرسكي. أما المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الخطف، فكانت "حركة الجهاد الإسلامي"، التي وصفها البعض بأنها سلف "حزب الله"، واعتبرها البعض الآخر مجرد واجهة، أو منظمة شكلية "هاتفية"، على حد تعبير الأكاديمي ماريوس ديب. وكانت "حركة الجهاد الإسلامي" قد تبنت أيضًا الهجمات الانتحارية ضد قوات مشاة البحرية الأميركية والمظليين الفرنسيين التابعين لقوة حفظ السلام متعددة الجنسيات في لبنان في العام 1983، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 300 جندي. على ما يبدو، كانت المجموعة الغامضة توسع قائمة أعدائها من خلال استهداف -ليس الدول الغربية فحسب، بل مصالح موسكو أيضًا.
ويبدو أن التفسيرات الأميركية للحادثة بدأت تتشكل مع مقال نشر حولها في صحيفة "الواشنطن تايمز"، ثم أُعيد نشره في وثيقة رفعت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) السرية عنها جزئيا بموجب قانون حرية المعلومات. وسلط المقال الضوء على حقيقة مفادها بأن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أصبحا في الخندق نفسه، مستشهدًا بقول راي كلاين، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية "إن الروس ليسوا أفضل حالًا منا، (ولكنهم) سيكونون أكثر قسوةً بكثير". وبحلول ذلك الوقت، كانت "حركة الجهاد الإسلامي" قد اختطفت عددًا من الغربيين، بمن فيهم المواطنون الأميركيون بنجامين وير، وتيري أندرسون، وتوماس ساذرلاند، وجيريمي ليفين، ورئيس مكتب وكالة الاستخبارات المركزية ويليام باكلي، والمواطن البريطاني الموظف في الأمم المتحدة، أليك كوليت. ونظرًا للمزاج السائد في الغرب آنذاك، حاول الرئيس الأميركي رونالد ريغن ضمان إطلاق سراح الأميركيين من خلال تزويد إيران بالأسلحة، ما أثار في نهاية المطاف فضيحة "إيران كونترا".
لم يكن مستغربًا في ظل هذه الأجواء أن يبحث الأميركيون عن حل سحري للإفراج عن رهائنهم، والحؤول دون تكرار عمليات الخطف تلك. والسبب في ذلك هو أن الدبلوماسيين السوفيات أطلق سراحهم بعد أسابيع قليلة فقط على اختطافهم، وإن كان أحدهم، أركادي كاتكوف، قد قتل على أيدي خاطفيه، على الأرجح لأنه أصيب بجروح بليغة تسببت بحدوث تسمم في الدم. فما الذي سمح ببلوغ هذه الخواتيم السريعة نسبيا؟ سعت وسائل الإعلام في غضون أشهر إلى الإجابة عن هذا السؤال.
وفقًا لمقال نشرته وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" في 6 كانون الثاني (يناير) 1986 نقلًا عن صحيفة "جيروزاليم بوست"، كان لجهاز الاستخبارات السوفياتية (كيه. جي. بي) دور أساسي في الإفراج عن الرهائن.
وردد تلك الرسالة بنجامين زايكر، الذي كتب مقالًا بعد بضعة أيام في صحيفة "لوس أنجيلوس تايمز" بعنوان: "'وحشية' جهاز الاستخبارات السوفياتية تنقذ الأرواح، أما 'إنسانيتنا' فستخسر". وكرر زايكر في مقاله الرواية عن جهاز الاستخبارات السوفياتية، مشيرًا إلى أن أعضاء قريب المسؤول في حزب الله "أُرسلت إلى (هذا الأخير) مع تهديد بأنه سيخسر أقرباء آخرين إذا لم يطلق سراح الدبلوماسيين السوفيات الثلاثة المتبقين على الفور. فما كان إلا أن أفرج عنهم بسرعة".
هذه القصة عن الحزم السوفياتي استمرت لعقود. في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، كررها دارْيِن كافاناه وكأن تفاصيلها باتت غير قابلة للجدل. ففي مقال كتبه عن مجموعة "ألفا"، وهي وحدات القوات الخاصة التابعة لجهاز الاستخبارات السوفياتية، اقتبس مقتطفًا من كتاب للزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ماثيو ليفيت، قال فيه "إن جهاز الاستخبارات السوفياتية أقدَم، وفقًا لنسخة من الرواية، على اختطاف أحد أقارب رئيس المنظمة المسؤولة عن احتجاز الرهائن، ثم قطع أذنه، وأرسلها إلى عائلته. وبحسب نسخة أخرى، خطفت مجموعة "ألفا" شقيق أحد الخاطفين، وأرسلت اثنين من أصابعه إلى عائلته بعد إيداعهما في ظرفين منفصلين".
إذن، كانت الأشلاء البشرية تجول في الأرجاء، لا بل وضعت في ظروف متعددة أيضًا. مع ذلك، يبدو أن هذه الرواية، بجميع نسخها، ملفقة في الغالب. فلم يجرِ تقطيع الضحايا، ولم تشارك مجموعة "ألفا" في مهمة تحرير الدبلوماسيين، ولم يستخدم السوفيات أساليب همجية يمكن للولايات المتحدة الأكثر "إنسانية" اعتمادها في نهاية المطاف لتحرير رهائنها، ولم تكن هناك حلول سحرية.
في ذلك الحين، فهم الصحفيون الملمون بالشؤون اللبنانية تماما ما حدث بالفعل. كتب جيم موير في صحيفة "كريستشن ساينس مونيتور" في تشرين الثاني (نوفمبر) 1985 "أن جميع المؤشرات تظهر أن الإفراج عن السوفيات يوم الأربعاء كان نتيجة مساعٍ خاصة بذلتها سورية؛ حليفة موسكو الأساسية في الشرق الأوسط، والميليشيات اللبنانية المحلية الصديقة لها". وكتبت نورا البستاني، التي كانت آنذاك مراسلة صحيفة "الواشنطن بوست"، عقب تحرير الدبلوماسيين عن "توافر تقارير وأدلة واسعة النطاق... تظهر أن الاتحاد السوفياتي وسورية، التي تنشر آلافا من قواتها في لبنان وشعرت بإحراج كبير بسبب عملية الخطف، بذلا مجهودًا شاملًا للإفراج عن الرهائن".
وكتب فاسيلي كولوتوشا، الذي أصبح سفير الاتحاد السوفياتي لدى لبنان في أيار (مايو) 1986، في مذكراته: "على مدى ربع قرن من وقوع هذه المأساة، حيكت حولها شتى الأساطير والبدع وأنصاف الحقائق، وحكايات مشوهة..." ومن ضمنها "قطع رؤوس" وغير ذلك. ولكن تبين أن الحقيقة أقل تشويقًا بكثير. فالاتحاد السوفياتي طلب من حلفائه في لبنان، وبالأخص سورية، وإنما أيضا إيران، الضغط على الخاطفين، الذين سعوا إلى إنهاء الحصار الذي فرضته القوات السورية على الإسلاميين السنة في مدينة طرابلس الواقعة في الشمال اللبناني. وحين سألتُ مؤخرًا الزعيم الدرزي في لبنان وليد جنبلاط، الذي كان حليفًا للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الأهلية اللبنانية، عما إذا كان قد تم اللجوء إلى العنف للإفراج عن الدبلوماسيين، ضحك مستهزئا.
وفقًا لمذكرات كولوتوشا، فإن التقارير حول إرسال الاتحاد السوفياتي قوات خاصة إلى لبنان من أجل تحرير الدبلوماسيين صورتهم وكأنهم "أبطال أفلام هوليود". وسلّط السفير الراحل الضوء على مسألة مهمة. ففي ظل الأوضاع الصعبة والمحبطة في دول الشرق الأوسط المعقّدة، افتُتن المحللون الأميركيون خصوصًا، على مر السنوات، بفكرة أن استخدام العنف قد يسمح لهم بحلحلة خيوط التعقيدات التي تعترضهم بانتظام. حين تواجه الولايات المتحدة حالةً من عدم الاستقرار، يبرز في الكثير من الأحيان نقاد يصرون على أن إخفاقاتها تُعزى إلى أنها لم تكن عنيفة وشرسة بما فيه الكفاية.
وهكذا، من غير المستغرب أن ينظر الكثير من الأميركيين إلى إسرائيل باعتبارها نموذجًا يحتذى به في الشرق الأوسط لمحاربة "الإرهابيين". ويبدو خافيًا عليهم أن إسرائيل، التي ترتكب منذ عقود أعمال عنف يعجز اللسان عن وصفها، باتت اليوم أكثر عرضة للتهديد والذم من أي وقت مضى، وعاجزة تمامًا عن طرح مبادرة سياسية من شأنها المساعدة في حل صراعها مع الفلسطينيين.
واقع الحال أن قضية الرهائن السوفيات الأربعة ما تزال تحظى بالإعجاب في أوساط أشخاص مضللين بسبب الأساليب القاسية التي يُزعَم أن موسكو استخدمتها، لكن هذا الأمر يخبرنا عن هؤلاء الأشخاص أكثر بكثير مما يخبرنا عما حدث بالفعل في العام 1985. في نهاية المطاف، ليس صائبًا الاعتقاد بأن الشعوب الأصلية لا تفهم إلا لغة القوة. بل تشير جميع الأدلة من المنطقة إلى أن الولايات المتحدة تكبدت أثمانًا باهظة لاعتقادها بأن الممارسات العدوانية كفيلة بأن تحلّ، بسحر ساحر، العقد المستعصية التي تعترضها.

*مايكل يونغ: مدير تحرير في "مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت، ومحرر مدونة "ديوان" في كارنيغي المعنية بشؤون الشرق الأوسط. كان سابقا كاتبا ومحرر صفحة الرأي في صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، وينشر راهنا مقالا أسبوعيا في كل من صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، وفي الموقع الإلكتروني "ناو ليبانون". وهو أيضا مؤلف كتاب "أشباح ساحة الشهداء: رواية شاهد عيان عن نضال لبنان من أجل البقاء" The Ghosts of Martyrs Square: An Eyewitness Account of Lebanon's Life Struggle، الذي أدرجته صحيفة "وول ستريت جورنال" ضمن قائمة الكتب العشرة الأبرز للعام 2010، وحاز الجائزة الفضية في مسابقة "جائزة الكتاب للعام 2010" التي نظمها "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى".

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